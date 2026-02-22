– Myślę, że naród Izraela naprawdę powinien się go wstydzić. To hańba, że tego nie zrobił – powiedział Donald Trump reporterom w Gabinecie Owalnym.
Nawet jeżeli sprawa dotyczy prezydenta państwa żydowskiego. Odpowiadając na pytania reporterów w Gabinecie Owalnym, Trump wygłosił niedawno całą tyradę pod adresem prezydenta Icchaka Herzoga, do którego adwokaci premiera Netanjahu zwrócili się z prośbą o rozważenie ułaskawienia w sprawie toczącego się procesu korupcyjnego.
– Macie prezydenta, który odmawia mu (Netanjahu – przyp. red.) ułaskawienia. Powinien się wstydzić... Myślę, że naród Izraela naprawdę powinien się go wstydzić. To hańba, że tego nie zrobił – powiedział Trump reporterom w Gabinecie Owalnym. Mało kto w Izraelu się tym przejął. Sam Herzog odpowiedział, że wprawdzie docenia wkład Trumpa w bezpieczeństwo suwerennego państwa prawa, jakim jest Izrael, ale sprawa ułaskawienia jest nadal rozpatrywana. Przy tym nie wiadomo na jakiej podstawie miałoby nastąpić ułaskawienie, skoro Netanjahu nie został jeszcze skazany, a trwający już kilka lat proces jest daleki od zakończenia.
– Jesteśmy przyzwyczajeni do amerykańskich ingerencji w sprawy Izraela nie tylko za czasów obecnej administracji. Nikt w Izraelu nie chce konfliktu z mocarstwem, od którego zależy stan obronności Izraela – mówi „Rz” prof. Efraim Inbar z prawicowego jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa (JISS). Jego zdaniem Trump stawia na Netanjahu, gdyż potrzebuje zaufanego partnera, z którym spotkał się niezliczoną ilość razy oraz przywódcy prawicowego o poglądach zbieżnych z własnymi. Dodaje, że w końcu Trump mógłby liczyć na dobrą współpracę z każdym izraelskim politykiem, który miałby zastąpić obecnego premiera w wyniku zapowiedzianych na jesień wyborów parlamentarnych. Nie wyłączając Jaira Lapida, lidera opozycji i byłego premiera. Ale Trump chce Netanjahu. I to w chwili, gdy, jak pisze znany publicysta „New York Times” Thomas L. Friedman, „rząd Netanjahu pluje Ameryce w twarz, przekonując, że pada deszcz”.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu....
Chodzi o ostatnią decyzję rządu o ułatwieniu zakupu ziemi przez żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu i rozszerzeniu kompetencji władz izraelskich w tym regionie. Oznacza to de facto otwarcie drogi do postępującej aneksji całego obszaru okupowanego od 1967 r., co wywołuje ogromne oburzenie nie tylko państw arabskich, ale i na świecie.
– Bibi zagraża w sposób fundamentalny szerokim interesom USA na Bliskim Wschodzie, nie wspominając o bezpieczeństwie Żydów na całym świecie – pisze Friedman, dodając, że jest „szaloną fantazją” przekonanie o możliwości kontroli przez siedem milionów Żydów siedmiu milionów Arabów palestyńskich.
– Izraelską decyzję przyjmuję jako osobistą zniewagę – oświadczył wiceprezydent J.D. Vance, zapowiadając, że głosowanie w Knesecie nad odpowiednią ustawą nie będzie miało dla USA żadnego znaczenia.
Zdaniem izraelskich mediów po tak ostrym sprzeciwie Waszyngtonu ustawa w tej formie nie przejdzie. Sam Trump przypomniał, że dał słowo przywódcom arabskim, iż o żadnej aneksji mowy być nie może.
Jak wynika z obecnych sondaży skrajnie prawicowa koalicja rządowa Netanjahu ma nikłe szanse na zdobycie ponad 60 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Jednak, jak twierdzi prof. Inbar, podzielona opozycja nie jest w lepszej kondycji i także może nie być w stanie utworzyć rządu. W takiej sytuacji Netanjahu mógłby nadal sprawować władzę w roli tymczasowego premiera do kolejnej elekcji. Przy tym wybory do Knesetu mogą się odbyć wcześniej niż jesienią, jeżeli parlament nie uchwali tegorocznego budżetu do końca marca. Być może więc w tak niepewnej sytuacji w Izraelu Trump wzmacnia Netanjahu w nadziei, że uspokoi to nieco scenę polityczną w państwie żydowskim. Tym bardziej, iż zbliża się moment ostatecznego rozstrzygnięcia konfrontacji z Iranem. W tej kwestii Netanjahu idzie dalej niż Trump, niewykluczający porozumienia z Iranem, zgłaszając w czasie niedawnej wizyty w Białym Domu obiekcje co do trwałości wszelkich porozumień z Teheranem. Innymi słowy, jest za nową wojną.
Czytaj więcej
Kraje arabskie i muzułmańskie ostro potępiły w sobotę słowa amerykańskiego ambasadora w Izraelu,...
Tymczasem ultraortodoksyjne partie żydowskie, koalicjanci Netanjahu, jak Zjednoczony Judaizm Tory (UTJ) czy Szas, uzależniają głosowanie za budżetem od przyjęcia ustawy zwalniającej ok. 80 tys. haredim, czyli ortodoksyjnych Żydów, z obowiązku służby wojskowej. Ta sprawa może wywrócić rząd, co oznacza wybory.
– Negocjacje trwają, jednak Netanjahu jest gotów na każde rozwiązanie, aby utrzymać się przy władzy – mówi „Rz” Avi Scharf z mocno krytycznego wobec premiera dziennika „Haarec”. Nie będzie to łatwe, gdyż nawet w Likudzie, partii premiera, są liczni zwolennicy objęcia haredim obowiązkiem wojskowym. Tak czy owak, jest to dla Netanjahu poważne wyzwanie, jednak nie z takich opałów wychodził w przeszłości zwycięsko.
Niewykluczone, że upora się także ze sprawą odpowiedzialności za zaniedbania służb w obliczu ataku Hamasu 7 października 2023 r. W opublikowanym niedawno 35-stronicowym dokumencie twierdzi, że nie może odpowiadać za służby, które wprowadziły go w błąd. W obliczu kolejnej konfrontacji z Iranem problem ten przestaje mieć priorytetowe znaczenie dla opinii publicznej.
Czytaj więcej
W izraelskich atakach na cele w Strefie Gazy zginęło 19 Palestyńczyków, w tym 10-dniowe i 5-miesi...
Jak wynika z badań Israel Democracy Institute na początku tego roku już tylko 55 proc. obywateli opowiadało się za utworzeniem niezależnej specjalnej państwowej komisji do zbadania sprawy 7 października. Jest to spadek o prawie 10 proc. w skali roku. Wśród zwolenników Netanjahu spadek ten jest dwa razy większy. Zwolenników takiej komisji jest w tej grupie zaledwie 36 proc. Świadczy to, że sprawującego władzę już 17 lat premiera nie sposób spisać na straty. Tym bardziej, że ma niezwykle silne plecy w Białym Domu.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że współpracuje z gubernatorem Luizjany Jeffem Landrym w celu wysłania...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o ewentualnym ws...
Kraje arabskie i muzułmańskie ostro potępiły w sobotę słowa amerykańskiego ambasadora w Izraelu, Mike'a Huckabee...
Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, ostro skrytykował inaugurację Rady Pokoju. – Czwartkow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas