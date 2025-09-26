W czwartek amerykański przywódca w Gabinecie Owalnym w obecności dziennikarzy podpisywał rozporządzenia wykonawcze. Donald Trump odpowiadał też na pytania.

Jedna z dziennikarek zapytała, czy prezydent obiecał przywódcom państw arabskich, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję okupowanego Zachodniego Brzegu.

Donald Trump deklaruje, że nie zgodzi się na aneksję Zachodniego Brzegu przez Izrael

– Nie pozwolę Izraelowi anektować Zachodniego Brzegu – oświadczył Trump. – Nie, nie pozwolę na to. To się nie wydarzy – dodał.

– Czy rozmawiał pan o tym z Netanjahu? – dopytywała dziennikarka. – Tak, ale na to nie pozwolę, czy z nim rozmawiałem, czy nie – a to zrobiłem – nie pozwalam Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu – odparł Trump. – Już wystarczy, pora przestać – podkreślił.