O wyroku na swoim profilu na Facebooku informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Skazana to 49-letnia kobieta, która pomagała Rosjanom namierzać cele wojskowe w rejonie Pokrowska. Kobieta należała do siatki agentów FSB, która została rozbita przez SBU we wrześniu 2022 roku w Kramatorsku i Pokrowsku. Do współpracy z FSB mieli pozyskać ją znajomi, którzy opuścili Ukrainę po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji przez Rosję.
Do ataku, przeprowadzonego przez operatorów dronów z 33. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy doszło w rejonie Wołodymyriwki w obwodzie donieckim. W ataku Rosjanie stracili pięć quadów i co najmniej czterech żołnierzy.
Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację na ukraińskich ziemiach okupowanych przez Rosję podaje, że w szpitalu w Ługańsku wakaty wśród personelu medycznego Rosjanie próbują załatać sięgając po studentów I roku medycyny. Odpowiedzialna we władzach okupacyjnych obwodu za ochronę zdrowia Natalia Paszczenko miała publicznie ogłosić, że studenci medycyny podejmują pracę w szpitalach na niższych stanowiskach co ma zapewnić im „wczesne rozpoczęcie kariery” w zawodzie. W rzeczywistości – jak alarmują Ukraińcy – oznacza to, że chorzy trafiają w ręce osób, którym brakuje podstawowej wiedzy na temat anatomii, farmakologii, a także praktyki.
Informacje takie przekazał wiceszef MSZ Rosji Michaił Gałuzin w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. Gałuzin poinformował jednocześnie, że w wyniku negocjacji delegacji rosyjskiej z delegacją ukraińską, które miały miejsce w tym roku w Stambule, Rosjanie uwolnili ok. 2,4 tys. ukraińskich jeńców i ok. 170 ukraińskich cywilów. Gałuzin mówił też, że Rosjanie zwrócili Ukraińcom ciała ok. 12 tys. poległych żołnierzy – i odzyskali ciała swoich 200 poległych żołnierzy. - Wierzę, że ten proces (wymiany jeńców – red.) będzie kontynuowany – dodał wiceszef rosyjskiego MSZ.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1405 dniu wojny
