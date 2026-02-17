Rodzinna firma, znana z kolorowych klocków konstrukcyjnych, konkuruje na indyjskim rynku zabawek z amerykańskimi producentami Mattel i Hasbro oraz z indyjską marką Funskool. Według firmy konsultingowej Ken Research wartość tego rynku wynosi około 1,8 mld dolarów.

Indie jednym z kluczowych rynków w Azji

– Indie są jednym z największych rynków w Azji pod względem potencjału – powiedziała Bhavana Pandey Mandon, dyrektor krajowa Lego India, w rozmowie z agencją Reutera podczas jednego z wydarzeń branżowych. Jak dodała, firma ma przyspieszony plan rozwoju w Indiach i angażuje znaczące zasoby, nie podając jednak szczegółów.

Lego pozycjonuje się w Indiach w segmencie premium, koncentrując się na dużych, nastawionych na doświadczenie sklepach w metropoliach, a jednocześnie wykorzystuje sprzedaż internetową i inne sklepy stacjonarne, by docierać do nowych miast.

Obecnie spółka prowadzi cztery markowe sklepy w Gurugram, Bengaluru i Chennai i planuje dalszą ekspansję przede wszystkim w największych metropoliach.