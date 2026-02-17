Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Zestawy Formuły 1 hitem w Indiach. Lego zwiększa inwestycje

Duński producent zabawek Lego planuje otworzyć 50 sklepów w Indiach do 2030 roku, zwiększając inwestycje w jednym z najszybciej rosnących rynków azjatyckich – informuje Reuters. Wzrost napędzają rosnące dochody oraz popyt na zabawę bez ekranów – poinformowała przedstawicielka firmy.

Publikacja: 17.02.2026 17:59

Replika Taj Mahal w LEGOLANDZIE Windsor w Wielkiej Brytanii

Replika Taj Mahal w LEGOLANDZIE Windsor w Wielkiej Brytanii

Foto: PAP/PA

Urszula Lesman

Rodzinna firma, znana z kolorowych klocków konstrukcyjnych, konkuruje na indyjskim rynku zabawek z amerykańskimi producentami Mattel i Hasbro oraz z indyjską marką Funskool. Według firmy konsultingowej Ken Research wartość tego rynku wynosi około 1,8 mld dolarów.

Indie jednym z kluczowych rynków w Azji

– Indie są jednym z największych rynków w Azji pod względem potencjału – powiedziała Bhavana Pandey Mandon, dyrektor krajowa Lego India, w rozmowie z agencją Reutera podczas jednego z wydarzeń branżowych. Jak dodała, firma ma przyspieszony plan rozwoju w Indiach i angażuje znaczące zasoby, nie podając jednak szczegółów.

Czytaj więcej

Rekordowe wyniki LEGO mimo spadków na rynku. Oferta firmy jest największa w historii
Handel
Rekordowe wyniki LEGO mimo spadków na rynku. Oferta firmy jest największa w historii

Lego pozycjonuje się w Indiach w segmencie premium, koncentrując się na dużych, nastawionych na doświadczenie sklepach w metropoliach, a jednocześnie wykorzystuje sprzedaż internetową i inne sklepy stacjonarne, by docierać do nowych miast.

Obecnie spółka prowadzi cztery markowe sklepy w Gurugram, Bengaluru i Chennai i planuje dalszą ekspansję przede wszystkim w największych metropoliach.

Reklama
Reklama

Bhavana Pandey Mandon poinformowała, że sprzedaż internetowa odpowiada za około 50 proc. przychodów firmy w Indiach, a tzw. quick commerce – za nieco ponad 10 proc.

Sprzedaż online napędza wzrost

Rosnąca skłonność rodziców do wydawania pieniędzy na zabawki bez elektroniki oraz silny popyt ze strony dorosłych hobbystów przyczyniły się do wzrostu popularności Lego w tym kraju Azji Południowej.

Czytaj więcej

Złodzieje uwielbiają klocki LEGO
Biznes
Lego to prawdziwa kopalnia złota. Najbardziej dla złodziei

Jak podkreśliła, biznes w Indiach rośnie w tempie przekraczającym 50 proc. rocznie, podczas gdy globalny wzrost firmy utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.

Hitem zestawy Formuły 1, produkcja pod znakiem zapytania

Szczególnym powodzeniem w Indiach cieszą się zestawy Lego o tematyce Formuły 1 – popyt przekroczył oczekiwania, a kraj znalazł się w 2025 roku wśród czołowych rynków azjatyckich dla tej linii produktów. Rozmowy z rządem Indii na temat lokalnej produkcji trwają, jednak na razie nie ma bezpośrednich planów uruchomienia produkcji w tym kraju – dodała.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Indie LEGO Marki
Shein uzależnia użytkowników i sprzedaje nielegalne produkty? Jest śledztwo UE
Handel
Shein uzależnia użytkowników i sprzedaje nielegalne produkty? Jest śledztwo UE
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
To będą najdroższe walentynki w historii. Ile wydadzą zakochani?
Handel
To będą najdroższe walentynki w historii. Ile wydadzą zakochani?
Kim jest założyciel sieci handlowej Dino? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków
Handel
Tajemniczy miliarder. Kim jest właściciel sieci Dino?
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Handel
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama