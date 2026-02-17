Replika Taj Mahal w LEGOLANDZIE Windsor w Wielkiej Brytanii
Rodzinna firma, znana z kolorowych klocków konstrukcyjnych, konkuruje na indyjskim rynku zabawek z amerykańskimi producentami Mattel i Hasbro oraz z indyjską marką Funskool. Według firmy konsultingowej Ken Research wartość tego rynku wynosi około 1,8 mld dolarów.
– Indie są jednym z największych rynków w Azji pod względem potencjału – powiedziała Bhavana Pandey Mandon, dyrektor krajowa Lego India, w rozmowie z agencją Reutera podczas jednego z wydarzeń branżowych. Jak dodała, firma ma przyspieszony plan rozwoju w Indiach i angażuje znaczące zasoby, nie podając jednak szczegółów.
Czytaj więcej
W trakcie gdy światowy rynek zabawek zaliczył w ubiegłym roku spadek sprzedaży, wyniki LEGO okaza...
Lego pozycjonuje się w Indiach w segmencie premium, koncentrując się na dużych, nastawionych na doświadczenie sklepach w metropoliach, a jednocześnie wykorzystuje sprzedaż internetową i inne sklepy stacjonarne, by docierać do nowych miast.
Obecnie spółka prowadzi cztery markowe sklepy w Gurugram, Bengaluru i Chennai i planuje dalszą ekspansję przede wszystkim w największych metropoliach.
Bhavana Pandey Mandon poinformowała, że sprzedaż internetowa odpowiada za około 50 proc. przychodów firmy w Indiach, a tzw. quick commerce – za nieco ponad 10 proc.
Rosnąca skłonność rodziców do wydawania pieniędzy na zabawki bez elektroniki oraz silny popyt ze strony dorosłych hobbystów przyczyniły się do wzrostu popularności Lego w tym kraju Azji Południowej.
Czytaj więcej
Zestawy Lego zyskują na popularności - nie tylko u klientów, ale także u złodziei w USA. Należą d...
Jak podkreśliła, biznes w Indiach rośnie w tempie przekraczającym 50 proc. rocznie, podczas gdy globalny wzrost firmy utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.
Szczególnym powodzeniem w Indiach cieszą się zestawy Lego o tematyce Formuły 1 – popyt przekroczył oczekiwania, a kraj znalazł się w 2025 roku wśród czołowych rynków azjatyckich dla tej linii produktów. Rozmowy z rządem Indii na temat lokalnej produkcji trwają, jednak na razie nie ma bezpośrednich planów uruchomienia produkcji w tym kraju – dodała.
Komisja Europejska wszczęła formalne śledztwo w sprawie chińskiego sklepu internetowego Shein. Sprawdzi, czy na...
Tegoroczne święto zakochanych będzie rekordowo drogie. Łącznie za typowe upominki, jak kwiaty i słodycze, oraz w...
Od kilku tygodni nie milkną kontrowersje wokół sieci handlowej Dino. Kim jest jej założyciel? Tomasz Biernacki t...
Sieci sklepów mają problemy z przeniesieniem wypracowanych przez lata zasad zautomatyzowanego przetwarzania fakt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas