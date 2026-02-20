Griffiths został znaleziony na ziemi bezpośrednio pod balkonem apartamentu, który należał do Brytyjczyka. Lokalna policja poinformowała w oświadczeniu, że wstępne ustalenia sugerują, iż odebrał sobie życie i nic nie wskazuje na udział osób trzecich – informuje news.sky.com. Także nagrania z monitoringu nie wykazały, by ktokolwiek wchodził do jego mieszkania, w którym mieszkał samotnie.

Policja powołuje się też na znajomą Griffithsa, która twierdzi, że martwił się on pozwami ze strony swojej byłej żony, obywatelki Tajlandii. W mieszkaniu znaleziono dokumenty związane z tymi postępowaniami sądowymi. Policja poinformowała również, że Griffiths był stroną w dwóch toczących się postępowaniach sądowych, które mogły być dla niego źródłem stresu.

Pattaya, apartamentowiec w którym Griffiths miał apartament Foto: REUTERS/Stringer

W mieszkaniu Griffithsa nie znaleziono śladów włamania ani walki. Jednak funkcjonariusze jeszcze nie zamknęli śledztwa i zaznaczyli, że udział innych osób jest nadal brany pod uwagę. Na ostateczne ustalenia trzeba będzie poczekać, ponieważ na wyniki sekcji zwłok trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.

Kim był Quentin Griffiths?

Quentin Griffiths był współzałożycielem sieci odzieżowej ASOS. Griffiths, razem z Nickiem Robertsonem i Andrew Reganem, założył ASOS w 2000 r. Marka szybko zdobyła klientów, a jej wartość wzrosła do ok. 3 mld funtów. Ubrania firmy nosiły takie osobistości jak księżna Kate czy Michelle Obama. Griffiths przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora marketingu, a w 2005 r. odszedł ze spółki. Na samej sprzedaży akcji zarobił ok. 15 mln funtów.