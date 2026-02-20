Współzałożyciel ASOS, Quentin Griffiths zmarł po upadku z 17. piętra
Griffiths został znaleziony na ziemi bezpośrednio pod balkonem apartamentu, który należał do Brytyjczyka. Lokalna policja poinformowała w oświadczeniu, że wstępne ustalenia sugerują, iż odebrał sobie życie i nic nie wskazuje na udział osób trzecich – informuje news.sky.com. Także nagrania z monitoringu nie wykazały, by ktokolwiek wchodził do jego mieszkania, w którym mieszkał samotnie.
Policja powołuje się też na znajomą Griffithsa, która twierdzi, że martwił się on pozwami ze strony swojej byłej żony, obywatelki Tajlandii. W mieszkaniu znaleziono dokumenty związane z tymi postępowaniami sądowymi. Policja poinformowała również, że Griffiths był stroną w dwóch toczących się postępowaniach sądowych, które mogły być dla niego źródłem stresu.
Pattaya, apartamentowiec w którym Griffiths miał apartament
W mieszkaniu Griffithsa nie znaleziono śladów włamania ani walki. Jednak funkcjonariusze jeszcze nie zamknęli śledztwa i zaznaczyli, że udział innych osób jest nadal brany pod uwagę. Na ostateczne ustalenia trzeba będzie poczekać, ponieważ na wyniki sekcji zwłok trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.
Quentin Griffiths był współzałożycielem sieci odzieżowej ASOS. Griffiths, razem z Nickiem Robertsonem i Andrew Reganem, założył ASOS w 2000 r. Marka szybko zdobyła klientów, a jej wartość wzrosła do ok. 3 mld funtów. Ubrania firmy nosiły takie osobistości jak księżna Kate czy Michelle Obama. Griffiths przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora marketingu, a w 2005 r. odszedł ze spółki. Na samej sprzedaży akcji zarobił ok. 15 mln funtów.
Czytaj więcej
Która z marek odzieżowych jest najbardziej wartościowa? Z najnowszego raportu ThreadSpy, wynika,...
W 2007 roku Griffiths przeprowadził się do Tajlandii. Po rozwodzie z pierwszą żoną poślubił obywatelkę Tajlandii. Para doczekała się dwojga dzieci. Dwa lata temu się rozstali, a była żona oskarżyła Griffithsa o kradzież 500 tys. funtów z firmy, którą razem prowadzili. W 2025 r. biznesmen został z tego powodu zatrzymany i był przesłuchiwany przez tajskich detektywów. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
Od dziś w tabelach informacyjnych, notowaniach akcji i kontraktów terminowych spółek na warszawskiej Giełdzie Pa...
Wielkość gospodarek krajów, które rosyjski reżim uznaje za przyjazne, jest za mała do wsparcia rosyjskiej gospod...
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że „ogromna umowa handlowa z Japonią” zaczęła właśnie wchodzić w życie. W ra...
Francuska sieć w Polsce kolejny rok z rzędu notuje kurczącą się sprzedaż. Do tego zamknęła niemal 50 sklepów i j...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas