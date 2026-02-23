Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

USA znoszą cła, Trump zapowiada kolejne. UE wstrzymuje ratyfikację umowy

Każdy kraj, który chce pogrywać z USA w związku z decyzją Sądu Najwyższego o zniesieniu ceł, otrzyma znacznie wyższe cła – zagroził w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. To ostrzeżenie wobec państw, które zawarły z USA porozumienia handlowe.

Publikacja: 23.02.2026 18:21

Czy wraca wojna handlowa? Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego

Czy wraca wojna handlowa? Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Urszula Lesman

„Każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które 'zdzierały' ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym niż te, na które niedawno się zgodził” – napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social. W kolejnym wpisie stwierdził, że nie musi pytać o zgodę na nakładanie ceł Kongresu, bo parlament dał mu takie uprawnienia „w wielu formach”, co jego zdaniem zostało również nieumyślnie potwierdzone przez orzeczenie Sądu Najwyższego.

Donald Trump zapowiedział nowe cła

Post Trumpa pojawił się niedługo po tym, jak Parlament Europejski wstrzymał ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami. Trump zapowiedział nowe cła w wysokości 15 proc., nakładane jako dodatek do tych już istniejących, co może stanowić pogwałcenie porozumienia z UE, które wyznacza 15 proc. jako górny limit podatków od importu. 15 proc. to również poziom ceł wyznaczony w umowach z Japonią i Koreą Płd.

Czytaj więcej

Amerykański urząd celny i ochrony granic poinformował, że we wtorek wstrzyma pobieranie ceł nałożony
Handel
USA zaprzestają od wtorku pobierania ceł uznanych przez Sąd Najwyższy za nielegalne

10-procentowe cła przewidziane były natomiast w porozumieniu z Wielką Brytanią. Londyn zagroził, że może zastosować kroki odwetowe, jeśli USA nie będą się trzymać swoich zobowiązań.

Reklama
Reklama

W niedzielę przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że dotąd nie słyszał, by któreś z państw zamierzało się wycofać z zawartej ze Stanami Zjednoczonymi umowy.

Lagarde: zachwianie równowagi doprowadzi do zakłóceń

Urzędnicy amerykańscy i zagraniczni, menedżerowie firm, analitycy oraz inwestorzy zaczęli mieć nadzieję, że burzliwe zwroty w polityce handlowej USA z ubiegłego roku to już przeszłość. Zeszłotygodniowa decyzja Sądu Najwyższego zburzyła kruchą równowagę.

– Jeśli zostanie zachwiana równowaga, do której uczestnicy handlu zdążyli się przyzwyczaić, doprowadzi to do zakłóceń – powiedziała w programie CBS „Face the Nation” prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. – Zanim wsiądzie się do samochodu, chce się znać zasady ruchu drogowego. W handlu i inwestycjach jest tak samo. Ludzie chcą prowadzić biznes. Nie chcą iść do sądu – dodała, wyrażając nadzieję, że ewentualne kolejne cła USA będą „wystarczająco dobrze przemyślane, aby uniknąć kolejnych wyzwań i będą zgodne z konstytucją”.

Gregory Daco, główny ekonomista EY-Parthenon, powiedział Reuterowi, że nawet jeśli firmy nauczyły się radzić sobie z wcześniejszymi cłami, niepewność wokół polityki handlowej nigdy nie zniknęła i nadal będzie wpływać na decyzje biznesowe. – Widzieliśmy skrajną zmienność w zależności od kraju i produktu. To wciąż bardzo niepewne – powiedział Daco. – Nie da się planować. Słyszysz, że cła zostały zniesione i rozważasz ubieganie się o zwrot. Kilka godzin później to 10 proc., a następnego dnia 15 proc. Brak stabilnych ram jest szkodliwy dla aktywności gospodarczej, zatrudnienia i inwestycji– wyjaśnił.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Handel Handel zagraniczny ekonomia Cła Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump o decyzji Sądu Najwyższego: Dał mi znacznie większą władzę i siłę
Amerykański urząd celny i ochrony granic poinformował, że we wtorek wstrzyma pobieranie ceł nałożony
Handel
USA zaprzestają od wtorku pobierania ceł uznanych przez Sąd Najwyższy za nielegalne
Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer
Handel
USA deklarują, że nie wycofają się z umów handlowych z innymi krajami
Współzałożyciel ASOS, Quentin Griffiths zmarł po upadku z 17. piętra
Handel
Współzałożyciel ASOS zmarł po upadku z balkonu w Tajlandii
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama