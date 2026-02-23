„Każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które 'zdzierały' ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym niż te, na które niedawno się zgodził” – napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social. W kolejnym wpisie stwierdził, że nie musi pytać o zgodę na nakładanie ceł Kongresu, bo parlament dał mu takie uprawnienia „w wielu formach”, co jego zdaniem zostało również nieumyślnie potwierdzone przez orzeczenie Sądu Najwyższego.

Reklama Reklama

Donald Trump zapowiedział nowe cła

Post Trumpa pojawił się niedługo po tym, jak Parlament Europejski wstrzymał ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami. Trump zapowiedział nowe cła w wysokości 15 proc., nakładane jako dodatek do tych już istniejących, co może stanowić pogwałcenie porozumienia z UE, które wyznacza 15 proc. jako górny limit podatków od importu. 15 proc. to również poziom ceł wyznaczony w umowach z Japonią i Koreą Płd.

10-procentowe cła przewidziane były natomiast w porozumieniu z Wielką Brytanią. Londyn zagroził, że może zastosować kroki odwetowe, jeśli USA nie będą się trzymać swoich zobowiązań.