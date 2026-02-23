Czy wraca wojna handlowa? Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego
„Każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które 'zdzierały' ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym niż te, na które niedawno się zgodził” – napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social. W kolejnym wpisie stwierdził, że nie musi pytać o zgodę na nakładanie ceł Kongresu, bo parlament dał mu takie uprawnienia „w wielu formach”, co jego zdaniem zostało również nieumyślnie potwierdzone przez orzeczenie Sądu Najwyższego.
Post Trumpa pojawił się niedługo po tym, jak Parlament Europejski wstrzymał ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.
Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami. Trump zapowiedział nowe cła w wysokości 15 proc., nakładane jako dodatek do tych już istniejących, co może stanowić pogwałcenie porozumienia z UE, które wyznacza 15 proc. jako górny limit podatków od importu. 15 proc. to również poziom ceł wyznaczony w umowach z Japonią i Koreą Płd.
Czytaj więcej
Wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa cła, które amerykański Sąd Najwyższy uznał w piąt...
10-procentowe cła przewidziane były natomiast w porozumieniu z Wielką Brytanią. Londyn zagroził, że może zastosować kroki odwetowe, jeśli USA nie będą się trzymać swoich zobowiązań.
W niedzielę przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że dotąd nie słyszał, by któreś z państw zamierzało się wycofać z zawartej ze Stanami Zjednoczonymi umowy.
Urzędnicy amerykańscy i zagraniczni, menedżerowie firm, analitycy oraz inwestorzy zaczęli mieć nadzieję, że burzliwe zwroty w polityce handlowej USA z ubiegłego roku to już przeszłość. Zeszłotygodniowa decyzja Sądu Najwyższego zburzyła kruchą równowagę.
– Jeśli zostanie zachwiana równowaga, do której uczestnicy handlu zdążyli się przyzwyczaić, doprowadzi to do zakłóceń – powiedziała w programie CBS „Face the Nation” prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. – Zanim wsiądzie się do samochodu, chce się znać zasady ruchu drogowego. W handlu i inwestycjach jest tak samo. Ludzie chcą prowadzić biznes. Nie chcą iść do sądu – dodała, wyrażając nadzieję, że ewentualne kolejne cła USA będą „wystarczająco dobrze przemyślane, aby uniknąć kolejnych wyzwań i będą zgodne z konstytucją”.
Gregory Daco, główny ekonomista EY-Parthenon, powiedział Reuterowi, że nawet jeśli firmy nauczyły się radzić sobie z wcześniejszymi cłami, niepewność wokół polityki handlowej nigdy nie zniknęła i nadal będzie wpływać na decyzje biznesowe. – Widzieliśmy skrajną zmienność w zależności od kraju i produktu. To wciąż bardzo niepewne – powiedział Daco. – Nie da się planować. Słyszysz, że cła zostały zniesione i rozważasz ubieganie się o zwrot. Kilka godzin później to 10 proc., a następnego dnia 15 proc. Brak stabilnych ram jest szkodliwy dla aktywności gospodarczej, zatrudnienia i inwestycji– wyjaśnił.
Prezydent USA Donald Trump opublikował w poniedziałek zaskakujący wpis, w którym stwierdził, że orzeczenie Sądu...
Wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa cła, które amerykański Sąd Najwyższy uznał w piątek za nielegaln...
Jamieson Greer, przedstawiciel handlowy USA, stwierdził, że dotychczas zawarte umowy handlowe będą honorowane. U...
Quentin Griffiths, współzałożyciel ASOS, spadł z 17. piętra budynku mieszkalnego w nadmorskim kurorcie Pattaya 9...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas