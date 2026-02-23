Prezydent USA Donald Trump
W piątek, 20 lutego, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. Jak stwierdzono większością głosów, ustawa IEEPA, na której opierała się agresywna polityka handlowa administracji Donalda Trumpa, „nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł”.
Donald Trump błyskawicznie skrytykował decyzję Sądu Najwyższego i jeszcze tego samego dnia ogłosił, że wprowadza na mocy innej podstawy prawnej nową światową stawkę celną w wysokości 10 proc., a w sobotę podniósł ją do 15 proc. Nowe opłaty mają opierać się na Sekcji 232 (dotyczącej bezpieczeństwa narodowego) oraz Sekcji 301 (dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych).
W poniedziałek, 23 lutego, szef Białego Domu opublikował kolejny zaskakujący wpis na swoim portalu Truth Social. Przekonuje w nim, że orzeczenie Sądu Najwyższego jest mu na rękę.
„Sąd najwyższy (przez jakiś czas będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku!) Stanów Zjednoczonych przypadkowo i nieświadomie dał mi, jako Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, znacznie większą władzę i siłę, niż miałem przed ich niedorzecznym, głupim i bardzo dzielącym społeczność międzynarodową wyrokiem” – stwierdził Donald Trump.
„Po pierwsze, mogę używać licencji, aby robić absolutnie »straszne« rzeczy obcym krajom, zwłaszcza tym, które OKRADAŁY NAS przez wiele dekad, ale niezrozumiale, według wyroku, nie mogę pobierać od nich opłaty licencyjnej – ALE WSZYSTKIE LICENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z OPŁATAMI, dlaczego Stany Zjednoczone nie mogą ich pobierać? Przyznaje się licencję, aby uzyskać opłatę! Uzasadnienie tego nie wyjaśnia, ale ja znam odpowiedź!” – pisze dalej prezydent USA.
Jak uznał, „sąd zatwierdził również wszystkie inne cła, których jest wiele, a wszystkie one mogą być teraz używane w znacznie potężniejszy i bardziej uciążliwy sposób, z pewnością prawną, niż cła stosowane początkowo”.
„Nasz niekompetentny sąd najwyższy wykonał świetną robotę dla niewłaściwych ludzi i powinni się za to wstydzić (ale nie Wielka Trójka!). Zaraz się okaże, że orzekną na korzyść Chin i innych, którzy zbijają fortunę na Obywatelstwie przez Urodzenie (Birthright Citizenship)” – przekonywał Donald Trump i zaznaczył, że Sąd Najwyższy znajdzie sposób, by „wzbogacić Chiny i różne inne narody”.
