Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Donald Trump o decyzji Sądu Najwyższego: Dał mi znacznie większą władzę i siłę

Prezydent USA Donald Trump opublikował w poniedziałek zaskakujący wpis, w którym stwierdził, że orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł daje mu „znacznie większą władzę i siłę” i może teraz robić „absolutnie straszne rzeczy obcym krajom”.

Publikacja: 23.02.2026 14:52

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

Alicja Podskoczy

W piątek, 20 lutego, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. Jak stwierdzono większością głosów, ustawa IEEPA, na której opierała się agresywna polityka handlowa administracji Donalda Trumpa, „nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł”.

Czytaj więcej

Amerykański urząd celny i ochrony granic poinformował, że we wtorek wstrzyma pobieranie ceł nałożony
Handel
USA zaprzestają od wtorku pobierania ceł uznanych przez Sąd Najwyższy za nielegalne

Donald Trump błyskawicznie skrytykował decyzję Sądu Najwyższego i jeszcze tego samego dnia ogłosił, że wprowadza na mocy innej podstawy prawnej nową światową stawkę celną w wysokości 10 proc., a w sobotę podniósł ją do 15 proc. Nowe opłaty mają opierać się na Sekcji 232 (dotyczącej bezpieczeństwa narodowego) oraz Sekcji 301 (dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych).

Donald Trump ostro krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł

W poniedziałek, 23 lutego, szef Białego Domu opublikował kolejny zaskakujący wpis na swoim portalu Truth Social. Przekonuje w nim, że orzeczenie Sądu Najwyższego jest mu na rękę.

„Sąd najwyższy (przez jakiś czas będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku!) Stanów Zjednoczonych przypadkowo i nieświadomie dał mi, jako Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, znacznie większą władzę i siłę, niż miałem przed ich niedorzecznym, głupim i bardzo dzielącym społeczność międzynarodową wyrokiem” – stwierdził Donald Trump.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer
Handel
USA deklarują, że nie wycofają się z umów handlowych z innymi krajami

„Po pierwsze, mogę używać licencji, aby robić absolutnie »straszne« rzeczy obcym krajom, zwłaszcza tym, które OKRADAŁY NAS przez wiele dekad, ale niezrozumiale, według wyroku, nie mogę pobierać od nich opłaty licencyjnej – ALE WSZYSTKIE LICENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z OPŁATAMI, dlaczego Stany Zjednoczone nie mogą ich pobierać? Przyznaje się licencję, aby uzyskać opłatę! Uzasadnienie tego nie wyjaśnia, ale ja znam odpowiedź!” – pisze dalej prezydent USA.

Jak uznał, „sąd zatwierdził również wszystkie inne cła, których jest wiele, a wszystkie one mogą być teraz używane w znacznie potężniejszy i bardziej uciążliwy sposób, z pewnością prawną, niż cła stosowane początkowo”.

„Nasz niekompetentny sąd najwyższy wykonał świetną robotę dla niewłaściwych ludzi i powinni się za to wstydzić (ale nie Wielka Trójka!). Zaraz się okaże, że orzekną na korzyść Chin i innych, którzy zbijają fortunę na Obywatelstwie przez Urodzenie (Birthright Citizenship)” – przekonywał Donald Trump i zaznaczył, że Sąd Najwyższy znajdzie sposób, by „wzbogacić Chiny i różne inne narody”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa
Amerykański urząd celny i ochrony granic poinformował, że we wtorek wstrzyma pobieranie ceł nałożony
Handel
USA zaprzestają od wtorku pobierania ceł uznanych przez Sąd Najwyższy za nielegalne
Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer
Handel
USA deklarują, że nie wycofają się z umów handlowych z innymi krajami
Współzałożyciel ASOS, Quentin Griffiths zmarł po upadku z 17. piętra
Handel
Współzałożyciel ASOS zmarł po upadku z balkonu w Tajlandii
Rebranding na giełdzie: Modivo zamiast CCC. Co muszą wiedzieć inwestorzy?
Handel
GPW aktualizuje nazwę spółki. CCC przechodzi do historii, wchodzi Modivo
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama