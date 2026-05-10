Gigant luksusowy Giorgio Armani S.p.A. rozważa sprzedaż 15 proc. udziałów w trzech równych częściach po śmierci jego założyciela i głównego projektanta. Plan ten zakłada wprowadzenie do spółki trzech nabywców, których Giorgio Armani sam wyznaczył na przyszłych akcjonariuszy – poinformował w niedzielę, 10 maja, włoski dziennik „la Repubblica”.

Zgodnie z testamentem Armaniego, który zmarł 4 września w wieku 91 lat, sprzedaż początkowego pakietu 15 proc. udziałów w grupie musi nastąpić w ciągu 12–18 miesięcy od jego śmierci. Następnie, w trakcie 3-5 lat od śmierci Armaniego, musi dojść do sprzedaży od 30 do 54,9 proc. akcji temu samemu podmiotowi bądź podmiotom, które wcześniej przejęły wspomniane 15 proc.

L'Oreal, LVMH i EssilorLuxottica przejmą grupę Armani?

Legendarny projektant wskazał za życia preferowanych nabywców udziałów w spółce. Są to francuska grupa dóbr luksusowych LVMH oraz dwaj partnerzy handlowi grupy – producent kosmetyków L'Oreal i firma optyczna EssilorLuxottica.

Jak dowiedział się dziennik „la Repubblica”, dyrektor generalny Armani, Giuseppe Marsocci, przygotowuje obecnie biznesplan i podejmuje kroki w celu wyznaczenia dwóch doradców, którzy mieliby nadzorować proces sprzedaży. Doradcy ci mieliby następnie przedstawić potencjalnym inwestorom pięcioletni plan rozwoju opracowany przez Marsocciego.

Z informacji gazety wynika, że przed formalnym rozpoczęciem procesu grupa rozważa podział 15-proc. udziału na trzy równe części. Takie rozwiązanie ma pomóc w utrzymaniu zaangażowania wszystkich trzech wybranych nabywców już na początkowym etapie.

Giorgio Armani pozostawił po sobie jedną z najbardziej ikonicznych i wpływowych marek modowych świata. Od lat 70. XX wieku włoski projektant kształtował sposób, w jaki do dziś ubierają się współcześni mężczyźni i kobiety. Wpływ estetyki proponowanej przez Armaniego był widoczny szczególnie w latach 80. i 90.

Firma z czasem znacznie rozszerzyła jednak działalność i obecnie odzież w ramach kilku marek sygnowanych nazwiskiem Armaniego odpowiada tylko za około połowę przychodów całej firmy. Resztę generują licencje z innymi przedsiębiorstwami działającymi w branży luksusowej, w tym producentami kosmetyków, przedmiotów do domu czy siecią hoteli i restauracji.