Gigant luksusowy Giorgio Armani S.p.A. rozważa sprzedaż 15 proc. udziałów w trzech równych częściach po śmierci jego założyciela i głównego projektanta. Plan ten zakłada wprowadzenie do spółki trzech nabywców, których Giorgio Armani sam wyznaczył na przyszłych akcjonariuszy – poinformował w niedzielę, 10 maja, włoski dziennik „la Repubblica”.
Czytaj więcej
Imperium Giorgio Armaniego to nie tylko moda. Kolekcje ubrań sygnowane nazwiskiem legendarnego Giorgio Armaniego odpowiadają za około połowę przych...
Zgodnie z testamentem Armaniego, który zmarł 4 września w wieku 91 lat, sprzedaż początkowego pakietu 15 proc. udziałów w grupie musi nastąpić w ciągu 12–18 miesięcy od jego śmierci. Następnie, w trakcie 3-5 lat od śmierci Armaniego, musi dojść do sprzedaży od 30 do 54,9 proc. akcji temu samemu podmiotowi bądź podmiotom, które wcześniej przejęły wspomniane 15 proc.
Legendarny projektant wskazał za życia preferowanych nabywców udziałów w spółce. Są to francuska grupa dóbr luksusowych LVMH oraz dwaj partnerzy handlowi grupy – producent kosmetyków L'Oreal i firma optyczna EssilorLuxottica.
Jak dowiedział się dziennik „la Repubblica”, dyrektor generalny Armani, Giuseppe Marsocci, przygotowuje obecnie biznesplan i podejmuje kroki w celu wyznaczenia dwóch doradców, którzy mieliby nadzorować proces sprzedaży. Doradcy ci mieliby następnie przedstawić potencjalnym inwestorom pięcioletni plan rozwoju opracowany przez Marsocciego.
Czytaj więcej
Szwedzka sieć IKEA wywołała spore poruszenie na rodzimym rynku. Gigant postanowił, że zamknie tam jeden ze swoich dużych sklepów – to pierwsza taka...
Z informacji gazety wynika, że przed formalnym rozpoczęciem procesu grupa rozważa podział 15-proc. udziału na trzy równe części. Takie rozwiązanie ma pomóc w utrzymaniu zaangażowania wszystkich trzech wybranych nabywców już na początkowym etapie.
Giorgio Armani pozostawił po sobie jedną z najbardziej ikonicznych i wpływowych marek modowych świata. Od lat 70. XX wieku włoski projektant kształtował sposób, w jaki do dziś ubierają się współcześni mężczyźni i kobiety. Wpływ estetyki proponowanej przez Armaniego był widoczny szczególnie w latach 80. i 90.
Firma z czasem znacznie rozszerzyła jednak działalność i obecnie odzież w ramach kilku marek sygnowanych nazwiskiem Armaniego odpowiada tylko za około połowę przychodów całej firmy. Resztę generują licencje z innymi przedsiębiorstwami działającymi w branży luksusowej, w tym producentami kosmetyków, przedmiotów do domu czy siecią hoteli i restauracji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas