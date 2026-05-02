Według danych agencji Bloomberg, powołującej się na źródła zaznajomione ze statystykami, pomimo ogłoszonych przez Kreml programów substytucji importu, poziom zależności od importu technologii przez Chiny faktycznie wzrósł w tym roku do 90 proc. wobec 80 proc. rok wcześniej. Było to spowodowane zaostrzeniem sankcji Zachodu. Skutecznie przecięły one pozostałe (poza Chinami) kanały dostaw towarów z Zachodu do Rosji.

Chiny kluczowym partnerem handlowym Rosji i dostawcą technologii

Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z roli Chin w dostarczaniu Kremlowi technologii podwójnego zastosowania (do celów wojskowych i cywilnych). Przez Chiny trafiają też do Rosji urządzenia bezpośrednio wykorzystywane w rosyjskiej agresji, takie jak systemy rozpoznania satelitarnego do celów wojskowych. Według źródeł Bloomberga Bruksela obawia się jednak nałożenia na Chiny sankcji ze względu na możliwe działania odwetowe Państwa Środka.

Pomimo deklaracji Władimira Putina o dążeniu do suwerenności technologicznej, zerwanie z Zachodem doprowadziło do tego, że Rosja stała się „wasalem Chin” – zauważa Jelena Rybakowa, ekonomistka z Peterson Institute for International Economics w Waszyngtonie, w rozmowie z Deutsche Welle.

Ekonomistka zwraca uwagę na rosnącą dysproporcję w wymianie handlowej. „Chiny są największym partnerem handlowym Rosji, podczas gdy Rosja odpowiada jedynie za niewielki procent w chińskim eksporcie”. Przed wybuchem wojny to Unia Europejska była największym i najbardziej zyskownym rynkiem dla rosyjskiej gospodarki. Wymiana z Chinami wygląda inaczej – Rosja jest dla Chin relatywnie mało istotnym partnerem.

Rosja coraz bardziej zależna od Chin w handlu i imporcie technologii

Według Instytutu Gajdara w ubiegłym roku Chiny zakupiły 27 proc. wszystkich towarów eksportowanych przez Rosję i odpowiadały za 36 proc. rosyjskiego importu. Udział Rosji w chińskim eksporcie zmniejszył się z 3,2 proc. do 2,7 proc. - to poziom zbliżony do wymiany Chin z Meksykiem i ponad pięciokrotnie niższy niż udział handlu z USA, mimo napiętej sytuacji politycznej na linii Waszyngton–Pekin.

Z powodu sankcji Zachodu Moskwa jest coraz bardziej zależna od Pekinu w imporcie technologii high-tech i dóbr przemysłowych – wyjaśnia ekspert Centrum Bruegla Zsolt Darvas: „Rosja jest dużym krajem, ale brakuje jej zdolności do samowystarczalności. W związku z tym jest zmuszona sprowadzać te towary z zagranicy. A w obecnej sytuacji dostawcą coraz częściej są Chiny”.

Według danych chińskich w 2025 roku rosyjsko-chińska wymiana handlowa zmniejszyła się po raz pierwszy od początku agresji Putina na Ukrainę o 6,5 proc., do 1,63 biliona juanów (234 miliardy dolarów). Spadł zarówno eksport chińskich towarów do Rosji (o 3,4 proc. r/r), jak i rosyjski eksport do Chin (o 9,9 proc.).