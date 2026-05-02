50 lat temu, czyli na początku maja 1976 roku, został ogłoszony program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. PPN, powstałe z inicjatywy i koordynowane przez Zdzisława Najdera, od początku, niejako z samej nazwy, stawiało radykalny postulat pełnej niepodległości Polski. Oznaczało to nie tylko Polskę niekomunistyczną i poza blokiem sowieckim, ale zarazem silnie związaną ze Wspólnotą Europejską. Celem ostatecznym było członkostwo w Europejskiej Wspólnocie Narodów (EWG), jak się ją nazywa w dokumencie programowym. Wśród członków i współpracowników PPN były m.in. takie postacie jak Władysław Bartoszewski, Jan Olszewski, Jan Józef Szczepański, Jan Józef Lipski, Tadeusz Mazowiecki czy Andrzej Kijowski.

Ogólnopolska nagroda pod patronatem MSZ

W pięćdziesięciolecie tej wspaniałej inicjatywy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego postanowił ustanowić nagrodę na najlepszą pracę magisterską o jedności Europy, o jej integracji w obecnej formule Unii Europejskiej, o dotychczasowych drogach do zjednoczonej Europy, jej obecnych problemach i przyszłych wyzwaniach, którym musi stawiać czoło.

Uważamy, że Zdzisław Najder jest właściwym patronem dla takiej nagrody. Był autorem licznych tekstów programowych opozycji demokratycznej w czasach PRL (pamiętny tekst „Przy zasadach stójmy” na łamach paryskiej Kultury), dyrektorem polskiej sekcji RWE w latach 80., za co został w Polsce skazany na karę śmierci. Był także uważany za jednego z najwybitniejszych na świecie znawców życia i twórczości Josepha Conrada. Zmarł w 2021 r..

Nagroda ma mieć zasięg ogólnopolski, więc do konkursu będą przyjmowane prace magisterskie ze wszystkich polskich uczelni. Nagrodzie udzielił swego patronatu Minister Spraw Zagranicznych. A redakcja Rzeczpospolitej, na łamach której prof. Najder chętnie publikował swoje artykuły (m.in. „Współgospodarz Europy” w marcu 2001 r.) obiecuje przychylność dla konkursu i jego tematyki.

Wizja Europy propagowana przez Zdzisława Najdera

Dokumenty programowe PPN oraz publikacje Najdera zawierają pewną wizję jedności europejskiej oraz udziału Polski w budowaniu zjednoczonej Europy. Chodzi o Europę jako „określoną formację kulturową, cywilizacyjną i polityczną”, w której hierarchii wartości na szczycie znajdują się „prawda, sprawiedliwość, godność człowieka”. Chodzi o Europę, która jest nie tylko ojczyzną praw człowieka, ale też „ojczyzną praw narodów, poszanowania ich niezawisłości i integralności”, a także „ojczyzną idei międzynarodowego porozumienia i współpracy” w formie budowanej od lat 50. Wspólnoty Europejskiej.

Po powrocie z przymusowej emigracji, już po upadku komunizmu, Zdzisław Najder był nadal aktywny na różnych forach i propagował taką właśnie wizję Europy. Warto pamiętać, że myśl polityczna Zdzisława Najdera była proeuropejska i niepodległościowa zarazem oraz stawiająca mocno sprawę obecności w życiu publicznym etosu, którym kierowali się nie tylko bohaterowie Conrada, ale także naszych narodowych powstań w XIX i XX wieku.

Szansa na udział w wielkim marzeniu o zjednoczonej Europie

Nagroda im. Najdera będzie nie tylko wyrazem pamięci o marzeniach i dążeniach wybitnych Polaków, od Wojciecha B. Jastrzębowskiego, przez Józefa Rettingera, antysystemową opozycję w kraju po Jana Pawła II, do zjednoczonej Europy i zapewnienia w niej prawowitego miejsca dla Polski. W czasach „żelaznej kurtyny”, w sytuacji odcięcia naszego kraju od możliwości udziału w zachodnioeuropejskich inicjatywach na rzecz takiej Europy, nie przestawali w nią wierzyć i działać na rzecz przełamania jej podziału.

Przyznawana corocznie nagroda powinna być również inspiracją do badań i refleksji o współczesnych problemach jedności Europy, jej bezpieczeństwa, cywilizacyjnej witalności, mocnej pozycji w świecie. Nigdy za dużo mówienia i pisania o potrzebie europejskiej jedności i mocnej pozycji Polski w zjednoczonej Europie. Zwłaszcza w czasach nieprzyjaznych Europie zjawisk międzynarodowych, w obliczu działań podważających sens naszego udziału w Unii Europejskiej i wypaczających jej rolę w życiu narodów kontynentu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Nagroda imienia Najdera może dać szansę udziału młodym ludziom w tym wielkim marzeniu, ale też nałożyć na nich obowiązek, bo tak to jej patron rozumiał, jakim jest budowa zjednoczonej Europy dla kolejnych pokoleń Polaków i Europejczyków. Regulamin nagrody, w ramach której już będą przyjmowane prace obronione do końca września 2026 r. zostanie wkrótce ogłoszony przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.