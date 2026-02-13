W Pałacu Rzeczpospolitej (Biblioteka Narodowa) odbyło się spotkanie poświęcone Zdzisławowi Najderowi. Zbyszek Gluza (Ośrodek „Karta”) próbuje przywrócić jego osobę pamięci, choć nie jest to łatwe, bo Najder był jak „kaktus”; drażnił, prowokował, wzbudzał niełatwe emocje. Mimo niewątpliwych zasług nie chciał wpisać się w żaden stały układ , ani nie zadeklarował przynależności partyjnej. Był perfekcyjnie niezależny. Bywały momenty, że miał wpływ na bieżącą politykę, najpierw jako doradca Lecha Wałęsy, a potem w roli prawej ręki Jana Olszewskiego, niemniej były to ledwie epizody. Dużo ważniejsza była jego legenda; założyciela Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (1975-77), szefa Radia Wolna Europa, a przede wszystkim jedynego Polaka skazanego w latach 80. w procesie politycznym na karę śmierci. Co ciekawe, jego najważniejsza z ról, światowy ekspert zajmujący się biografią Josepha Conrada Korzeniowskiego jest regularnie przemilczana.