Donald Trump zakazuje wszystkim agencjom federalnym korzystania z AI Anthropic

Donald Trump nakazał w piątek każdej agencji rządowej Stanów Zjednoczonych natychmiastowe zaprzestanie korzystania z technologii firmy Anthropic zajmującej się sztuczną inteligencją. To kolejna odsłona sporu spółki z amerykańskim rządem o kontrakt wojskowy.

Publikacja: 27.02.2026 22:24

Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei

Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Alicja Podskoczy

Prezydent USA Donald Trump w ostrych słowach skrytykował w piątek, 27 lutego, działania firmy Anthropic i podjął wobec niej radykalne kroki. Już wcześniej amerykański rząd groził zerwaniem kontraktów wojskowych z przedsiębiorstwem z branży sztucznej inteligencji w związku z tym, że dyrektor generalny Dario Amodei odmówił udostępnienia chatbota Claude do nieograniczonego wykorzystania przez Pentagon.

„Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie pozwolą, aby radykalnie lewicowa, ogarnięta ideologią »woke« firma dyktowała, jak nasza wspaniała armia ma walczyć i wygrywać wojny! Ta decyzja należy do naszego naczelnego dowódcy oraz do niesamowitych liderów, których mianuję do kierowania naszym wojskiem” – napisał Donald Trump w poście opublikowanym na jego portalu Truth Social.

Donald Trump kontra Anthropic. Agencje federalne mają zakaz na używanie chatbota Claude

Amerykański prezydent określił kierownictwo Anthropic „szaleńcami”, którzy próbują „zastraszyć Departament Wojny”, zmuszając go do przestrzegania regulaminu firmy „zamiast konstytucji”.

W związku z tym Donald Trump nakazał każdej agencji federalnej w rządzie Stanów Zjednoczonych natychmiastowe zaprzestanie korzystania z technologii Anthropic. „Nie potrzebujemy jej, nie chcemy jej i nie będziemy już robić z nimi interesów!” – podkreślił.

Jak dodał prezydent USA, „dla agencji takich jak Departament Wojny, które korzystają z produktów Anthropic na różnych szczeblach, obowiązywać będzie sześciomiesięczny okres wycofywania”.

Donald Trump zagroził na koniec firmie, że jeśli się „nie weźmie w garść” i „nie okaże pomocy” w tym trudnym okresie, to zmusi ją do posłuszeństwa, „co pociągnie za sobą poważne konsekwencje cywilne i karne”.

W lipcu 2025 roku Anthropic podpisał kontrakt opiewający na 200 mln dol. z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z umową firma miała opracować prototypy zaawansowanych systemów AI na potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA. Rok wcześniej Anthropic podjął współpracę z Palantir Technologies, której celem było zintegrowanie chatbota Claude z oprogramowaniem wywiadowczym USA.

Spór rozpoczął się jednak wtedy, gdy Pentagon zażądał nieograniczonego dostępu do technologii AI firmy, na co ta nie chce przystać. Dyrektor generalny Dario Amodei wyjaśnił, że ruch ten nie byłby zgodny z jego sumieniem.

Źródło: rp.pl

