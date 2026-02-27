Prezydent USA Donald Trump w ostrych słowach skrytykował w piątek, 27 lutego, działania firmy Anthropic i podjął wobec niej radykalne kroki. Już wcześniej amerykański rząd groził zerwaniem kontraktów wojskowych z przedsiębiorstwem z branży sztucznej inteligencji w związku z tym, że dyrektor generalny Dario Amodei odmówił udostępnienia chatbota Claude do nieograniczonego wykorzystania przez Pentagon.

„Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie pozwolą, aby radykalnie lewicowa, ogarnięta ideologią »woke« firma dyktowała, jak nasza wspaniała armia ma walczyć i wygrywać wojny! Ta decyzja należy do naszego naczelnego dowódcy oraz do niesamowitych liderów, których mianuję do kierowania naszym wojskiem” – napisał Donald Trump w poście opublikowanym na jego portalu Truth Social.

Donald Trump kontra Anthropic. Agencje federalne mają zakaz na używanie chatbota Claude

Amerykański prezydent określił kierownictwo Anthropic „szaleńcami”, którzy próbują „zastraszyć Departament Wojny”, zmuszając go do przestrzegania regulaminu firmy „zamiast konstytucji”.

W związku z tym Donald Trump nakazał każdej agencji federalnej w rządzie Stanów Zjednoczonych natychmiastowe zaprzestanie korzystania z technologii Anthropic. „Nie potrzebujemy jej, nie chcemy jej i nie będziemy już robić z nimi interesów!” – podkreślił.