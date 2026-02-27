Minister Waldemar Żurek przekazał podczas konferencji prasowej, że wypowiedzi Grzegorza Brauna „na różnych wystąpieniach, ale także w mediach, ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo, zaprzeczające zbrodniom nazistowskim”. – Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce – podkreślił szef MS.

Za co prokuratura chce ścigać Grzegorza Brauna

Z komunikatu Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że chodzi o słowa lidera Konfederacji Korony Polskiej, jakie padły podczas transmitowanej 27 września w internecie debaty „Grzegorz Braun vs. Jan Żaryn – Polskie Państwo Podziemne i Sprawa Żydowska”.

Jak podaje IPN, Grzegorz Braun „publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 1941 – 1944 w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w latach 1942 – 1943 w obozie koncentracyjnym KL Lublin (Majdanek) w Lublinie, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych”.

Miał w ten sposób popełnić przestępstwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepis ten przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za publiczne zaprzeczanie wbrew faktom zbrodniom nazistowskim, komunistycznym i innym.