Nowy wniosek Waldemara Żurka w sprawie Grzegorza Brauna. „Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi”

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w piątek o podpisaniu kolejnego wniosku do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna.

Aktualizacja: 27.02.2026 14:40 Publikacja: 27.02.2026 13:08

Prezes Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Wa

Prezes Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe

Foto: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Adamski

Minister Waldemar Żurek przekazał podczas konferencji prasowej, że wypowiedzi Grzegorza Brauna „na różnych wystąpieniach, ale także w mediach, ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo, zaprzeczające zbrodniom nazistowskim”.  – Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce – podkreślił szef MS. 

Europoseł Grzegorz Braun (C) podczas odsłonięcia w Jedwabnem alei pamięci z 8 głazami i tablicami, k
Prawo karne
Czy Braun dopuścił się „kłamstwa oświęcimskiego"? Prawnicy nie mają wątpliwości

Za co prokuratura chce ścigać Grzegorza Brauna

Z komunikatu Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że chodzi o słowa lidera Konfederacji Korony Polskiej, jakie padły podczas transmitowanej 27 września w internecie debaty „Grzegorz Braun vs. Jan Żaryn – Polskie Państwo Podziemne i Sprawa Żydowska”.

Jak podaje IPN, Grzegorz Braun „publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 1941 – 1944 w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w latach 1942 – 1943 w obozie koncentracyjnym KL Lublin (Majdanek) w Lublinie, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych”. 

Miał w ten sposób popełnić przestępstwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepis ten przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za publiczne zaprzeczanie wbrew faktom zbrodniom nazistowskim, komunistycznym i innym.

Rzecznik Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Robert Janicki poinformował, iż śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Europoseł Grzegorz Braun
Polityka
Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

