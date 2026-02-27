Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (P) i wiceprzewodniczący KRS Stanisław Zdun (L)
Wniosek do TK dotyczy przepisów art. 11b ust. 8 w związku z art. 11b ust. 5 i ust. 6 ustawy o KRS. Pierwszy z nich wskazuje, że po otrzymaniu zgłoszenia kandydata na członka KRS Marszałek Sejmu, zwraca się na piśmie do Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania statusu sędziego przez osoby popierające zgłoszenie. Minister Sprawiedliwości ma na odpowiedź 3 dni. Jeśli nie potwierdzi statusu sędziego osób popierających kandydata, to Marszałek Sejmu odmówi przyjęcia zgłoszenia tego kandydata. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręczone zostanie niezwłocznie pełnomocnikowi grupy osób popierających kandydata.
Pełnomocnik w terminie trzech dni od dnia doręczenia postanowienia może je zaskarżyć do Sądu Najwyższego. SN też ma trzy dni na rozpoznanie skargi, czyli zmianę postanowienia Marszałka lub utrzymania go w mocy. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, postępowanie przed SN jest z mocy prawa umarzane, a odmowa przyjęcia zgłoszenia kandydata staje się wiążąca.
Zdaniem KRS, przepisy te są niezgodne z konstytucją przez to, że nie przewidują "efektywnej kontroli decyzji Marszałka Sejmu niedopuszczającej kandydata do udziału w wyborach do Rady”. KRS wskazuje, że naruszają zasadę dostępu do służby publicznej na równych zasadach oraz zasadę równoważenia się władz. Dlaczego? Ponieważ - wskazuje Rada - "uzależniają możliwości udziału w konkursie od decyzji organu władzy wykonawczej, co w sytuacji faktycznej mającej miejsce od wielu lat może prowadzić do wykluczenia części kandydatów, którym obecny rząd, w tym także Minister Sprawiedliwości odmawia statusu sędziego". Rada podkreśla, że model weryfikacji w procedurze konkursowej kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa służyć powinien jedynie sprawdzeniu spełnienia warunków formalnych.
"Stosowanie kwestionowanych przepisów spowoduje wadę pierwotną, stawiając pod znakiem zapytania ważność przeprowadzonych do Rady wyborów w stosunku do jej sędziowskiej części" - czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą KRS podjęła w piątek w tej sprawie.
Krajowa Rada Sądownictwa zastrzegła w skardze do TK możliwość uzupełnienia argumentacji podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Skarga zawiera też wniosek o zabezpieczenie. Rada chce, żeby TK zakazał Sejmowi i jego organom dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych związanych z wyborem sędziów do KRS – pod rygorem nieskuteczności tych czynności - po tym, jak Marszałek odmówi przyjęcia zgłoszenia kandydata. Zabezpieczenie miąłoby obowiązywać do czasu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia w sprawie. W uchwale KRS podkreślono, że wniosek o zabezpieczenie dotyczy tylko zaskarżonych przepisów i nie wstrzymuje procedury wyborów.
Uzasadniając decyzję o skierowaniu skargi do TK, Rada zauważa w uchwale, że część kandydatów do KRS, z powodu kwestionowania ich statusu, może zostać pozbawionych możliwości uzyskania od prezesa sądu niewadliwej „informacji obejmującej dorobek orzeczniczy kandydata, w tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i lustracji”, o której mowa w art. 11a § 6 ustawy o KRS.
„Przeprowadzanie tego etapu postępowania obsady sędziowskiej części KRS byłoby w takiej sytuacji kolejnym zagrożeniem dla równowagi władz” - argumentuje KRS.
To byłby już drugi wniosek do TK dotyczący wyborów 15 sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa. Powinny się one odbyć przed 12 maja 2026 r. ponieważ tego dnia wygasa kadencja obecnego składu Rady. Ponieważ prezydent Karol Nawrocki zawetował przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o KRS, która miała przywrócić sędziom prawo wyboru członków Rady, koalicja rządząca chce, by Sejm przyjął uchwałę niwelującą skutki weta. Zgodnie z nią 15 kandydatów na sędziowskich członków KRS miałoby zostać wyłonionych w swoistych prawyborach przeprowadzonych wśród sędziów w całej Polsce. Sejm miałby jedynie zatwierdzić w głosowaniu wolę sędziów.
Jak informowaliśmy w środę, projekt uchwały został już wniesiony do Sejmu. Dzień wcześniej posłowie PiS zapowiedzieli złożenie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. „Funkcja kreacyjna Sejmu (obsadzanie konstytucyjnych organów państwa, jak RPO czy KRS) ma charakter niezbywalny. Dlatego Sejm nie może być związany instrukcjami organizacji społecznych, zawodowych czy stowarzyszeń sędziowskich. Nie jest dopuszczalne przekazywanie realnego wpływu na skład KRS podmiotom nieposiadającym demokratycznej legitymacji. Stąd więc skarżymy art. 9a ust. 1 ustawy o KRS rozumiany w ten sposób, że pozbawia Sejm prawa wyboru sędziów przenosząc je na stowarzyszenia sędziowskie i ograniczając rolę Sejmu jedynie do zatwierdzenia bezprawnie dokonanego przez nie wyboru” – napisał na platformie X poseł Marcin Warchoł.
