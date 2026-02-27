Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Nieunikniony chaos w sądach. Partyjna logika bierze górę nad dobrem obywateli

Czeka nas wojna o sądownictwo, przy której spór o program SAFE wyda się dziecinną igraszką. A istniała droga do uniknięcia eskalacji konfliktu. Ale to nie przy polskiej polaryzacji...

Publikacja: 27.02.2026 07:50

Gdyby strona rządowa zrezygnowała z rozprawy z „neosędziami”, Karol Nawrocki być może podpisałby ust

Gdyby strona rządowa zrezygnowała z rozprawy z „neosędziami”, Karol Nawrocki być może podpisałby ustawę ustanawiającą wybór członków KRS przez wszystkich sędziów. A tak – prezydent odpowiedział swoim projektem ustawy: zabrania ona kwestionowania statusu jednego sędziego przez innego, pod groźbą więzienia

Foto: Mikołaj Bujak/KPRP

Piotr Zaremba

W Polsce toczy się wojna totalna o program SAFE. W powietrzu fruwają „zdrajcy” i „zakute łby”, politycy mówią o tej pożyczce od rana do wieczora. Nie zazdroszczę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pytania: wetować czy nie. Przeciw tej pompie finansowej można wysunąć rozliczne argumenty, łącznie z najpoważniejszym: to polityczne uwiązanie nas do woli eurokratów z Brukseli. Zarazem ta operacja jest z punktu widzenia naszej obronności jakoś tam atrakcyjna, nawet jeśli, jak wynika z sondaży, podzieliła Polaków.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Plus Minus
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne
Plus Minus
„Monolok”: W poszukiwaniu opowieści
„Karakum”, tw. Arif Nezih Savi, Laimes Kudikis, dyst. Granna
Plus Minus
„Karakum”: Wielbłąd dla początkujących
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
„Troll 2”, reż. Roar Uthaug, dystr. Netflix
Plus Minus
„Troll 2”: Tak się robi soft power!
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama