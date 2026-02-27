4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Gdyby strona rządowa zrezygnowała z rozprawy z „neosędziami”, Karol Nawrocki być może podpisałby ustawę ustanawiającą wybór członków KRS przez wszystkich sędziów. A tak – prezydent odpowiedział swoim projektem ustawy: zabrania ona kwestionowania statusu jednego sędziego przez innego, pod groźbą więzienia
W Polsce toczy się wojna totalna o program SAFE. W powietrzu fruwają „zdrajcy” i „zakute łby”, politycy mówią o tej pożyczce od rana do wieczora. Nie zazdroszczę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pytania: wetować czy nie. Przeciw tej pompie finansowej można wysunąć rozliczne argumenty, łącznie z najpoważniejszym: to polityczne uwiązanie nas do woli eurokratów z Brukseli. Zarazem ta operacja jest z punktu widzenia naszej obronności jakoś tam atrakcyjna, nawet jeśli, jak wynika z sondaży, podzieliła Polaków.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas