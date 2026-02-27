Rzeczpospolita

Bogusław Chrabota: Sukces Ukrainy może powstrzymać brunatną falę nad Europą

Wojny – jak dowodzi historia – niosą z sobą potencjał oczyszczenia.

Publikacja: 27.02.2026 07:20

Bogusław Chrabota: Sukces Ukrainy może powstrzymać brunatną falę nad Europą

Bogusław Chrabota

Pochowaliście już europejską liberalną demokrację. Zepchnęliście do grobu. Ale zdecydowanie przedwcześnie. Wolna i demokratyczna Ukraina, która ma szansę wyłonić się z odmętów strasznej wojny, może dać nam szansę na uratowanie wolnościowego świata. Po czterech latach konfliktu wiara w taki szczęśliwy scenariusz nabiera nowej mocy.

„Dniepr to europejskie Termopile” – dowodzi Roman Kuźniar i ma po stokroć rację. Dziś to dla większości z nas jasne. Ale wypada przyznać, że od niedawna. Jeszcze dekadę temu dla nikogo nie było to oczywiste. Nawet w Kijowie w kilka lat po inwazji na Donbas elity jeszcze hamletyzowały. Pamiętam tę postawę ukraińskich elit doskonale. „Jesteśmy jak młoda panna na wydaniu” – powtarzano nad Dnieprem. „Zabiegają o nas Bruksela i Moskwa; trzeba przeliczyć wiano, sprawdzić, kto da więcej”.

