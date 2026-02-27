Ogródek kawiarniany na ulicy Bożego Ciała na Krakowskim Kazimierzu przy zabytkowej kamienicy
Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydanego w sporze dotyczącym jednej z najoryginalniejszych form ochrony zabytków w Polsce.
Konkretnie chodzi o park kulturowy, który może być utworzony przez samorząd dla ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania obszarów z wyróżniającą się zabudową zabytkową. Spór dotyczył zaś Krakowa, który chętnie sięga po ten instrument. Obecnie funkcjonują tam już trzy takie obszary. Najstarszy z nich to Stare Miasto z częścią Plant i wzgórzem wawelskim, a kolejnym, utworzonym w 2019 r., jest Nowa Huta. Problem w sprawie zaczął się zaś, gdy radni stolicy Małopolski pod koniec kwietnia 2022 r. przegłosowali utworzenie ostatniego – Kazimierz ze Stradomiem. Uchwała o utworzeniu parku w tętniącej życiem historycznej dzielnicy żydowskiej, co z zasady wiąże się m.in. z konkretnymi ograniczeniami i zakazami, spotkała się z entuzjazmem, ale też oporem grupy przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Część najemców i właścicieli lokali wynajmowanych na kawiarnie, kluby czy restauracje na Kazimierzu zarzuciła bowiem, że narusza ich interesy.
Konkretnie chodziło o zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności handlowej i usługowej w ogródkach gastronomicznych. Uchwała wprowadziła w tym zakresie limity godzinowe. Przedsiębiorcy podkreślali, że w obrębie parku ogródki w tygodniu mogą działać do godz. 22, a w weekendy do 24. A jakby tego było mało, na posiadaczy ogródków nałożono dodatkowy obowiązek zabezpieczenia ich w taki sposób, aby po godzinach ich zamknięcia nikt z postronnych nie mógł z nich korzystać. Tymczasem w opinii przedstawicieli branży gastronomicznej wymusza to konieczność codziennej całkowitej likwidacji ogródka po godz. 22 lub 24 do godzin porannych dnia następnego i organizowania go na nowo. Ewentualnie budowy specjalnego ogrodzenia uniemożliwiającego fizyczny wstęp do ogródka osób trzecich. Obie opcje wiążą się zaś z dodatkowymi wysokimi kosztami i dużymi niedogodnościami. Nie mówiąc już o konieczności wzięcia odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, poza godzinami funkcjonowania danego lokalu gastronomicznego, która jest niemożliwa do wykonania. Ostatecznie na zaskarżenie uchwały w tym zakresie zdecydowało się dwóch właścicieli nieruchomości położonych na terenie nowego parku, a ich najemcy zostali dopuszczeni jako uczestnicy postępowania.
Tworzone parki kulturowe wchodzą niejednokrotnie w kolizję z interesami ich mieszkańców.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie unieważnił sporną uchwałę w żądanej części. Przede wszystkim sąd nie miał cienia wątpliwości, że właściciele nieruchomości położonych na obszarze parku mieli legitymację do zaskarżenia spornej uchwały. O dopuszczeniu ich najemców w charakterze uczestników na prawach strony przesądziło zaś jego zdaniem to, że sporny zapis uchwały dotyczy wprost prowadzących działalność gastronomiczną. Jeśli chodzi o meritum sprawy, to WSA uznał, że ustalenie określonych godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych nie mieści się w delegacji ustawowej i nie służy realizacji celu, jakim jest ochrona krajobrazu kulturowego. Sądu nie przekonało to, że reglamentacja ogródków pojawiła się z inicjatywy mieszkańców, a komfort ich życia, na który istotnie wpływa przestrzeganie ciszy nocnej w mieście, jest jedną z najistotniejszych kwestii w kształtowaniu polityki i rozwoju Krakowa. Znaczenia nie miało również to, że radni zmodyfikowali sporne zapisy. Jak bowiem zauważył WSA, nowelizacja wydłużyła jedynie godziny funkcjonowania ogródków gastronomicznych i istota sporu pozostaje taka sama. Co więcej, w opinii sądu kierunek dokonanych zmian umacnia jedynie konkluzję, że sporna regulacja nie służy ochronie krajobrazu kulturowego, lecz służy realizacji innych celów.
Ostatecznie jednak szala zwycięstwa przechyliła się na stronę samorządowców, bo inaczej do sprawy podszedł NSA. Nie zgodził się co prawda, że skargi w ogóle należało odrzucić. Przypomniał, że skarga na uchwały z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym to szczególna regulacja. Nie ma charakteru powszechnego, więc nie można jej wnosić w imieniu jakiejś grupy ludzi. Do jej wniesienia legitymuje aktualny, realny interes prawny, który jest rzeczywiście naruszony przepisami kwestionowanego aktu. Granica w tym przypadku nie jest ostra. W spornym przypadku skarżący są właścicielami nieruchomości położonych na obszarze, do którego odnosi się zaskarżona uchwała. NSA podkreślił co prawda, że sam fakt bycia właścicielem czy współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie parku kulturowego nie przesądza jeszcze o posiadaniu legitymacji skargowej. Niemniej nie umknęło mu, że uchwała jednocześnie wpływa negatywnie na ich sferę prawnomaterialną, co przesądziło o prawie do jej zaskarżenia. Jednocześnie za wadliwe uznał dopuszczenie restauratorów – najemców – jako uczestników postępowania, u których dopatrzył się tylko interesu faktycznego.
Można ujarzmić dziką reklamę, narzucić wygląd szyldów i witryn.
Przede wszystkim jednak NSA nie zgodził się z sądem I instancji, że sporne zapisy uchwały naruszały prawo. Przypomniał, że wypełniały delegację zawartą w przepisach ustawy o ochronie zabytków. A ustawodawca zezwolił w niej organowi na to, żeby wprowadził zakazy także w prowadzeniu działalności usługowej. Sąd zauważył, że Kazimierz ze Stradomiem to wyjątkowy obszar, znajdujący się na terenie najcenniejszej historycznej części Krakowa. Widnieje również na liście światowego dziedzictwa UNESCO i wchodzi w skład historycznego miasta, uznanego za pomnik historii. I NSA nie miał wątpliwości, że tak unikalne i bezcenne dobro, jakim jest dziedzictwo historyczne Kazimierza ze Stradomiem, powinno być chronione w sposób szczególny.
Jak tłumaczyła sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, w krajobrazie kulturowym widoczne były i są zjawiska, które w sposób negatywny, a czasem destrukcyjny wpływają na jego charakter, strukturę czy postrzeganie. W prawie sprowadza się to do pojęcia antywartości, której jedną z kategorii jest hałas, który zagraża dobrostanowi i zrównoważonemu rozwojowi. Hałas godzi też w to, co nazywamy krajobrazem kulturowym Kazimierza ze Stradomiem. Jest nie do pogodzenia z celami i założeniami utworzenia takiego parku kulturowego.
Sąd wskazał, że ochrona krajobrazu kulturowego wymaga uwzględnienia całokształtu czynników materialnych i niematerialnych, które współtworzą historycznie ukształtowaną przestrzeń. Wprowadzane zakazy i ograniczenia powinny pozostawać w normatywnym, funkcjonalnym związku z tak rozumianym przedmiotem ochrony. W analizowanej sprawie związek ten został wykazany. Ponadto, w ocenie NSA, akceptacja stanowiska WSA skutkowałaby brakiem możliwości wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń czasowych dotyczących godzin otwarcia ogródków zlokalizowanych na obszarze parku kulturowego. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: II OSK 2268/23
