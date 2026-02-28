Burger King ma pomysł, jak usprawnić działalność swoich restauracji i poprawić atmosferę, by była bardziej przyjazna klientom. Sieć fast food rozpoczęła testy specjalnych słuchawek z systemem AI o nazwie BK Assistant. Technologia ta ma opracować „wskaźniki uprzejmości” w placówkach sieci na podstawie rozmów pracowników oraz usprawnić operacje w restauracjach – donosi BBC.

Jak poinformował rzecznik Burger Kinga, sieć prowadzi obecnie pilotaż systemu w 500 restauracjach w Stanach Zjednoczonych. Do końca 2026 roku zestawy słuchawkowe z BK Assistant mają pojawić się we wszystkich amerykańskich lokalach sieci. Niewykluczone, że gigant wprowadzi je następnie na inne rynki.

Jak to działa? Firma tłumaczy, że w słuchawkach osadzony jest chatbot AI o imieniu „Patty”, który odpowiada na pytania pracowników dotyczące przygotowywania dań z menu i sygnalizuje konieczność uzupełnienia produktów. System oparty na rozwiązaniach OpenAI został również przeszkolony w rozpoznawaniu zwrotów takich jak „proszę” i „dziękuję”, aby oceniać uprzejmość personelu. Technologia ma analizować dźwięk z interakcji w strefach drive-thru.

Kontrowersje wokół słuchawek AI do monitorowania pracowników Burger Kinga

Nowa funkcja monitorowania personelu przez Burger Kinga momentalnie spotkała się z ostrą krytyką w internecie. Padły oskarżenia o inwigilację pracowników, niektórzy określili ruch sieci „dystopijnym”. Inni zakwestionowali dokładność zestawu słuchawkowego z chatbotem, wskazując na skłonność narzędzi AI do popełniania błędów.