Burger King ma pomysł, jak usprawnić działalność swoich restauracji i poprawić atmosferę, by była bardziej przyjazna klientom. Sieć fast food rozpoczęła testy specjalnych słuchawek z systemem AI o nazwie BK Assistant. Technologia ta ma opracować „wskaźniki uprzejmości” w placówkach sieci na podstawie rozmów pracowników oraz usprawnić operacje w restauracjach – donosi BBC.
Jak poinformował rzecznik Burger Kinga, sieć prowadzi obecnie pilotaż systemu w 500 restauracjach w Stanach Zjednoczonych. Do końca 2026 roku zestawy słuchawkowe z BK Assistant mają pojawić się we wszystkich amerykańskich lokalach sieci. Niewykluczone, że gigant wprowadzi je następnie na inne rynki.
Jak to działa? Firma tłumaczy, że w słuchawkach osadzony jest chatbot AI o imieniu „Patty”, który odpowiada na pytania pracowników dotyczące przygotowywania dań z menu i sygnalizuje konieczność uzupełnienia produktów. System oparty na rozwiązaniach OpenAI został również przeszkolony w rozpoznawaniu zwrotów takich jak „proszę” i „dziękuję”, aby oceniać uprzejmość personelu. Technologia ma analizować dźwięk z interakcji w strefach drive-thru.
Nowa funkcja monitorowania personelu przez Burger Kinga momentalnie spotkała się z ostrą krytyką w internecie. Padły oskarżenia o inwigilację pracowników, niektórzy określili ruch sieci „dystopijnym”. Inni zakwestionowali dokładność zestawu słuchawkowego z chatbotem, wskazując na skłonność narzędzi AI do popełniania błędów.
Firma odpiera zarzuty i tłumaczy, że technologia ta nie została zaprojektowana do nagrywania rozmów ani oceniania poszczególnych pracowników. Jak zaznaczyła spółka macierzysta sieci Restaurant Brands International w czwartkowym oświadczeniu, narzędzie zostało „zaprojektowane w celu usprawnienia operacji w restauracjach”, aby menedżerowie i personel mogli „skupić się bardziej na obsłudze gości i przywództwie w zespole”.
Jak zauważa jednak BBC, na udostępnionym mu przez sieć filmie promocyjnym widać niepokojącą funkcję zestawu słuchawkowego – zdolność do ścisłego monitorowania zachowań pracowników. Wideo pokazuje chatbota „Patty”, który mówi do pracownicy przez jej słuchawki: „Wskaźniki uprzejmości zespołu były dziś rano najwyższe w tym tygodniu”.
Sieć wyjaśnia, że bada możliwość „wykorzystania zagregowanych słów kluczowych, takich jak typowe zwroty grzecznościowe”, aby zrozumieć ogólny poziom oferowanych usług i „wyróżnić zespoły zapewniające świetną gościnność”. Jak stwierdziła, wierzy, że „gościnność jest fundamentalnie ludzka”, a „rolą tej technologii jest wspieranie zespołów, aby mogły poświęcić uwagę gościom”.
