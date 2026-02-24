Rzeczpospolita
Ekonomia
Rewolucja w lodowym imperium. Gigant ogłasza zmiany

Nestlé planuje ograniczyć swoją działalność w zakresie produkcji lodów. Trwają zaawansowane rozmowy na temat sprzedaży przez koncern tej części biznesu brytyjskiej firmie Froneri. Szwajcarska spółka planuje skupić się na czterech priorytetowych obszarach działalności.

Publikacja: 24.02.2026 07:20

Nestlé prawdopodobnie już wkrótce przestanie produkować lody

Foto: gopixa / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Nestlé poinformowało o sprawie w czwartek 19 lutego.

Nestlé chce zrezygnować z produkcji lodów

Nestlé prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży pozostałej części swojej działalności związanej z produkcją lodów brytyjskiej firmie Froneri, partnerowi joint venture. Sprzedaż ta planowana jest w ciągu najbliższego roku, a Nestlé ma pozostać w joint venture.

Froneri została założona w 2016 r. przez Nestlé i brytyjskiego producenta lodów R&R. W 2019 r. Nestlé sprzedało swój amerykański oddział produkujący lody firmie Froneri za 4 miliardy dolarów. 

Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?
Przemysł spożywczy
Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?

Nestlé, jak zauważa serwis CNN, nie jest pierwszą firmą spożywczą na świecie, która rezygnuje z produkcji lodów. W grudniu ubiegłego roku swój dział lodów wydzieliła firma Unilever i utworzyła The Magnum Ice Cream Company — największą na świecie firmę produkującą lody. Powodem decyzji była chęć skupienia się na mniejszej liczbie produktów.

Decyzja Nestlé o sprzedaży działalności związanej z produkcją lodów, jak podkreśla serwis CNN, zapadła w momencie, gdy koncern pod kierownictwem nowego dyrektora generalnego Philippa Navratila zamierza zwiększyć sprzedaż i uprościć swoją rozbudowaną działalność. Spółka zamierza skupić się na czterech priorytetowych obszarach działalności: kawie, produktach dla zwierząt domowych, żywieniu specjalistycznym oraz żywności i przekąskach. Philipp Navratil w rozmowie z dziennikarzami – na którą powołuje się CNN – przyznał, że sześć marek lodów Nestlé „odciąga uwagę” od pozostałej oferty firmy.

Nestlé planuje kolejne zmiany

Jak z kolei informuje agencja Reuters, Nestlé ogłosiło zakończenie strategicznego przeglądu marek witamin i suplementów diety osiągających słabe wyniki oraz rozpoczęcie rozmów z potencjalnymi nabywcami. Ponadto koncern planuje wyłączyć z konsolidacji działalność związaną z wodą pitną od 2027 r. Analitycy sugerowali, że amerykański dział mrożonek może stać się kolejnym przeznaczonym do sprzedaży, czemu jednak zaprzeczył Philipp Navratil.

Jest on dyrektorem generalnym Nestlé od września ubiegłego roku, po tym, jak ze stanowiska z powodu romansu z pracownicą odwołany został Laurent Freixe. Nowy dyrektor generalny upraszcza strukturę koncernu przy równoczesnym zwiększeniu sprzedaży, a także koncentruje się na kluczowych segmentach. Wkrótce po objęciu stanowiska ogłosił plan redukcji kosztów, między innymi poprzez automatyzację i wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji. Plan zakłada zwolnienie ok. 16 tys. pracowników na całym świecie.

Źródło: rp.pl

Przemysł Spożywczy
