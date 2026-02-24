Nestlé poinformowało o sprawie w czwartek 19 lutego.

Nestlé chce zrezygnować z produkcji lodów

Nestlé prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży pozostałej części swojej działalności związanej z produkcją lodów brytyjskiej firmie Froneri, partnerowi joint venture. Sprzedaż ta planowana jest w ciągu najbliższego roku, a Nestlé ma pozostać w joint venture.

Froneri została założona w 2016 r. przez Nestlé i brytyjskiego producenta lodów R&R. W 2019 r. Nestlé sprzedało swój amerykański oddział produkujący lody firmie Froneri za 4 miliardy dolarów.

Nestlé, jak zauważa serwis CNN, nie jest pierwszą firmą spożywczą na świecie, która rezygnuje z produkcji lodów. W grudniu ubiegłego roku swój dział lodów wydzieliła firma Unilever i utworzyła The Magnum Ice Cream Company — największą na świecie firmę produkującą lody. Powodem decyzji była chęć skupienia się na mniejszej liczbie produktów.