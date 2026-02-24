Rzeczpospolita
GIF ostrzega przed śmiertelnie groźnym trendem w internecie. Czym jest „paracetamol challenge”?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), śladem innych europejskich agencji lekowych, ostrzega przed niebezpiecznym trendem krążącym wśród młodzieży w mediach społecznościowych. Polega on na przedawkowaniu popularnego środka przeciwbólowego. Specjaliści ostrzegają, że może to prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, takich jak uszkodzenia wątroby.

Publikacja: 24.02.2026 11:26

Przedawkowanie paracetamolu jest bardzo groźne dla wątroby

Kobieta biorąca leki

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

W związku z doniesieniami o przypadkach przedawkowania wśród młodzieży, związanych z tzw. „wyzwaniem paracetamolowym”, europejskie agencje lekowe przypominają, że leki nie są przeznaczone do zabawy ani eksperymentowania.

Trend w internecie zachęca do przedawkowania leków

Europejskie agencje leków, m.in. belgijska L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé oraz fińska Fimea, zwracają uwagę na ryzykowne „wyzwania” krążące w mediach społecznościowych, które zachęcają młodych ludzi do niewłaściwego stosowania leków przeciwbólowych, w tym paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego (popularnej aspiryny). Przedawkowanie tych leków może „prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, takich jak uszkodzenie wątroby czy groźne krwawienia” – czytamy na profilu GIF w mediach społecznościowych.

Woda lodowata, cel szlachetny. 2 tys. studentów w Bostonie bije rekord liczby uczestników ice bucket
Na Facebooku zarobisz na darmowy obiad lub spotkanie z celebrytą

Mgr farm. Angelika Talar-Śpionek z portalu GdziePoLek.pl cytowana przez Wirtualną Polskę ostrzega, że tzw. paracetamol challenge to niebezpieczny trend, który budzi ogromny niepokój wśród rodziców, farmaceutów i lekarzy. W mediach społecznościowych pojawiają się materiały zachęcające młodych ludzi do przyjmowania dużych ilości paracetamolu w formie „wyzwania”. Uczestnicy rywalizują, kto przyjmie większą dawkę lub zrobi to szybciej, ignorując realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

„Paracetamol challenge” wraca co jakiś czas? 

Portal przypomina, że Fundacja prospoleczna.org, odpowiedzialna m.in. za powstanie aplikacji KidsAlert, alarmowała już w maju ubiegłego roku, że trend odżył po latach ciszy. – Monitoring sieci potwierdził – hasło „paracetamol challenge” znów zaczęło krążyć wśród uczniów, i to tych najmłodszych, od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż – powiedziała Dominika Bucholc, rzeczniczka prasowa organizacji. Opisany przez nią schemat trendu okazał się powtarzalny i niepokojąco prosty. Dzieci połykają tabletki, nagrywają reakcję organizmu i publikują film. Jeśli objawy nie pojawiają się natychmiast, sięgają po kolejne dawki. W starszych grupach dochodzi do jeszcze groźniejszej praktyki – łączenia leków z alkoholem.

Przyjmowanie paracetamolu, nawet w dużych dawkach, nie powoduje działania psychotropowego

Belgijska L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Federalna Agencja Leków i Produktów Zdrowotnych) w komunikacie z 6 lutego przypomina o zasadach prawidłowego stosowania paracetamolu i poważnych zagrożeniach związanych z jego przedawkowaniem. Podkreśla, że przyjmowanie paracetamolu, nawet w dużych dawkach, nie powoduje działania psychotropowego. Jednak nadmierne spożycie tego leku może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w szczególności uszkodzenia wątroby, które może zagrażać życiu.

– Przeraża mnie ten trend – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr n. med. Joanna Pietroń, internistka z Centrum Medycznego Damiana. Wyjaśnia, że paracetamol, choć uważany za lek bezpieczny, w nadmiarze jest zabójczy. To jeden z głównych czynników prowadzących do niewydolności wątroby i konieczności przeszczepu. Poza chorobami przewlekłymi, to właśnie ostre zatrucia paracetamolem plasują się na wysokim podium przyczyn transplantacji wątroby.

Eksperci ostrzegają również, że nośnikami trendu w mediach społecznościowych mogą być treści, w których na pierwszy rzut oka, zwłaszcza dla osób „niewtajemniczonych” mogą wyglądać niegroźnie. „Młodzi użytkownicy stosują skróty, symbole i pozornie niewinne obrazy” – czytamy.

Źródło: rp.pl

Zdrowie media społecznościowe Farmaceutyka młodzież
