Przedawkowanie paracetamolu jest bardzo groźne dla wątroby
W związku z doniesieniami o przypadkach przedawkowania wśród młodzieży, związanych z tzw. „wyzwaniem paracetamolowym”, europejskie agencje lekowe przypominają, że leki nie są przeznaczone do zabawy ani eksperymentowania.
Europejskie agencje leków, m.in. belgijska L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé oraz fińska Fimea, zwracają uwagę na ryzykowne „wyzwania” krążące w mediach społecznościowych, które zachęcają młodych ludzi do niewłaściwego stosowania leków przeciwbólowych, w tym paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego (popularnej aspiryny). Przedawkowanie tych leków może „prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, takich jak uszkodzenie wątroby czy groźne krwawienia” – czytamy na profilu GIF w mediach społecznościowych.
Mgr farm. Angelika Talar-Śpionek z portalu GdziePoLek.pl cytowana przez Wirtualną Polskę ostrzega, że tzw. paracetamol challenge to niebezpieczny trend, który budzi ogromny niepokój wśród rodziców, farmaceutów i lekarzy. W mediach społecznościowych pojawiają się materiały zachęcające młodych ludzi do przyjmowania dużych ilości paracetamolu w formie „wyzwania”. Uczestnicy rywalizują, kto przyjmie większą dawkę lub zrobi to szybciej, ignorując realne zagrożenie dla zdrowia i życia.
Portal przypomina, że Fundacja prospoleczna.org, odpowiedzialna m.in. za powstanie aplikacji KidsAlert, alarmowała już w maju ubiegłego roku, że trend odżył po latach ciszy. – Monitoring sieci potwierdził – hasło „paracetamol challenge” znów zaczęło krążyć wśród uczniów, i to tych najmłodszych, od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż – powiedziała Dominika Bucholc, rzeczniczka prasowa organizacji. Opisany przez nią schemat trendu okazał się powtarzalny i niepokojąco prosty. Dzieci połykają tabletki, nagrywają reakcję organizmu i publikują film. Jeśli objawy nie pojawiają się natychmiast, sięgają po kolejne dawki. W starszych grupach dochodzi do jeszcze groźniejszej praktyki – łączenia leków z alkoholem.
Belgijska L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Federalna Agencja Leków i Produktów Zdrowotnych) w komunikacie z 6 lutego przypomina o zasadach prawidłowego stosowania paracetamolu i poważnych zagrożeniach związanych z jego przedawkowaniem. Podkreśla, że przyjmowanie paracetamolu, nawet w dużych dawkach, nie powoduje działania psychotropowego. Jednak nadmierne spożycie tego leku może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w szczególności uszkodzenia wątroby, które może zagrażać życiu.
– Przeraża mnie ten trend – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr n. med. Joanna Pietroń, internistka z Centrum Medycznego Damiana. Wyjaśnia, że paracetamol, choć uważany za lek bezpieczny, w nadmiarze jest zabójczy. To jeden z głównych czynników prowadzących do niewydolności wątroby i konieczności przeszczepu. Poza chorobami przewlekłymi, to właśnie ostre zatrucia paracetamolem plasują się na wysokim podium przyczyn transplantacji wątroby.
Eksperci ostrzegają również, że nośnikami trendu w mediach społecznościowych mogą być treści, w których na pierwszy rzut oka, zwłaszcza dla osób „niewtajemniczonych” mogą wyglądać niegroźnie. „Młodzi użytkownicy stosują skróty, symbole i pozornie niewinne obrazy” – czytamy.
