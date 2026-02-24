W związku z doniesieniami o przypadkach przedawkowania wśród młodzieży, związanych z tzw. „wyzwaniem paracetamolowym”, europejskie agencje lekowe przypominają, że leki nie są przeznaczone do zabawy ani eksperymentowania.

Trend w internecie zachęca do przedawkowania leków

Europejskie agencje leków, m.in. belgijska L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé oraz fińska Fimea, zwracają uwagę na ryzykowne „wyzwania” krążące w mediach społecznościowych, które zachęcają młodych ludzi do niewłaściwego stosowania leków przeciwbólowych, w tym paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego (popularnej aspiryny). Przedawkowanie tych leków może „prowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, takich jak uszkodzenie wątroby czy groźne krwawienia” – czytamy na profilu GIF w mediach społecznościowych.

Mgr farm. Angelika Talar-Śpionek z portalu GdziePoLek.pl cytowana przez Wirtualną Polskę ostrzega, że tzw. paracetamol challenge to niebezpieczny trend, który budzi ogromny niepokój wśród rodziców, farmaceutów i lekarzy. W mediach społecznościowych pojawiają się materiały zachęcające młodych ludzi do przyjmowania dużych ilości paracetamolu w formie „wyzwania”. Uczestnicy rywalizują, kto przyjmie większą dawkę lub zrobi to szybciej, ignorując realne zagrożenie dla zdrowia i życia.