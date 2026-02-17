Decyzja w sprawie unieważnienia patentu na dapagliflozynę zapadła 17 lutego. – Dzisiaj Urząd Patentowy wydał decyzję o unieważnieniu patentu AstraZeneca, który dotyczy dapagliflozyny. Ten patent stanowił podstawę do udzielenia dodatkowego prawa ochronnego (SPC). W konsekwencji unieważnienia patentu dodatkowe prawo ochronne stało się nieważne z mocy prawa – powiedziała portalowi Rynek Zdrowia Justyna Rechnio, szefowa zespołu ds. patentów w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma.

Co z refundacją generycznej dapagliflozyny?

Oryginalną dapagliflozynę (lek Forxiga) produkuje firma AstraZeneca. Preparat był jednak także obiektem sporu patentowego między producentem leku oryginalnego oraz wytwórcami generycznymi. Po tym, jak decyzje o unieważnieniu patentu zapadły w Wielkiej Brytanii, w Polsce pojawiły się dwie generyczne dapagliflozyny – Daforbis firmy Viatris i Diaflix firmy Polpharma. W lipcu AstraZeneca zainicjowała jednak postępowanie, którego celem był m.in. zakaz wprowadzania do obrotu spornej generycznej dapagliflozyny i zajęcie produktów, będących w dystrybucji. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który udzielił zabezpieczenia. W sytuacji unieważnienia patentu zabezpieczenie traci moc.

Portal Rynek Zdrowia zauważa, że decyzja z 17 lutego otwiera drogę do objęcia generyków refundacją.