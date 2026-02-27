Dziesięć ścieżek szkoleń w Legionie Medycznym

O utworzeniu Legionu Medycznego poinformował na początku roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nazwa może być myląca, bo sam program ma charakter cywilny. Płk Arkadiusz Kosowski tłumaczy, że idea Legionu polega na skupieniu osób, które zajmują się problematyką przygotowania systemu ochrony zdrowia na sytuacje szczególne – w tym na wypadek wojny i innych kryzysów. – Organizacja Legionu Medycznego pośrednio wzbogaca też zasoby wiedzy instytucji zajmujących się szkoleniem i rekrutacją w strukturach wojskowych w zakresie kwalifikacji personelu medycznego. Przepisy co prawda nakładają obowiązek aktualizowania i zgłaszania takich informacji, jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to realizowane. W tym sensie również zyskujemy – mówi pułkownik.

Przedstawiciele zawodów medycznych mogą zgłosić się do Legionu w ramach dziesięciu ścieżek. Każda z nich oznacza zaangażowanie na różnym poziomie i w innych obszarach.

Dotychczas największym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka „Przygotuj się. Reaguj. Ratuj”, którą wybrało 421 osób. Jej program przewiduje ćwiczenia z medycyny taktycznej skierowane zarówno do osób posiadających wykształcenie medyczne, jak i osób niemedycznych, które chcą przeszkolić się z pierwszej pomocy w warunkach konfliktu lub klęski. – W przypadku tej ścieżki zależy nam na pozyskaniu gotowości medyków do współuczestniczenia w różnych aktywnościach wojska w czasie kryzysu, np. podczas powodzi – mówi płk Kosowski.

Wiele zgłoszeń – 284 – przyciągnęła też ścieżka „Przywództwo w służbie życia” dla wykształconych specjalistów medycznych. Przewiduje możliwość zdobycia stopnia oficerskiego w rezerwie, co poprzedza minimum 31 dni ćwiczeń wojskowych. 275 osób wybrało ścieżkę „Gotowi pomagać”, która oznacza udział w realizacji pomocy medycznej w kraju i poza jego granicami w przypadku klęsk i zagrożeń niemilitarnych.

Pierwsze szkolenia zaczną się już w kwietniu

Szkolenia dla osób, które zgłosiły się do Legionu, ruszają wiosną. Pierwsze, przygotowane dla ochotników w ramach ścieżki „Nie tylko Hipokratesa”, odbędzie się w dniach 13-17 kwietnia w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Po pięciu dniach kursu medycy złożą przysięgę wojskową i zostaną zakwalifikowani do pasywnej rezerwy. – Nie da się zostać oficerem „z marszu”, przychodząc z ulicy. Najpierw trzeba w wojsku zaistnieć – wskazuje płk Arkadiusz Kosowski. Jak tłumaczy, dopiero złożenie przysięgi wojskowej otwiera drogę do dalszych aktywności w perspektywie czasu oraz ewentualnego ubiegania się o udział w szkoleniu oficerskim.