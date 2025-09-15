Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polska będzie miała nowy rodzaj wojsk. Władysław Kosiniak-Kamysz: Na ich czele stanie płk lek. Mariusz Kiszka

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na terenie 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych. Dowódcą komponentu został płk lek. Mariusz Kiszka.

Publikacja: 15.09.2025 13:31

Płk lek. Mariusz Kiszka podczas uroczystości powołania Dowództwa Wojsk Medycznych

Płk lek. Mariusz Kiszka podczas uroczystości powołania Dowództwa Wojsk Medycznych

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe wojska zostaną powołane w strukturach polskiej armii?
  • Kto obejmie dowodzenie nad nowo utworzonym Dowództwem Wojsk Medycznych?
  • Jakie były dotychczasowe funkcje nowego dowódcy, płk. lek. Mariusza Kiszki?
  • Co stanowi cel utworzenia Dowództwa Wojsk Medycznych?

– Po to powołujemy dziś w Krakowie Dowództwo Wojsk Medycznych, po to powołujemy Wojska Medyczne (...), żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, w przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia – mówił Kosiniak-Kamysz.

Kim jest płk lek. Mariusz Kiszka?

Ogłaszając nazwisko dowódcy nowego komponentu Władysław Kosiniak-Kamysz w następujący sposób przedstawił płk. Kiszkę: „Lekarz, żołnierz Wojska Polskiego. Rok temu poznaliśmy się z panem pułkownikiem podczas powodzi. Organizował on w trybie pilnym zabezpieczenie medyczne dla szpitala w Nysie”. – Dzisiaj przed panem pułkownikiem wielkie wyzwanie – mówił szef MON. 

Czytaj więcej

Trzonem wojsk medycznych ma być odpowiednio wykształcony i wyszkolony personel medyczny
Wojsko
Wojska medyczne jeszcze nie teraz. „W resorcie obrony narodowej trwają prace"
Płk lek. Mariusz Kiszka dotąd był zastępcą komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu.

To właśnie płk lek. Mariusz Kiszka będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego oraz – jak mówił szef MON – „za strategię i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a Wojskową Służbą Zdrowia”.

– Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny – podkreślił szef MON, informując o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych.

Tomczyk: Dotąd medycyna pola walki była rozproszona. Dziś nastąpi unifikacja

Wcześniej powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych zapowiadał w porannej rozmowie w Radiu Zet wiceszef MON Cezary Tomczyk. – W Polsce do tej pory nie było wojsk medycznych, nie było takich oddziałów. Do tej pory medycyna pola walki była rozproszona. Dzisiaj nastąpi pewna unifikacja – mówił Tomczyk, dodając, że „na czele stanie dzisiaj bardzo doświadczony lekarz i wojskowy”. 

Czytaj więcej

Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Ochrona zdrowia
Gen. Grzegorz Gielerak: szpitale polowe staną się jednym z celów Rosjan

Już w połowie sierpnia Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał powołanie nowego rodzaju wojsk. Zapowiadał także utworzenie tzw. „legionu medycznego”, w ramach którego cywilni medycy mają wesprzeć wojsko. – Będziemy niebawem tworzyć dowództwo wojsk medycznych. To będzie wielka odpowiedzialność spoczywająca na tych, którzy podejmą się zadania zbudowania od podstaw czegoś zupełnie nowego – czegoś, czego nigdy w Polsce nie było. Nie nazywamy tego nawet komponentem, ale Wojskami Medycznymi, podnosząc rangę i wartość, jaka towarzyszy temu przedsięwzięciu – mówił wówczas Kosiniak-Kamysz. – Chcemy zaprosić ratowników medycznych, pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarzy, specjalistów w różnych dziedzinach medycznych do tego, by stworzyć taki legion – mówił.

Obecnie wojskowa służba zdrowia podlega trzem różnym instytucjom: Departament Wojskowej Służby Zdrowia w MON, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym oraz Inspektorat Sił Zbrojnych.

Kim jest płk lek. Mariusz Kiszka?

