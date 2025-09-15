Płk lek. Mariusz Kiszka dotąd był zastępcą komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu.

To właśnie płk lek. Mariusz Kiszka będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego oraz – jak mówił szef MON – „za strategię i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a Wojskową Służbą Zdrowia”.

– Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny – podkreślił szef MON, informując o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych.

Tomczyk: Dotąd medycyna pola walki była rozproszona. Dziś nastąpi unifikacja

Wcześniej powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych zapowiadał w porannej rozmowie w Radiu Zet wiceszef MON Cezary Tomczyk. – W Polsce do tej pory nie było wojsk medycznych, nie było takich oddziałów. Do tej pory medycyna pola walki była rozproszona. Dzisiaj nastąpi pewna unifikacja – mówił Tomczyk, dodając, że „na czele stanie dzisiaj bardzo doświadczony lekarz i wojskowy”.

Już w połowie sierpnia Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał powołanie nowego rodzaju wojsk. Zapowiadał także utworzenie tzw. „legionu medycznego”, w ramach którego cywilni medycy mają wesprzeć wojsko. – Będziemy niebawem tworzyć dowództwo wojsk medycznych. To będzie wielka odpowiedzialność spoczywająca na tych, którzy podejmą się zadania zbudowania od podstaw czegoś zupełnie nowego – czegoś, czego nigdy w Polsce nie było. Nie nazywamy tego nawet komponentem, ale Wojskami Medycznymi, podnosząc rangę i wartość, jaka towarzyszy temu przedsięwzięciu – mówił wówczas Kosiniak-Kamysz. – Chcemy zaprosić ratowników medycznych, pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarzy, specjalistów w różnych dziedzinach medycznych do tego, by stworzyć taki legion – mówił.