Płk lek. Mariusz Kiszka podczas uroczystości powołania Dowództwa Wojsk Medycznych
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
– Po to powołujemy dziś w Krakowie Dowództwo Wojsk Medycznych, po to powołujemy Wojska Medyczne (...), żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, w przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia – mówił Kosiniak-Kamysz.
Ogłaszając nazwisko dowódcy nowego komponentu Władysław Kosiniak-Kamysz w następujący sposób przedstawił płk. Kiszkę: „Lekarz, żołnierz Wojska Polskiego. Rok temu poznaliśmy się z panem pułkownikiem podczas powodzi. Organizował on w trybie pilnym zabezpieczenie medyczne dla szpitala w Nysie”. – Dzisiaj przed panem pułkownikiem wielkie wyzwanie – mówił szef MON.
Płk lek. Mariusz Kiszka dotąd był zastępcą komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu.
To właśnie płk lek. Mariusz Kiszka będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego oraz – jak mówił szef MON – „za strategię i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a Wojskową Służbą Zdrowia”.
– Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny – podkreślił szef MON, informując o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych.
Wcześniej powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych zapowiadał w porannej rozmowie w Radiu Zet wiceszef MON Cezary Tomczyk. – W Polsce do tej pory nie było wojsk medycznych, nie było takich oddziałów. Do tej pory medycyna pola walki była rozproszona. Dzisiaj nastąpi pewna unifikacja – mówił Tomczyk, dodając, że „na czele stanie dzisiaj bardzo doświadczony lekarz i wojskowy”.
Już w połowie sierpnia Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał powołanie nowego rodzaju wojsk. Zapowiadał także utworzenie tzw. „legionu medycznego”, w ramach którego cywilni medycy mają wesprzeć wojsko. – Będziemy niebawem tworzyć dowództwo wojsk medycznych. To będzie wielka odpowiedzialność spoczywająca na tych, którzy podejmą się zadania zbudowania od podstaw czegoś zupełnie nowego – czegoś, czego nigdy w Polsce nie było. Nie nazywamy tego nawet komponentem, ale Wojskami Medycznymi, podnosząc rangę i wartość, jaka towarzyszy temu przedsięwzięciu – mówił wówczas Kosiniak-Kamysz. – Chcemy zaprosić ratowników medycznych, pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarzy, specjalistów w różnych dziedzinach medycznych do tego, by stworzyć taki legion – mówił.
Obecnie wojskowa służba zdrowia podlega trzem różnym instytucjom: Departament Wojskowej Służby Zdrowia w MON, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym oraz Inspektorat Sił Zbrojnych.
