Aktualizacja: 16.12.2025 20:49 Publikacja: 16.12.2025 05:10
Fontanna przed Ministerstwem Finansów
Foto: Shutterstock
Państwo potrafi zaprojektować centralny system informatyczny, który obejmie niemal cały obrót gospodarczy i kontakt z fiskusem. Nie potrafi jednak odpowiedzieć na znacznie prostsze pytanie: co stanie się z dokumentami, które przez lata były podstawą załatwiania spraw urzędowych, gdy nagle przestaną istnieć w znanej dotąd postaci. Krajowy System e-Faktur miał być projektem stricte podatkowym, nowoczesnym narzędziem do uszczelnienia VAT i firmowych rozliczeń. W praktyce staje się także rozwiązaniem, od którego zależy dostęp do pieniędzy publicznych, refundacji, dotacji. KSeF odbije się też na sprawach w sądach.
Problem polega na tym, że forsując KSeF, rząd zachował się tak, jakby państwo składało się wyłącznie z administracji skarbowej. Tymczasem faktura VAT od dawna nie jest tylko dowodem rozliczeń przedsiębiorców za towary i usługi. To dokument potrzebny m.in. rolnikom ubiegającym się o wsparcie finansowe, firmom ubiegającym się o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy też tych liczących na dotacje unijne. Cyfrowa zmiana związana z KSeF kojarząca się przede wszystkim z Ministerstwem Finansów, wymaga dostosowania wielu ustaw, rozporządzeń i urzędowych procedur. Taka operacja nie została jednak ani zaplanowana, ani skoordynowana.
Efekt jest łatwy do przewidzenia. Urzędy będą otrzymywały wnioski, do których – zgodnie z obowiązującymi przepisami – należy dołączyć faktury. Wnioskodawcy będą mieli jedynie wydruki wizualizacji albo kody QR prowadzące do systemu. Przepisy nie powiedzą, jak takie dokumenty traktować. Urzędnik stanie przed wyborem: odmówić przyjęcia wniosku albo zastosować rozwiązanie prowizoryczne, niemające wyraźnej podstawy prawnej. W obu wariantach państwo traci – albo sprawność działania, albo formalną legalność.
To klasyczny przykład cyfryzacji prowadzonej w resortowych gabinetach. Jeden urząd buduje system dla własnych celów, zakładając, że reszta administracji dostosuje się do niego w biegu. Brakuje myślenia i świadomości, że dokumenty krążą w obiegu całego państwa i gospodarki, a nie tylko w relacji podatnik–fiskus. Cyfryzacja nie polega przecież na stworzeniu jednego centralnego systemu, lecz na zapewnieniu, że prawo, procedury i instytucje potrafią się nim posługiwać.
Szczególnie niepokojące jest pominięcie użytkowników związanych z instytucjami publicznymi. Sądy, urzędy, fundusze czy instytucje rozliczające środki publiczne opierają swoje działania na dokumentach, które muszą być trwałe, weryfikowalne i dostępne. Jeśli nie mają dostępu do systemu, a jednocześnie nie mogą uznać jego wizualizacji za dokument urzędowy, KSeF zaczyna działać przeciwko nim.
Dochodzi do tego kwestia bezpieczeństwa. Oparcie weryfikacji na kodach QR, bez jednolitych standardów i realnych szkoleń, tworzy nowe ryzyka. Cyfrowe państwo nie może opierać się na improwizacji urzędników pierwszej linii ani na ich dobrej woli. W efekcie zamiast jednego, spójnego obiegu dokumentów powstaje drugi – nieformalny, uznaniowy i faktycznie pozaprawny. KSeF nie wykolei się dlatego, że jest zbyt ambitny. Może się wykoleić dlatego, że zaprojektowano go tak, jakby państwo kończyło się na Ministerstwie Finansów, a reszta administracji była jedynie kłopotliwym dodatkiem do systemu podatkowego. W obecnym kształcie KSeF porządkuje interes fiskusa, przerzucając koszty chaosu na resztę administracji i obywateli, którym być może pozostanie jedynie jakoś sobie poradzić, bo ktoś wyszedł z założenia, że „jakoś to będzie”.
