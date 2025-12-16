Piotr Woyke, dyrektor IWF: Rosjanom nie zależy na długotrwałym zawieszeniu broni

To już jest oczywista rosyjska manipulacja, ale warto tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, różnicę między administracją Donalda Trumpa i jego poprzednika Joe Bidena. Obecne założenie Waszyngtonu jest takie, dość hazardowe, że z Putinem należy rozmawiać wprost. To jest coś, czego Biden nie chciał robić po wybuchu wojny, pomimo że istniały oczywiście kanały komunikacji. Wynikało to m.in. z przekonania, że Rosja nie jest graczem z tej samej ligi, co Stany Zjednoczone. Bardzo by chciała, więc dopuszczenie do bezpośrednich negocjacji mogłoby być „nagrodą” dopiero na jakimś etapie.

Bo to jednak mocarstwo atomowe, drugi biegun…

Jednak kiedy porównamy potencjały strategiczne, to zdecydowanie nie jest państwo z tej samej ligi. No ale Trump ze swoim dość transakcyjnym podejściem polityki międzynarodowej uznał, że spróbuje coś wynegocjować z Rosjanami osobiście. I to jest dla Rosjan bardzo ważne. I ze względów psychologicznych, i ze względów wizerunkowych zakładają, że negocjować będą tylko z Amerykanami. Dla Moskwy partnerem nie jest już Berlin czy Paryż. Teraz liczą się już tylko bezpośrednie kontakty Waszyngton-Moskwa.

Dlatego Moskwa dzisiaj nie reaguje w żaden sposób na te rozmowy. Moskwa pewnie wie, o czym była mowa w Berlinie, ale nie będzie na to bezpośrednio reagować, ponieważ weszła na poziom, w którym może odpowiadać tylko Amerykanom, największemu mocarstwu światowemu. Więc nie oczekiwałbym szybkich reakcji Kremla. Rosjanie będą przeciągać to, co się dzieje. I będą się odnosić tylko do tego, co zostanie im zaproponowane w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.

Przy stole rozmów w Berlinie była strona ukraińska, była strona europejska, była strona amerykańska. Nie było strony rosyjskiej. Trudno powiedzieć, że wczoraj nastąpiło nowe rozdanie, ale strony – powiedzmy – dobrały karty. Jeśli przyjąć tę konwencję gry, po którą niegdyś sięgnął Donald Trump, to jakie on sam ma karty?

Te karty, wbrew pozorom, aż tak bardzo się nie zmieniły. To nie jest tak, że na przykład potencjał szkodzenia rosyjskiej infrastrukturze wojennej jest wyczerpany. Tym Amerykanie już zresztą raz grali, gdy mówili o Tomahawkach dla Ukraińców. To nie jest tak, że Amerykanie nie mogą do tego wrócić w odpowiednim momencie. I tu nie chodzi tylko o Tomahawki tylko o, oględnie mówiąc mówiąc, przyzwolenie na odpowiednie działania wobec rosyjskiej infrastruktury wojennej, które mogłyby ją istotnie podłamać. To są rzeczy, do których Trump nie chce schodzić z własnych, wewnętrznych względów. Został wybrany jako prezydent, który ma kończyć wojny, a nie rozpoczynać nowe.