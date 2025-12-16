Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wewnętrzne konflikty toczą się obecnie w Prawie i Sprawiedliwości?

Jakie problemy polityczne napotkał Jarosław Kaczyński w relacji z koalicjantami i na prawicy?

Dlaczego Grzegorz Braun i Konfederacja stanowią wyzwanie dla PiS?

Jakie perspektywy polityczne rysują się przed partiami lewicowymi na tle napięć w prawicy?

Dwie wigilie, które mają być organizowane w PiS przez różne frakcje, to przykład jednego z wielu kryzysów partii Jarosława Kaczyńskiego. Na Nowogrodzkiej źle się dzieje. Walki koterii, zwalczanie się wzajemne, kłótnie publiczne, spiskowanie przeciwko sobie – to część problemów największej partii opozycyjnej, którą trawią poważne spory wewnętrzne, co może prowadzić do wniosku, że nad partią nikt już nie panuje, a pretendentów do przywództwa w PiS i na prawicy przybywa.

Mateusz Morawiecki stawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, publicznie zignorował Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten wezwał go na spotkanie kierownictwa partii. Podobnie zrobiła Beata Szydło. Wcześniej Jacek Sasin, również wiceszef ugrupowania, wielokrotnie atakował publicznie Morawieckiego, zapewniając, że ten premierem już nie będzie, mimo wcześniejszych deklaracji Kaczyńskiego. Sasin również publicznie podważył zdanie prezesa PiS, gdy ten powiedział, że kryptowaluty powinny być zakazane.

W partii panuje również rozdźwięk na temat ustawy łańcuchowej, podobnie jak wcześniej tzw. piątki dla zwierząt. I codziennie dochodzą kolejne problemy. Jednym z nich jest ucieczka Zbigniewa Ziobry na Węgry, o czym mówił zarówno Ryszard Terlecki, jak i sam prezydent Karol Nawrocki.