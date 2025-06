8. Mimo że Trzaskowski poradził sobie na ostatniej debacie, w spotkaniu z Krzysztofem Stanowskim, Sławomirem Mentzenem oraz zgromadził więcej osób na marszu poparcia dla siebie, to jednak było to zacieranie złego wrażenia po słabych wcześniejszych debatach i chaotycznej kampanii, niż tworzenie nadbudowy wyborczej i zbieranie dodatkowych punktów.

9. Donald Tusk obciążył kandydata, angażując się w walkę z Nawrockim, a nie prezentując się jako człowiek sukcesu, który odsunął PiS od władzy w 2023 roku i chce doprowadzić zmianę do końca. Wilcze oczy Tuska zdominowały kampanię wyciągniętej dłoni.

Powrót PiS do władzy jest coraz bardziej prawdopodobny

10. Zgubienie tożsamości. Trzaskowski był lewicowy, centrowy czy prawicowy, gdy był przeciwko 800+ dla migrantów, którzy nie pracującą w Polsce, i zmieniając zdanie na wiele tematów, jak Zielony Ład? Wyborcy mieli prawo czuć się zagubieni i może dlatego udało się pozyskać z byłych kandydatów na prezydenta tylko tych koalicyjnych i prof. Joannę Senyszyn, której wyborcy w większości i tak zagłosowali na Nawrockiego.

Przyczyn porażki jest więcej. Jeśli Donald Tusk nie uderzy się w swoje piersi, tylko w Rafała Trzaskowskiego, to w 2027 roku nie tylko powinien przygotować się na kolejną porażkę, ale też na zmianę adresu zamieszkania. Powrót Jarosława Kaczyńskiego do władzy to obietnica Wronek dla Tuska i części jego rządu. Tym razem Zbigniew Ziobro może nie okazać się wspaniałomyślny.