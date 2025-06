Aleksander Kwaśniewski: Wiele rzeczy zostało zapowiedzianych i niezrealizowanych

Aleksander Kwaśniewski pytany o to, czy jego zdaniem Koalicja Obywatelska powinna postawić na Radosława Sikorskiego, powiedział, że wynik Rafała Trzaskowskiego „jest bardzo dobry”. - To jest ponad 10 milionów głosów – przypomniał były prezydent. - Oczywiście (wynik) jest bardzo bolesny, bo to porażka, i to druga porażka. Ale wybory prezydenckie są bardzo brutalne, bo wygrywa tylko jeden. W wyborach parlamentarnych jeśli komuś nie pójdzie najlepiej, to siedzi w ławach opozycji, ale może gadać. (...) W wyborach prezydenckich kandydat starał się jak mógł, a moim zdaniem starał się, ale przegrał - zauważył były prezydent.

- Czy lepszy byłby Sikorski? Nie wiem, tego się już nie dowiemy. Zapewne Sikorski byłby bardzo trudnym partnerem w różnych dyskusjach, bo wywodzi się z prawicy, używa trochę podobnego języka i rozumie ten kod kulturowy prawicy – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Prezydentura Karola Nawrockiego. „Czeka nas dwa i pół roku ostrej walki”

- Zobaczymy, jaka będzie prezydentura Karola Nawrockiego. Gdyby słuchać uważnie tego, co mówił w kampanii, to czeka nas dwa i pół roku „ustawek”, czyli nawalanki – powiedział Aleksander Kwaśniewski. - Prezydent będzie przeszkadzał rządowi, głosy po stronie prawicy będą mówiły, że te wybory „są czerwoną kartką dla Donalda Tuska”, co nie jest prawdą. Skoro „czerwona kartka” dla premiera, to najlepiej przyspieszone wybory, bo oczywiście PiS chciałby uzyskać efekt synergii. Ale koalicja nie będzie się spieszyć do wyborów - uważa Kwaśniewski.