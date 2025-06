W II turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem popieranym przez Koalicję Obywatelską. To sprawiło, że pojawiły się wątpliwości co do przyszłości aktualnego rządu. Dlatego premier uznał, że niezbędne jest oficjalne potwierdzenie większości, jaką dysponuje rząd. Donald Tusk w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników zaznaczył, że działania rządu po wyborze nowego prezydenta będą wymagały jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października, a pierwszym testem powinno być właśnie wotum zaufania.

Na czym polega wotum zaufania?

Jak wskazuje art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu, która zostaje podjęta podczas specjalnego głosowania. Uchwała ta ma wyrazić zaufanie do działalności całego rządu lub jego poszczególnych członków. Głosowanie odbywa się w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest powołanie nowego rządu. Po wyborach ma on 14 dni na to, by uzyskać wotum zaufania. Parlament udziela go większością głosów, przy obecności co najmniej połowy posłów. O wotum zaufania można też wnioskować w każdym innym momencie działania Rady Ministrów. Taka sytuacja ma miejsce aktualnie.

Jak przebiegnie głosowanie w sprawie wotum zaufania?

Według art. 117 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a jeśli wniosek zostaje zgłoszony podczas posiedzenia – w czasie jego trwania. Zanim jednak posłowie przystąpią do głosowania, mogą zadawać pytania premierowi. Jak stanowi regulamin, debata nad wnioskiem obejmuje jedynie zadawanie pytań premierowi i jego odpowiedzi na pytania.