Obecnie przewodniczącym jest Maciej Kusior. Dlaczego ugrupowanie porzuciło historyczną nazwę? Chcieliśmy zwrócić się do niego z pytaniami, ale nie udostępnia ono w internecie żadnych danych kontaktowych. Dotarliśmy za to do zmienionego statutu, który wysłało do sądu. W dużej mierze przypomina on ten przygotowany za czasów Kornela Morawieckiego. Wynika z niego m.in. to, że partia wciąż chce walczyć m.in. o nowy ustrój państwa, czyli solidaryzm, oraz nową Konstytucję, odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku. Alternatywna nazwa partii to Obywatele i Sprawiedliwość.

– Na pewno po śmierci Kornela Morawieckiego ta partia straciła sens polityczny, paliwo, zaplecze, w zasadzie sens istnienia. Ja sam nie byłem członkiem partii, ale uważam, że osoby uczestniczące w tym projekcie powinny znaleźć miejsce w innych formacjach – mówi Sylwester Chruszcz, były członek koła WiS w Sejmie.

Nie jest to jedyna znana partia, która w ostatnich miesiącach zakończyła żywot. W maju ubiegłego roku sąd wyrejestrował Twój Ruch, z którym tryumfy w Sejmie święcił Janusz Palikot. W kadencji 2011–2015 jako pierwsza odważnie stawiała takie kwestie, jak rozdział Kościoła od państwa, prawa LGBT czy legalizacja marihuany. Po wypadnięciu z parlamentu straciła jednak na znaczeniu, a w styczniu 2023 roku podjęła uchwałę o samorozwiązaniu.

– Cechą dobrego lidera jest to, że przygotowuje formację na różne scenariusze, w tym na swoje odejście. Niestety wiele partii w Polsce jest tworzonych bezalternatywnie, feudalnie i po odejściu swojego szefa również one przechodzą do historii – ocenia specjalista od marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak.