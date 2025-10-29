Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe już drugi raz w tym roku. Środowe cięcie było powszechnie oczekiwane przez rynek. Za obniżką o 25 pb głosowało 10 członków Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC). Gubernator Stephen Miran głosował za cięciem o 50 pb, a Jeffrey Schmid, przewodniczący oddziału Fedu w Kansas City, opowiedział się przeciwko obniżkom.

Amerykański bank centralny zdecydował również o zakończeniu z dniem 1 grudnia programu QT, czyli ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej. Program QT polegał na tym, że Fed zmniejszał swój bilans, nie reinwestując przychodów z zapadających papierów dłużnych. W ramach tego programu bilans Rezerwy Federalnej został zmniejszony łącznie o 2,3 bln dolarów.

– Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym Fed faktycznie wznowi zakupy aktywów na początku 2026 r. w celu „organicznego wzrostu bilansu”, gdy warunki rynkowe się zmienią – ocenia Krishna Guha, analityk Evercore ISI.

Czy Fed będzie kontynuował obniżki stóp procentowych?

„Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza rozszerzała się w umiarkowanym tempie. Wzrost zatrudnienia spowolnił w tym roku, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, ale pozostała niska do sierpnia; nowsze wskaźniki są zgodne z tymi trendami. Inflacja wzrosła od początku roku i pozostaje nieco podwyższona” – mówił komunikat Fedu ze środowego posiedzenia.