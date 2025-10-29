Aktualizacja: 29.10.2025 20:01 Publikacja: 29.10.2025 19:36
Fed, czyli amerykański bank centralny, obniżył główną stopę procentową o 25 pb
Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe już drugi raz w tym roku. Środowe cięcie było powszechnie oczekiwane przez rynek. Za obniżką o 25 pb głosowało 10 członków Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC). Gubernator Stephen Miran głosował za cięciem o 50 pb, a Jeffrey Schmid, przewodniczący oddziału Fedu w Kansas City, opowiedział się przeciwko obniżkom.
Amerykański bank centralny zdecydował również o zakończeniu z dniem 1 grudnia programu QT, czyli ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej. Program QT polegał na tym, że Fed zmniejszał swój bilans, nie reinwestując przychodów z zapadających papierów dłużnych. W ramach tego programu bilans Rezerwy Federalnej został zmniejszony łącznie o 2,3 bln dolarów.
– Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym Fed faktycznie wznowi zakupy aktywów na początku 2026 r. w celu „organicznego wzrostu bilansu”, gdy warunki rynkowe się zmienią – ocenia Krishna Guha, analityk Evercore ISI.
„Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza rozszerzała się w umiarkowanym tempie. Wzrost zatrudnienia spowolnił w tym roku, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, ale pozostała niska do sierpnia; nowsze wskaźniki są zgodne z tymi trendami. Inflacja wzrosła od początku roku i pozostaje nieco podwyższona” – mówił komunikat Fedu ze środowego posiedzenia.
Analitycy wskazywali, że amerykański bank centralny działał trochę „na ślepo”, gdyż w ostatnich tygodniach publikacja wielu danych gospodarczych została wstrzymana z powodu tzw. zamknięcia rządu (wstrzymania finansowania dla administracji federalnej w USA). W piątek opublikowano jednak dane o amerykańskiej inflacji konsumenckiej, mówiące, że wyniosła ona we wrześniu 3 proc. i była niższa od prognoz. To zostało uznane przez rynek za „zielone światło” dla październikowej obniżki stóp procentowych.
Rynek spodziewa się kolejnego cięcia stóp w grudniu. Barometr CME FedWatch pokazywał po środowym posiedzeniu Fedu, że szanse na takie cięcie wynoszą 90,3 proc. Prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w styczniu było natomiast oceniane na 40 procent.
