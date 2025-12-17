PKB Polski, który w przyszłorocznym budżecie szacowany jest w cenach bieżących na 3,90 bln zł, według kursu z nocy, kiedy piszę te słowa, jest wart 1,08 bln dol. Gdyby ekscesy trumponomiki tak głęboko nie osłabiły dolara, relatywnie przy okazji wzmacniając złotego, tenże sam PKB wart byłby 940 mld dol., czyli aż o 140 mld dol. mniej. Innymi słowy, gdyby kurs dolara do złotego wrócił do poziomu sprzed roku (czego nie można wykluczyć), to nasz PKB w dolarowym wymiarze nominalnym spadłby o zatrważające 13 proc., chociaż realnie wcale by się nie zmienił. Ponadto trzeba wiedzieć, że te ponad 50 tys. parytetowych dolarów na głowę plasuje Polskę dopiero na 37. miejscu, za Nową Zelandią i Izraelem, a przed Japonią i Kuwejtem.

Jeśli nawet dogonimy na niwie PKB per capita Wielką Brytanię, co niektórym śni się jakoby realne już w 2035 r., to pod względem poziomu życia gonić będziemy ją jeszcze przez pokolenie albo i dłużej

Ale nie tylko strumień dochodu decyduje o stopie życiowej, lecz również zasób nagromadzonego w przeszłości majątku. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że stopa życiowa zależy tak od tego, ile zarabia, jak i od tego, ile ma – jaki dom, jak wyposażone mieszkanie, jaki samochód, co w szafach i na półkach. Bywa, że jakiś kraj już przegoniono pod względem dochodu na głowę, ale jego mieszkańcy wciąż mają wyższy standard życia, bo dysponują większymi zasobami majątku konsumpcyjnego.

Jeśli nawet dogonimy na niwie PKB per capita Wielką Brytanię, co niektórym śni się jakoby realne już w 2035 r., to pod względem poziomu życia gonić będziemy ją jeszcze przez pokolenie albo i dłużej, tak jak czynią to Irlandczycy, którzy już 20 lat temu prześcignęli Brytyjczyków pod względem PKB na głowę, ale wciąż żyją skromniej. To trochę tak, jak w przypadku absolwentki, która dopiero co ukończywszy naszą znakomitą uczelnię, cieszy się, że już zarabia o połowę więcej niż jej profesor, ale to on wciąż jeszcze ma wyższy standard życia, bo zarabiał i dorabiał się przez dziesiątki lat.

Inny istotny aspekt porównań wielkości gospodarki i osiągniętego de facto poziomu rozwoju wiąże się z miarą, jakiej używamy. Najczęściej jest nią właśnie PKB, ale to miara pod wieloma względami ułomna. Nawet gdy jest on liczony na mieszkańca, to przecież nie odzwierciedla w pełni, jak to wpływa na jakość życia. Pod tym względem warto spojrzeć na porównania Wskaźników Rozwoju Społecznego, HDI (ang. Human Development Index), które poza wielkością dochodu per capita – w tym przypadku mierzonego już nie kategorią PKB, lecz Dochodem Narodowym Brutto (DNB) – uwzględniają wycenę jakości wykształcenia i stan zdrowia. Każdy z tych komponentów wpływa na ogólny wskaźnik w jednej trzeciej. Pod tym względem Polska była w 2023 r. (ostatni, dla którego dostępne są zweryfikowane dane) na 35. miejscu – po Cyprze i Grecji, a przed Estonią i Arabią Saudyjską, za to daleko za Japonią, która była 23. Ale to wciąż nic nam nie mówi, jak dzielony jest dochód narodowy. Ten ważny czynnik uwzględnia Wskaźnik Rozwoju Społecznego Skorygowany o Nierówności, IHDI (ang. Inequality-adjusted Human Development Index), który plasuje nas także na pozycji 35. – za Węgrami i Włochami, a przed Izraelem i Litwą oraz jeszcze dalej za Japonią, która jest 20.