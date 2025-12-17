Według agencji Bloomberg, powołującej się na źródła zaznajomione z sytuacją, Biały Dom rozważa kilka opcji, w tym uderzenie we flotę cieni, którą Kreml wykorzystuje do transportu ropy naftowej drogą morską. Sankcje mogą zostać również nałożone na podmioty handlowe ułatwiające takie operacje.

Nowe sankcje USA na Rosję możliwe w tym tygodniu

Waszyngton może ogłosić nowe sankcje jeszcze w tym tygodniu. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent omawiał te plany podczas spotkania z grupą europejskich ambasadorów na początku tego tygodnia, zauważyły źródła Bloomberga. Ostateczna decyzja w sprawie nowych sankcji należy do prezydenta Donalda Trumpa. Żadna ze stron nie komentuje doniesień agencyjnych.

Jak pokazała poprzednia runda sankcji USA, nałożonych pod koniec października na Rosnieft i Łukoil, takie środki są skuteczne. Umieszczenie głównych rosyjskich eksporterów ropy na czarnych listach Białego Domu wprawdzie nie sparaliżowało rosyjskiego eksportu ropy, ale ceny rosyjskiego surowca gwałtownie spadły. Jeżeli dołączą do tego ostre restrykcje na flotę cieni i firmy umożliwiające jej działalność, to może to sparaliżować rosyjski eksport surowców energetycznych.

Tymczasem wojna rozpętana przez rosyjskiego dyktatora drenuje coraz mocniej finanse Kremla. Najnowsza prognoza budżetowa rosyjskiego rządu stanowi, że budżet Rosji pozostanie na minusie do 2042 r., a dług publiczny wzrośnie co najmniej sześciokrotnie, znacznie przekraczając bezpieczny poziom.