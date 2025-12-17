Nowe sankcje USA na Rosję możliwe w tym tygodniu

Aktualizacja: 17.12.2025 16:16 Publikacja: 17.12.2025 11:50
Prezydent USA Donald Trump szykuje nowe sankcje na Rosję
Według agencji Bloomberg, powołującej się na źródła zaznajomione z sytuacją, Biały Dom rozważa kilka opcji, w tym uderzenie we flotę cieni, którą Kreml wykorzystuje do transportu ropy naftowej drogą morską. Sankcje mogą zostać również nałożone na podmioty handlowe ułatwiające takie operacje.
Waszyngton może ogłosić nowe sankcje jeszcze w tym tygodniu. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent omawiał te plany podczas spotkania z grupą europejskich ambasadorów na początku tego tygodnia, zauważyły źródła Bloomberga. Ostateczna decyzja w sprawie nowych sankcji należy do prezydenta Donalda Trumpa. Żadna ze stron nie komentuje doniesień agencyjnych.
Jak pokazała poprzednia runda sankcji USA, nałożonych pod koniec października na Rosnieft i Łukoil, takie środki są skuteczne. Umieszczenie głównych rosyjskich eksporterów ropy na czarnych listach Białego Domu wprawdzie nie sparaliżowało rosyjskiego eksportu ropy, ale ceny rosyjskiego surowca gwałtownie spadły. Jeżeli dołączą do tego ostre restrykcje na flotę cieni i firmy umożliwiające jej działalność, to może to sparaliżować rosyjski eksport surowców energetycznych.
Tymczasem wojna rozpętana przez rosyjskiego dyktatora drenuje coraz mocniej finanse Kremla. Najnowsza prognoza budżetowa rosyjskiego rządu stanowi, że budżet Rosji pozostanie na minusie do 2042 r., a dług publiczny wzrośnie co najmniej sześciokrotnie, znacznie przekraczając bezpieczny poziom.
Prognoza budżetowa jest aktualizowana co sześć lat i opiera się na dwóch scenariuszach rozwoju. Zgodnie z opublikowanym we wtorek dokumentem, budżet pozostanie w deficycie w obu scenariuszach przez cały okres prognozowania. W scenariuszu bazowym deficyt budżetowy wyniesie 2,9 proc. prognozowanego PKB. W scenariuszu konserwatywnym – 8,4 proc. PKB.
Rosyjscy ekonomiści zwracają uwagę, że cała prognoza oparta jest na optymistycznych założeniach, takich jak zbyt wysoka cena ropy i kurs rubla. Tymczasem rezerwy zgromadzone w Funduszu Narodowego Dobrobytu, z którego Kreml finansuje swoją wojnę, wyczerpią się do 2027 r., a dochody z eksportu surowców energetycznych zmniejszyły się w tym roku o 28 proc.
Tymczasem, jak informuje w środę 17 grudnia agencja Reutera, Unia Europejska poczyniła postępy w uzgodnieniu finansowania Ukrainy zamrożonymi rosyjskimi aktywami. „Po tych dyskusjach jestem bardziej optymistyczny niż wczoraj” – powiedział agencji jeden z niemieckich dyplomatów. Aktywa o wartości 210 mld euro są zamrożone w krajach Wspólnoty, z czego 185 mld euro w Belgii, 18 mld euro we Francji, a mniejsze kwoty w Luksemburgu, Niemczech i Szwecji.
Decyzja zapadnie w czwartek 18 grudnia.
