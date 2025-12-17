Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Donald Trump traci cierpliwość. Nowe sankcje na Rosję na horyzoncie

Stany Zjednoczone przygotowują nowe sankcje na rosyjski sektor energetyczny, aby zwiększyć presję na Moskwę do zawarcia pokoju z Ukrainą. Uderzenie skupi się na flocie cieni i jej pomocnikach.

Publikacja: 17.12.2025 11:50

Prezydent USA Donald Trump szykuje nowe sankcje na Rosję

Prezydent USA Donald Trump szykuje nowe sankcje na Rosję

Foto: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Iwona Trusewicz

Według agencji Bloomberg, powołującej się na źródła zaznajomione z sytuacją, Biały Dom rozważa kilka opcji, w tym uderzenie we flotę cieni, którą Kreml wykorzystuje do transportu ropy naftowej drogą morską. Sankcje mogą zostać również nałożone na podmioty handlowe ułatwiające takie operacje.

Nowe sankcje USA na Rosję możliwe w tym tygodniu

Waszyngton może ogłosić nowe sankcje jeszcze w tym tygodniu. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent omawiał te plany podczas spotkania z grupą europejskich ambasadorów na początku tego tygodnia, zauważyły źródła Bloomberga. Ostateczna decyzja w sprawie nowych sankcji należy do prezydenta Donalda Trumpa. Żadna ze stron nie komentuje doniesień agencyjnych.

Czytaj więcej

Eksplodują tankowce floty cieni. Ucierpiał już trzeci w ciągu czterech dni
Ropa
Eksplodują tankowce floty cieni. Ucierpiał już trzeci w ciągu czterech dni

Jak pokazała poprzednia runda sankcji USA, nałożonych pod koniec października na Rosnieft i Łukoil, takie środki są skuteczne. Umieszczenie głównych rosyjskich eksporterów ropy na czarnych listach Białego Domu wprawdzie nie sparaliżowało rosyjskiego eksportu ropy, ale ceny rosyjskiego surowca gwałtownie spadły. Jeżeli dołączą do tego ostre restrykcje na flotę cieni i firmy umożliwiające jej działalność, to może to sparaliżować rosyjski eksport surowców energetycznych.

Tymczasem wojna rozpętana przez rosyjskiego dyktatora drenuje coraz mocniej finanse Kremla. Najnowsza prognoza budżetowa rosyjskiego rządu stanowi, że budżet Rosji pozostanie na minusie do 2042 r., a dług publiczny wzrośnie co najmniej sześciokrotnie, znacznie przekraczając bezpieczny poziom.

Reklama
Reklama

Coraz mniej pieniędzy na wojnę Putina

Prognoza budżetowa jest aktualizowana co sześć lat i opiera się na dwóch scenariuszach rozwoju. Zgodnie z opublikowanym we wtorek dokumentem, budżet pozostanie w deficycie w obu scenariuszach przez cały okres prognozowania. W scenariuszu bazowym deficyt budżetowy wyniesie 2,9 proc. prognozowanego PKB. W scenariuszu konserwatywnym – 8,4 proc. PKB.

Czytaj więcej

Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli
Ropa
Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli

Rosyjscy ekonomiści zwracają uwagę, że cała prognoza oparta jest na optymistycznych założeniach, takich jak zbyt wysoka cena ropy i kurs rubla. Tymczasem rezerwy zgromadzone w Funduszu Narodowego Dobrobytu, z którego Kreml finansuje swoją wojnę, wyczerpią się do 2027 r., a dochody z eksportu surowców energetycznych zmniejszyły się w tym roku o 28 proc.

Tymczasem, jak informuje w środę 17 grudnia agencja Reutera, Unia Europejska poczyniła postępy w uzgodnieniu finansowania Ukrainy zamrożonymi rosyjskimi aktywami. „Po tych dyskusjach jestem bardziej optymistyczny niż wczoraj” – powiedział agencji jeden z niemieckich dyplomatów. Aktywa o wartości 210 mld euro są zamrożone w krajach Wspólnoty, z czego 185 mld euro w Belgii, 18 mld euro we Francji, a mniejsze kwoty w Luksemburgu, Niemczech i Szwecji.

Decyzja zapadnie w czwartek 18 grudnia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Surowce Ropa Naftowa sankcje USA tankowce
Producenci napojów uciekają z systemu kaucyjnego
Biznes
Producenci napojów uciekają z systemu kaucyjnego
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Gwarancje dla Ukrainy, AI ACT hamuje rozwój, zwrot Brukseli ws. aut spalinowych
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warsza
Biznes
Polskie firmy chcą zamrożenia AI Act
Podczas konferencji eksperci wskazywali na potrzebę wdrażania nowych technologii, co jest warunkiem
Biznes
Nowe technologie nieodłączną częścią biznesu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Od lewej: Bartłomiej Baudler, dyr. zarządzający Primo Profile, Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, o
Biznes
Biznes o cyrkularności – co mówią liderzy zmian
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama