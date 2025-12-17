Rzeczpospolita
Prawo
Ustawa łańcuchowa. Sejm zdecydował, co z prezydenckim wetem

Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej. Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nie było na sali w chwili głosowania.

Publikacja: 17.12.2025 18:55

Posłanka KO Katarzyna Piekarska (3L), poseł KO Witold Zembaczyński (2L) i poseł Lewicy Tomasz Trela

Posłanka KO Katarzyna Piekarska (3L), poseł KO Witold Zembaczyński (2L) i poseł Lewicy Tomasz Trela (L) na sali obrad Sejmu, który nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej.

Foto: PAP/Piotr Nowak

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta dotyczącego ustawy łańcuchowej?
  • Jakie przepisy miała wprowadzić ustawa łańcuchowa?
  • Dlaczego nie było Jarosława Kaczyńskiego podczas głosowania?
  • Jakich argumentów użył prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę łańcuchową?
  • Jaki nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt przedstawił prezydent Nawrocki?

246 posłów było „za”, 192 przeciw, a nikt się nie wstrzymał. Większość 3/5 wynosiła 263. Oznacza to, że weto pozostaje w mocy. Zgodnie z konstytucją do odrzucenia prezydenckiego sprzeciwu potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecnym układzie sił w Sejmie do odrzucenia weta potrzebne są głosy posłów opozycji.

Jeszcze przed głosowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w przypadku odrzucenia weta koalicja rządząca będzie analizować dalsze kroki. - Przedyskutujemy, co dalej – powiedział.

Jarosław Kaczyński nie głosował ws. weta do ustawy łańcuchowej

Tzw. ustawa łańcuchowa zakładała całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchach oraz wprowadzenie precyzyjnych norm dotyczących wielkości kojców, w których mogą przebywać zwierzęta. Dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ustawa wprowadzała m.in. minimalne wymogi powierzchni dla kojców: od 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie) do 20 m2 dla psów powyżej 65 cm.    

Zwolennicy zmian argumentowali, że przepisy bardzo poprawią los psów, zwłaszcza podwórzowych. Pod koniec września w Sejmie ustawę poparł m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i 48 innych posłów tego klubu. 

Dziś lider PiS nie wziął udziału w głosowaniu, nie było go na sali obrad. RMF FM podało nieoficjalnie przyczynę: przeziębienie. Oprócz niego nieobecnych było 13 posłów klubu. 175 pozostałych głosowało przeciw odrzuceniu weta. 

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach

Wetując „ustawę łańcuchową” Karol Nawrocki argumentował, że jest ona źle napisana i wprowadzałaby nadmierne wymogi dotyczące powierzchni kojców. 

– Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – stwierdził prezydent. – To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wskazywał. 

Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, iż złoży do Sejmu własny projekt ustawy, który „pozwoli spuścić psy z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców”. Prezydent zaznaczył, iż  „jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, tak aby te lepsze przepisy weszły w życie w podobnym czasie, jak ustawa zawetowana, która miała przecież roczne vacatio legis”. 

Co zawiera prezydencki projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt?

Gotowy projekt własnych przepisów Karol Nawrocki na początku grudnia złożył w Sejmie. Ten projekt również zakłada zakaz trzymania na uwięzi i to wszelkich zwierząt domowych, nie tylko psów.

Jak skomentowała w OKO.press działająca na rzecz zwierząt adwokat Katarzyna Topczewska, jest to przepisana niemal słowo w słowo zawetowana ustawa, skrócona o wymogi dotyczące wielkości kojców, w których mają przebywać psy trzymane do zewnątrz domów. Jej zdaniem ustawa „może doprowadzić do tragedii i chaosu prawnego”, gdyż zakazuje uwięzi psów, ale nie określa minimalnych norm dla kojców.

„Normy obowiązują w sprawie trzymania wszystkich zwierząt – w tym gospodarskich, a prezydent uważa, że psom, zwierzętom żyjącym najbliżej człowieka, są one niepotrzebne. W myśl prezydenckiego projektu kojec o wymiarach metr na metr będzie zgodny z prawem” – powiedziała prawniczka.


Polityka Osoby Ochrona Zwierząt Sejm Karol Nawrocki
