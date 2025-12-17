Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta dotyczącego ustawy łańcuchowej?

Jakie przepisy miała wprowadzić ustawa łańcuchowa?

Dlaczego nie było Jarosława Kaczyńskiego podczas głosowania?

Jakich argumentów użył prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę łańcuchową?

Jaki nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt przedstawił prezydent Nawrocki?

246 posłów było „za”, 192 przeciw, a nikt się nie wstrzymał. Większość 3/5 wynosiła 263. Oznacza to, że weto pozostaje w mocy. Zgodnie z konstytucją do odrzucenia prezydenckiego sprzeciwu potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecnym układzie sił w Sejmie do odrzucenia weta potrzebne są głosy posłów opozycji.

Jeszcze przed głosowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w przypadku odrzucenia weta koalicja rządząca będzie analizować dalsze kroki. - Przedyskutujemy, co dalej – powiedział.

Jarosław Kaczyński nie głosował ws. weta do ustawy łańcuchowej

Tzw. ustawa łańcuchowa zakładała całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchach oraz wprowadzenie precyzyjnych norm dotyczących wielkości kojców, w których mogą przebywać zwierzęta. Dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ustawa wprowadzała m.in. minimalne wymogi powierzchni dla kojców: od 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie) do 20 m2 dla psów powyżej 65 cm.