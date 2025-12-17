Aktualizacja: 18.12.2025 07:29 Publikacja: 17.12.2025 18:55
Posłanka KO Katarzyna Piekarska (3L), poseł KO Witold Zembaczyński (2L) i poseł Lewicy Tomasz Trela (L) na sali obrad Sejmu, który nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej.
Foto: PAP/Piotr Nowak
246 posłów było „za”, 192 przeciw, a nikt się nie wstrzymał. Większość 3/5 wynosiła 263. Oznacza to, że weto pozostaje w mocy. Zgodnie z konstytucją do odrzucenia prezydenckiego sprzeciwu potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecnym układzie sił w Sejmie do odrzucenia weta potrzebne są głosy posłów opozycji.
Jeszcze przed głosowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w przypadku odrzucenia weta koalicja rządząca będzie analizować dalsze kroki. - Przedyskutujemy, co dalej – powiedział.
Tzw. ustawa łańcuchowa zakładała całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchach oraz wprowadzenie precyzyjnych norm dotyczących wielkości kojców, w których mogą przebywać zwierzęta. Dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ustawa wprowadzała m.in. minimalne wymogi powierzchni dla kojców: od 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie) do 20 m2 dla psów powyżej 65 cm.
Zwolennicy zmian argumentowali, że przepisy bardzo poprawią los psów, zwłaszcza podwórzowych. Pod koniec września w Sejmie ustawę poparł m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i 48 innych posłów tego klubu.
Dziś lider PiS nie wziął udziału w głosowaniu, nie było go na sali obrad. RMF FM podało nieoficjalnie przyczynę: przeziębienie. Oprócz niego nieobecnych było 13 posłów klubu. 175 pozostałych głosowało przeciw odrzuceniu weta.
Wetując „ustawę łańcuchową” Karol Nawrocki argumentował, że jest ona źle napisana i wprowadzałaby nadmierne wymogi dotyczące powierzchni kojców.
– Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – stwierdził prezydent. – To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wskazywał.
Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, iż złoży do Sejmu własny projekt ustawy, który „pozwoli spuścić psy z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców”. Prezydent zaznaczył, iż „jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, tak aby te lepsze przepisy weszły w życie w podobnym czasie, jak ustawa zawetowana, która miała przecież roczne vacatio legis”.
Gotowy projekt własnych przepisów Karol Nawrocki na początku grudnia złożył w Sejmie. Ten projekt również zakłada zakaz trzymania na uwięzi i to wszelkich zwierząt domowych, nie tylko psów.
Jak skomentowała w OKO.press działająca na rzecz zwierząt adwokat Katarzyna Topczewska, jest to przepisana niemal słowo w słowo zawetowana ustawa, skrócona o wymogi dotyczące wielkości kojców, w których mają przebywać psy trzymane do zewnątrz domów. Jej zdaniem ustawa „może doprowadzić do tragedii i chaosu prawnego”, gdyż zakazuje uwięzi psów, ale nie określa minimalnych norm dla kojców.
„Normy obowiązują w sprawie trzymania wszystkich zwierząt – w tym gospodarskich, a prezydent uważa, że psom, zwierzętom żyjącym najbliżej człowieka, są one niepotrzebne. W myśl prezydenckiego projektu kojec o wymiarach metr na metr będzie zgodny z prawem” – powiedziała prawniczka.
Źródło: rp.pl
