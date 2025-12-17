Aktualizacja: 18.12.2025 07:50 Publikacja: 17.12.2025 19:48
Na posiedzeniu 17 grudnia 2025 r. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec szeregu planowanych nabyć akcji w grupie Santander. Najważniejsza decyzja dotyczy przejęcia przez Erste Group Bank AG pakietu akcji Santander Bank Polska, który zapewni austriackiemu inwestorowi przekroczenie jednej trzeciej głosów i status podmiotu dominującego.
Zgoda obejmuje także pośrednie przejęcie spółek ubezpieczeniowych Santander Allianz (majątkowej i życiowej) oraz 50-proc. udziałów w Santander TFI. Równolegle KNF nie zgłosiła sprzeciwu wobec przejęcia kontroli nad Santander Consumer Bankiem przez Santander Consumer Finance z Hiszpanii.
Plany sprzedaży Santander Bank Polska zostały ogłoszone jeszcze w maju 2025 r., gdy hiszpańska grupa Banco Santander zdecydowała się skoncentrować kapitał na kluczowych dla siebie rynkach Ameryki Południowej i Północnej i stopniowo wycofać się z Polski. Erste Group z kolei, jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, wskazywała Polskę jako strategiczny rynek wzrostu i naturalne uzupełnienie swojej regionalnej obecności (Erste działa w 7 krajach EŚW, w tym obok Austrii w Czechach i Słowacji).
Transakcja, o wartości ok. 7 mld euro, od początku była uzależniona od zgód regulacyjnych – zarówno KNF, jak i zagranicznych organów nadzoru, w tym Europejskiego Banku Centralnego. Wyrażając brak sprzeciwu, polski regulator ocenił rękojmię Erste Group, biorąc pod uwagę jej siłę finansową, doświadczenie w sektorze bankowym oraz zobowiązania inwestorskie.
W komunikacie KNF czytamy też, że w przypadku Santander Bank Polska szczególną wagę przywiązywano do deklaracji dotyczących wsparcia kapitałowego banku, zasad ładu korporacyjnego, polityki dywidendowej, utrzymania notowań akcji na GPW w Warszawie oraz odpowiedniego poziomu free floatu. Komisja uwzględniła również stanowisko Europejskiego Banku Centralnego oraz innych unijnych nadzorów właściwych dla spółek z grupy Erste.
Decyzja KNF znacząco przybliża Erste Group do sfinalizowania przejęcia Santander Bank Polska i powiązanych spółek finansowych. Już wcześniej swojej zgody udzieliła EBC czy Komisja Europejska. Wkrótce powinno dojść do rozliczenia transakcji, czyli przeniesienia akcji i zapłaty ceny, co formalnie uczyni Erste podmiotem dominującym wobec Santander Bank Polska.
Po tym rozpocznie się etap integracji właścicielskiej i operacyjnej, obejmujący zmiany w składzie rady nadzorczej i zarządu, dostosowanie ładu korporacyjnego, struktur itp. W dalszej kolejności rynek spodziewa się także decyzji Erste dotyczących polityki dywidendowej, struktury grupy oraz rozpoczęcia procesu rebrandingu.
