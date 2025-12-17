Na posiedzeniu 17 grudnia 2025 r. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec szeregu planowanych nabyć akcji w grupie Santander. Najważniejsza decyzja dotyczy przejęcia przez Erste Group Bank AG pakietu akcji Santander Bank Polska, który zapewni austriackiemu inwestorowi przekroczenie jednej trzeciej głosów i status podmiotu dominującego.

Reklama Reklama

Dlaczego Erste Group kupuje biznes w Polsce

Zgoda obejmuje także pośrednie przejęcie spółek ubezpieczeniowych Santander Allianz (majątkowej i życiowej) oraz 50-proc. udziałów w Santander TFI. Równolegle KNF nie zgłosiła sprzeciwu wobec przejęcia kontroli nad Santander Consumer Bankiem przez Santander Consumer Finance z Hiszpanii.

Plany sprzedaży Santander Bank Polska zostały ogłoszone jeszcze w maju 2025 r., gdy hiszpańska grupa Banco Santander zdecydowała się skoncentrować kapitał na kluczowych dla siebie rynkach Ameryki Południowej i Północnej i stopniowo wycofać się z Polski. Erste Group z kolei, jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, wskazywała Polskę jako strategiczny rynek wzrostu i naturalne uzupełnienie swojej regionalnej obecności (Erste działa w 7 krajach EŚW, w tym obok Austrii w Czechach i Słowacji).

Z czego wynika zgoda KNF na sprzedaż Santander Bank Polska

Transakcja, o wartości ok. 7 mld euro, od początku była uzależniona od zgód regulacyjnych – zarówno KNF, jak i zagranicznych organów nadzoru, w tym Europejskiego Banku Centralnego. Wyrażając brak sprzeciwu, polski regulator ocenił rękojmię Erste Group, biorąc pod uwagę jej siłę finansową, doświadczenie w sektorze bankowym oraz zobowiązania inwestorskie.