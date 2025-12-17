Rzeczpospolita
Ekonomia
KNF daje zielone światło dla przejęcia Santander Bank Polska przez Erste

Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu wobec przejęcia Santander Bank Polska przez austriacką Erste Group Bank AG. Decyzja nadzoru otwiera drogę do sfinalizowania jednej z największych transakcji na polskim rynku bankowym ostatnich lat.

Publikacja: 17.12.2025 19:48

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Na posiedzeniu 17 grudnia 2025 r. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec szeregu planowanych nabyć akcji w grupie Santander. Najważniejsza decyzja dotyczy przejęcia przez Erste Group Bank AG pakietu akcji Santander Bank Polska, który zapewni austriackiemu inwestorowi przekroczenie jednej trzeciej głosów i status podmiotu dominującego.

Dlaczego Erste Group kupuje biznes w Polsce

Zgoda obejmuje także pośrednie przejęcie spółek ubezpieczeniowych Santander Allianz (majątkowej i życiowej) oraz 50-proc. udziałów w Santander TFI. Równolegle KNF nie zgłosiła sprzeciwu wobec przejęcia kontroli nad Santander Consumer Bankiem przez Santander Consumer Finance z Hiszpanii.

Plany sprzedaży Santander Bank Polska zostały ogłoszone jeszcze w maju 2025 r., gdy hiszpańska grupa Banco Santander zdecydowała się skoncentrować kapitał na kluczowych dla siebie rynkach Ameryki Południowej i Północnej i stopniowo wycofać się z Polski. Erste Group z kolei, jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, wskazywała Polskę jako strategiczny rynek wzrostu i naturalne uzupełnienie swojej regionalnej obecności (Erste działa w 7 krajach EŚW, w tym obok Austrii w Czechach i Słowacji).

Z czego wynika zgoda KNF na sprzedaż Santander Bank Polska

Transakcja, o wartości ok. 7 mld euro, od początku była uzależniona od zgód regulacyjnych – zarówno KNF, jak i zagranicznych organów nadzoru, w tym Europejskiego Banku Centralnego. Wyrażając brak sprzeciwu, polski regulator ocenił rękojmię Erste Group, biorąc pod uwagę jej siłę finansową, doświadczenie w sektorze bankowym oraz zobowiązania inwestorskie.

W komunikacie KNF czytamy też, że w przypadku Santander Bank Polska szczególną wagę przywiązywano do deklaracji dotyczących wsparcia kapitałowego banku, zasad ładu korporacyjnego, polityki dywidendowej, utrzymania notowań akcji na GPW w Warszawie oraz odpowiedniego poziomu free floatu. Komisja uwzględniła również stanowisko Europejskiego Banku Centralnego oraz innych unijnych nadzorów właściwych dla spółek z grupy Erste.

Ostatnia prosta do finalizacji transakcji

Decyzja KNF znacząco przybliża Erste Group do sfinalizowania przejęcia Santander Bank Polska i powiązanych spółek finansowych. Już wcześniej swojej zgody udzieliła EBC czy Komisja Europejska. Wkrótce powinno dojść do rozliczenia transakcji, czyli przeniesienia akcji i zapłaty ceny, co formalnie uczyni Erste podmiotem dominującym wobec Santander Bank Polska.

Po tym rozpocznie się etap integracji właścicielskiej i operacyjnej, obejmujący zmiany w składzie rady nadzorczej i zarządu, dostosowanie ładu korporacyjnego, struktur itp. W dalszej kolejności rynek spodziewa się także decyzji Erste dotyczących polityki dywidendowej, struktury grupy oraz rozpoczęcia procesu rebrandingu.

Źródło: rp.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Firmy Erste Group Santander Bank Polska
