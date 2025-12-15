Aktualizacja: 15.12.2025 20:14 Publikacja: 15.12.2025 12:48
Roszczenia banku centralnego Rosji wobec belgijskiego depozytariusza Euroclear przekroczyły równowartość 194 mld euro
Jak poinformowały gazetę RBK dwa źródła zaznajomione z pozwem Banku Rosji przeciwko Euroclear, dokładna kwota roszczenia wynosi 18 172 971 903 836 rubli (dziś to 194,18 mld euro). Bank Rosji zapowiedział w piątek złożenie elektronicznego pozwu przeciwko Euroclear.
„Pozew dotyczy szkód (czynu niedozwolonego) wyrządzonych Bankowi Rosji w wyniku bezprawnych działań Euroclear” – wyjaśnił rosyjski bank centralny.
Zachód zamroził rezerwy walutowe Rosji po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Część rezerw jest przechowywana właśnie w belgijskim depozycie papierów wartościowych Euroclear.
W piątek 12 grudnia biuro prasowe Banku Rosji poinformowało, że Bank Rosji wnosi pozew przeciwko Euroclear do Sądu Arbitrażowego w Moskwie.
„Działania depozytariusza Euroclear wyrządziły szkodę Bankowi Rosji z powodu braku możliwości zarządzania gotówką i papierami wartościowymi należącymi do Banku Rosji” – oświadczył bank centralny. Kwota szkody składa się z kwoty zablokowanych środków, wartości zablokowanych papierów wartościowych oraz utraconych zysków.
Na pytanie dlaczego pozew pojawił się teraz, po blisko czterech latach od zamrożenia rosyjskich pieniędzy na Zachodzie, odpowiedzi brak. Eksperci jednogłośnie wskazują na związek z pozwem decyzji Unii Europejskiej o bezterminowym zamrożeniu aktywów. Do tej pory Rosjanie wciąż liczyli, że trzymane latami w zachodnich bankach pieniądze rosyjskich podatników, nie trafią nigdy na Ukrainę. Decyzja o bezterminowym zamrożeniu otworzyła drogę do wsparcia Ukrainy pieniędzmi kraju agresora
Rosyjskie sądy są całkowicie zależne od poleceń z Kremla, a ich wyroki przewidywalne. Aby uniemożliwić egzekucję tych wyroków na terenie Wspólnoty, Komisja Europejska zapowiedziała już wprowadzenie zakazu wykonywania wyroków, które byłyby złamaniem nakładanych sankcji.
Depozytariusz może jednak stracić ok. 17 mld euro w aktywach, które trzymał na terenie Rosji, dlatego unijny szczyt 18 grudnia obejmie dyskusję na temat gwarancji dla Belgii, że nie zostanie pozostawiona sama sobie w kwestii spłaty.
Oczekuje się, że 18 grudnia unijni przywódcy uzgodnią też wszystkie pozostałe szczegóły „pożyczki reparacyjnej” dla Ukrainy. Ma to być około 165 mld euro na pokrycie kosztów wojny i budżetu cywilnego Ukrainy na lata 2026–2027. Rosja dostałaby zwrot tej kwoty tylko jeżeli po zawarciu pokoju zrekompensuje wszystkie straty Ukrainy wywołane rosyjską agresją.
Administracja Trumpa zaproponowała wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich do odbudowy Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego. Według „Wall Street Journal”, amerykańscy urzędnicy przekonali swoich unijnych odpowiedników, że fundusz w wysokości 200 mld euro można zwiększyć do 800 mld euro poprzez przyciągnięcie prywatnych inwestorów.
Sam rosyjski reżim od początku wojny nie wykonuje i nie respektuje wyroków międzynarodowych sądów. Tak jest np. z wyrokiem trybunału w Hadze, który zasądził od Rosji 50 mld dol. (z odsetkami) odszkodowania na rzecz akcjonariuszy zniszczonego przez Kreml koncernu Jukos. Bez zahamowań Kreml zagrabił też majątki zachodnich koncernów, które opuściły Rosję po jej napaści na Ukrainę.
