Jak poinformowały gazetę RBK dwa źródła zaznajomione z pozwem Banku Rosji przeciwko Euroclear, dokładna kwota roszczenia wynosi 18 172 971 903 836 rubli (dziś to 194,18 mld euro). Bank Rosji zapowiedział w piątek złożenie elektronicznego pozwu przeciwko Euroclear.

„Pozew dotyczy szkód (czynu niedozwolonego) wyrządzonych Bankowi Rosji w wyniku bezprawnych działań Euroclear” – wyjaśnił rosyjski bank centralny.

Zachód zamroził rezerwy walutowe Rosji po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Część rezerw jest przechowywana właśnie w belgijskim depozycie papierów wartościowych Euroclear.

Elektroniczny pozew Banku Rosji

W piątek 12 grudnia biuro prasowe Banku Rosji poinformowało, że Bank Rosji wnosi pozew przeciwko Euroclear do Sądu Arbitrażowego w Moskwie.