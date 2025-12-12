„W związku z bezprawnymi działaniami depozytariusza Euroclear, które powodują straty dla Banku Rosji, a także w związku z oficjalnie zbadanymi przez Komisję Europejską mechanizmami bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania aktywów Banku Rosji bez zgody Banku Rosji, Bank Rosji wnosi do Sądu Arbitrażowego w Moskwie pozew przeciwko depozytariuszowi Euroclear o odszkodowanie za straty poniesione przez Bank Rosji”.

Rosja chce do sądu na terenie ONZ

Rosyjskie sądy od dawna wydają pożądane przez reżim wyroki. Ten wyrok jest więc przesądzony. Euroclear posiada około 17 mld euro aktywów klientów zamrożonych na rachunkach typu C w Rosji. W wywiadzie dla Corriere della Sera, szefowa depozytu, Valérie Urbain, powiedziała, że obawia się działań odwetowych ze strony Moskwy, które mogłyby skonfiskować aktywa klientów Euroclear w Rosji, a także inne fundusze należące do Europejczyków. Po drugiej stronie, a więc w Euroclear w Belgii jest 195 mld euro rosyjskich pieniędzy. I utrata tej ogromnej kwoty wzbudza na Kremlu strach i groźby.

„Publikacja i wdrożenie przepisów ogłoszonych na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej będą wiązać się z bezwarunkowym zaskarżeniem przez Bank Rosji wszelkich bezpośrednich lub pośrednich działań prowadzących do nieskoordynowanego wykorzystania aktywów Banku Rosji we wszystkich dostępnych właściwych organach, w tym sądach krajowych, organach sądowych państw obcych i organizacji międzynarodowych, trybunałach arbitrażowych i innych międzynarodowych organach sądowych, a następnie wykonaniem orzeczeń sądowych na terytorium państw członkowskich ONZ” – głosi komunikat Banku Rosji.

Nie bez przyczyny Rosjanie mówią tu o terytorium ONZ, a nie UE. Na terenie Wspólnoty nie mają szans na dochodzenie czegokolwiek, bo KE zapowiedziała już wprowadzenie zakazu wykonywania wyroków, które byłyby złamaniem nakładanych sankcji. To spóźniona, ale adekwatna odpowiedź na to, co rosyjski reżim robi od początku wojny – czyli wykorzystuje rosyjskie, uległe sądy do blokowania roszczeń zachodnich firm, których majątek reżim grabi bez zahamowań.