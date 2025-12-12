Rzeczpospolita
Ekonomia
Walka o zamrożone aktywa. Bank Rosji grozi Unii Europejskiej

Bank Rosji zabrał głos w sprawie zapowiadanego przez Wspólnotę zamrożenia aktywów banku na długi czas. Zapowiada obronę swoich interesów „wszelkimi dostępnymi środkami”. Na początek ma to być pozew przeciwko belgijskiemu Euroclear. Gdzie trafi pozew? Do sądu w… Moskwie.

Publikacja: 12.12.2025 12:43

Bank Rosji zabrał głos w sprawie zapowiadanego przez Wspólnotę zamrożenia aktywów banku

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są działania Unii Europejskiej wobec zamrożenia rosyjskich aktywów?
  • Jakie międzynarodowe reperkusje mogą wyniknąć z decyzji Komisji Europejskiej?
  • W jaki sposób Rosja próbuje wykorzystać swoje sądy do ochrony interesów banku centralnego?
  • Dlaczego rosyjskie próby prawne są utrudniane przez międzynarodowe sankcje?

Rządy Unii Europejskiej zainicjowały w czwartek długoterminowe zamrożenie aktywów Banku Rosji w UE, aby uniknąć głosowań co sześć miesięcy i utorować drogę do wykorzystania tych środków do finansowania Ukrainy. Poinformowała o tym duńska prezydencja. Dziś 12 grudnia decyzja ma zostać zatwierdzona przez Radę Europy.

Rosja łamie prawo i pozywa Euroclear 

Reakcja rosyjskiego reżimu była tym razem natychmiastowa. Choć sam złamał wszystkie międzynarodowe prawa, napadając zbrojnie na sąsiada, to działania Wspólnoty uznaje za „nielegalne”.

„Mechanizmy bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania aktywów Banku Rosji przewidziane w niniejszym dokumencie, a także wszelkie inne formy nieskoordynowanego wykorzystania aktywów Banku Rosji, są niezgodne z prawem, sprzeczne z prawem międzynarodowym i naruszają zasady suwerennego immunitetu majątkowego” – głosi komunikat Rosjan. Bank nie tylko ostrzega, ale i grozi:

„W związku z bezprawnymi działaniami depozytariusza Euroclear, które powodują straty dla Banku Rosji, a także w związku z oficjalnie zbadanymi przez Komisję Europejską mechanizmami bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania aktywów Banku Rosji bez zgody Banku Rosji, Bank Rosji wnosi do Sądu Arbitrażowego w Moskwie pozew przeciwko depozytariuszowi Euroclear o odszkodowanie za straty poniesione przez Bank Rosji”.

Rosja chce do sądu na terenie ONZ

Rosyjskie sądy od dawna wydają pożądane przez reżim wyroki. Ten wyrok jest więc przesądzony. Euroclear posiada około 17 mld euro aktywów klientów zamrożonych na rachunkach typu C w Rosji. W wywiadzie dla Corriere della Sera, szefowa depozytu, Valérie Urbain, powiedziała, że obawia się działań odwetowych ze strony Moskwy, które mogłyby skonfiskować aktywa klientów Euroclear w Rosji, a także inne fundusze należące do Europejczyków. Po drugiej stronie, a więc w Euroclear w Belgii jest 195 mld euro rosyjskich pieniędzy. I utrata tej ogromnej kwoty wzbudza na Kremlu strach i groźby.

„Publikacja i wdrożenie przepisów ogłoszonych na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej będą wiązać się z bezwarunkowym zaskarżeniem przez Bank Rosji wszelkich bezpośrednich lub pośrednich działań prowadzących do nieskoordynowanego wykorzystania aktywów Banku Rosji we wszystkich dostępnych właściwych organach, w tym sądach krajowych, organach sądowych państw obcych i organizacji międzynarodowych, trybunałach arbitrażowych i innych międzynarodowych organach sądowych, a następnie wykonaniem orzeczeń sądowych na terytorium państw członkowskich ONZ” – głosi komunikat Banku Rosji.

Nie bez przyczyny Rosjanie mówią tu o terytorium ONZ, a nie UE.  Na terenie Wspólnoty nie mają szans na dochodzenie czegokolwiek, bo KE zapowiedziała już wprowadzenie zakazu wykonywania wyroków, które byłyby złamaniem nakładanych sankcji. To spóźniona, ale adekwatna odpowiedź na to, co rosyjski reżim robi od początku wojny – czyli wykorzystuje rosyjskie, uległe sądy do blokowania roszczeń zachodnich firm, których majątek reżim grabi bez zahamowań.

Zachodnie kancelarie odmawiają Moskwie

Rosyjskie tłuste koty, które zostały też odcięte od swoich miliardów trzymanych w bankach na Zachodzie, też liczą na Bank Rosji. Objęty sankcjami Andriej Kostin, prezes także objętego sankcjami państwowego banku VTB, powiedział agencji Reuters, że Rosja jest zobowiązana do wniesienia pozwu do sądu ONZ i że nadszedł najwyższy czas, aby bank centralny wniósł pozew do rosyjskich sądów w celu zakwestionowania zamrożenia aktywów.

Agencja Reutera przypomina, że Rosjanie grozili Wspólnocie sądami od początku swojej agresji na Ukrainę. Już w 2022 r. Elwira Nabiullina, prezeska Banku Rosji, oświadczyła, że regulator przygotowuje pozwy sądowe w celu zakwestionowania zamrożenia rezerw banku trzymanych, z niewiadomych do dziś powodów, nie w bankach na terenie Rosji, ale w Unii Europejskiej.

W kolejnych latach rosyjski regulator informował o przygotowywaniu pozwów w różnych jurysdykcjach. Nic z tego nie wyszło, bo zagraniczne kancelarie odmawiały współpracy z Rosjanami mimo ogromnych oferowanych za usługi kwot. Powody były czysto zdroworozsądkowe. Bank Rosji miał trudności ze współpracą z prawnikami, którzy mogliby bronić jego interesów w sądach zagranicznych, z powodu sankcji.

e-Wydanie
