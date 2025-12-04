Rzeczpospolita
Ekonomia
Najwięksi dłużnicy Rosji to najwięksi sojusznicy Kremla

Kraje, które w różny sposób wspierają Rosję i jej wojnę z Ukrainą są sowicie wynagradzane przez Kreml. Trzy z nich dostały w tym roku kolejne 3 mld dolarów ulgowych kredytów, reżim umarza też miliardy dolarów ich długów.

Publikacja: 04.12.2025 14:59

Kto najmocniej wspiera Kreml?

Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kraje otrzymały znaczne ulgi kredytowe od Rosji w ostatnim roku
  • Dlaczego Kreml decyduje się na umarzanie długów krajów afrykańskich i innych regionów?
  • Jakie są strategie Rosji w zakresie wzmacniania relacji handlowych z Indiami?
  • Jakie są ukryte aspekty rosyjskiej polityki finansowej w kontekście prywatnych inwestycji?

W ciągu ostatniego roku Moskwa zwiększyła finansowanie Bangladeszu, Indii i Egiptu o łącznie 3 mld dolarów: dług Bangladeszu wzrósł o 1,3 mld dolarów, Indii o 800 mln dolarów, a Egiptu także o 800 mln dolarów, podliczyła gazeta RBK, powołująca się na dane Banku Światowego.

Rosjanie w Indiach po prośbie

Już pod koniec ubiegłego roku Bangladesz, którego coraz więcej obywateli uzupełnia braki na rosyjskim rynku pracy, po raz pierwszy stał się największym dłużnikiem Rosji, wyprzedzając Białoruś, która przez lata zajmowała tu pozycję lidera. Dług Bangladeszu zwiększył się o 19 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osiągając 7,8 mld dolarów.

W Indiach przebywa obecnie delegacja rosyjskiego rządu i biznesu. Wprawdzie od początku wojny obroty z Indiami zwiększyły się o 430 proc., ale to efekt jedynie indyjskiego importu rosyjskiej ropy. A Rosja coraz mocniej potrzebuje towarów codziennego użytku i żywności. Rosyjski przemysł przetwórczy jest w recesji. Rosyjscy urzędnicy chcą więc nakłonić indyjski biznes do eksportu do Rosji m.in. żywności i odzieży. 

Białoruski reżim z kolei zmniejszył zadłużenie wobec Kremla o 125 mln dolarów, osiągając 7,6 mld dolarów. Indie zajmują trzecie miejsce wśród największych dłżników Rosji, z długiem, który urósł o 19 proc. do 4,9 mld dolarów. Egipt – największy importer zboża z Rosji, zajmuje czwarte miejsce z długiem w wysokości 4,1 mld dolarów. Wietnam, gdzie Rosatom dostał intratny kontrakt na siłownię jądrową, jest na piątym miejscu z długiem 1,4 mld dolarów. Afganistan pod rządami talibów i Jemen również mają ponad 1 mld dolarów długu wobec Rosji.

Miliardy umorzone Afryce i Kubie

Wzrostowi kredytowania „przyjaznych krajów” towarzyszy masowe umarzanie ich długów. Latem Władimir Putin umorzył Tadżykistanowi 300 mln dolarów zobowiązań za dostarczoną energię elektryczną. Wiosną Moskwa przyznała Białorusi 7-letnie i 12-letnie odroczenie spłaty pożyczek rządowych „w celu zmniejszenia ciężaru zadłużenia”. W 2023 r. Kuba otrzymała co najmniej pięcioletnie odroczenie spłaty kredytu w wysokości 1,2 mld euro udzielonej na budowę elektrowni. W 2014 r. Rosja umorzyła aż 32 mld dol. długu Hawany. To jedno z największych tego typu umorzeń w historii.

Najbiedniejsi afrykańscy sojusznicy Kremla też dostają nagrody. W zeszłym roku rosyjski reżim umorzył 26,7 mln dolarów długu Gwinei Bissau i zrestrukturyzował kolejne 940 tys. dolarów. Somalia otrzymała umorzenie 691 mln dolarów. Moskwa umorzyła w sumie około 20 mld dolarów długu wobec krajów afrykańskich. Długi te powstały głównie z tytułu sprzedaży broni za czasów ZSRR. Wśród największych beneficjentów tych działań znalazły się: Angola (3,5 mld dolarów), Etiopia (5 mld dolarów), Algieria (5,7 mld dolarów) i Libia (4,5 mld dolarów).

Dane o rozdawaniu pieniędzy z dziurawego budżetu są przez Kreml ukrywane przed podatnikami. Rosyjskie ministerstwo finansów od wojny nie ujawnia danych o krajach będących dłużnikami. Ostatnie takie dane Bank Rosji opublikował 1 stycznia 2022 r., kiedy poziom zagranicznych wierzytelności Rosji szacowano je na 49 mld dolarów.

Przypomnijmy, że w najnowszym rosyjskim budżecie Kreml zmniejszył wydatki m.in. na opiekę zdrowotną i socjalną, a 40 proc. pieniędzy idzie na wojnę Putina.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Indie Handel dług
