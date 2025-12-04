Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kraje otrzymały znaczne ulgi kredytowe od Rosji w ostatnim roku

W ciągu ostatniego roku Moskwa zwiększyła finansowanie Bangladeszu, Indii i Egiptu o łącznie 3 mld dolarów: dług Bangladeszu wzrósł o 1,3 mld dolarów, Indii o 800 mln dolarów, a Egiptu także o 800 mln dolarów, podliczyła gazeta RBK, powołująca się na dane Banku Światowego.

Rosjanie w Indiach po prośbie

Już pod koniec ubiegłego roku Bangladesz, którego coraz więcej obywateli uzupełnia braki na rosyjskim rynku pracy, po raz pierwszy stał się największym dłużnikiem Rosji, wyprzedzając Białoruś, która przez lata zajmowała tu pozycję lidera. Dług Bangladeszu zwiększył się o 19 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osiągając 7,8 mld dolarów.

W Indiach przebywa obecnie delegacja rosyjskiego rządu i biznesu. Wprawdzie od początku wojny obroty z Indiami zwiększyły się o 430 proc., ale to efekt jedynie indyjskiego importu rosyjskiej ropy. A Rosja coraz mocniej potrzebuje towarów codziennego użytku i żywności. Rosyjski przemysł przetwórczy jest w recesji. Rosyjscy urzędnicy chcą więc nakłonić indyjski biznes do eksportu do Rosji m.in. żywności i odzieży.