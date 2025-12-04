Odkąd Donald Trump się pojawił w Białym Domu, Rosja dostała wiatru w żagle. Uwierzyła ponownie, że wygra tę wojnę, co wcale nie jest oczywiste i nie było oczywiste nawet dla Rosji Dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych

- Wszyscy w Europie wiedzą, że wojna w Ukrainie to jest wojna w Europie. I że Rosja nie jest takim państwem, jakim Europa chciała widzieć tą Rosję. Bo Europa w latach 90. założyła, że Rosja pójdzie w takim samym kierunku, jak właściwie wszystkie inne państwa, czyli krótko mówiąc skorzysta z jednego działającego słusznego modelu, który przynosi sukces, czyli pójdzie w stronę demokratyzacji, kapitalizmu i będzie się zmieniać wewnętrznie. Federacja Rosyjska, która powstała na gruzach Związku Radzieckiego, zaczęła się przeobrażać, ale od momentu, gdy Putin przejął władzę w grudniu 1999 roku, zaczęły się tam wewnętrzne porządki. I potem, po jakimś czasie, trudno zdefiniować, kiedy, Rosja zmieniła kurs. To już było bardzo dobrze widoczne w Gruzji w 2008 roku. Od tego czasu Europa zaczęła patrzeć na Rosję z lekkim niepokojem. W 2014 roku już bardzo dużym niepokojem. Ale niewiele robiła – kontynuowała dr Bonikowska.

Rosyjskie podboje na Ukrainie Foto: PAP

Według ekspertki dziś „znaleźliśmy się na bardzo rozchybotanym statku”. - I to jest obecnie ta sytuacja Unii Europejskiej. I trzeba się zastanowić, co możemy w tej sytuacji zrobić. I Unia Europejska próbuje się ogarnąć, czyli jakby zmienić sposób funkcjonowania, dostosować się do tych trudnych czasów - stwierdziła.

Dr Bonikowska przyznała, że Europa zmarnowała dużo czasu. - Gdybyśmy robili to, co dzisiaj robimy, 10 lat temu, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu - oceniła.

Dr Małgorzata Bonikowska: To, co Ukraina zrobiła dla Europy broniąc się, jest bezcenne

Na pytanie czy istnieje groźba, że wojna Rosji z Ukrainą rozleje się na UE, dr Bonikowska odpowiedziała, że nawet jeśli jest na to pół procenta szansy, to „należy brać to bardzo poważnie pod uwagę”. - My oczywiście robimy wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować, ale potrzebujemy na to czasu właśnie. I pytanie jest, czy ten czas będzie nam dany? Bo to, co Ukraina zrobiła broniąc się, to jest dla nas bezcenne. Po pierwsze Ukraińcy wzięli na siebie cały ciężar walki z imperialnym duchem Rosji. To jest walka realna. Ukraińcy mają pod bronią prawie milion ludzi i przestawili swoje państwo na funkcjonowanie w czasach wojny - podkreśliła. Dodała jednak, że „jednocześnie jest bardzo silna presja ze strony Ameryki, żeby tą wojnę zakończyć”. - I oczywiście Europa, i Ukraina chce zakończenia tej wojny. To jest bardzo istotne, to trzeba ciągle podkreślać. Natomiast to nie może być kapitulacja Ukrainy. I myślę, że dla nas największym problemem jest to, że w ogóle Amerykanie zmienili sposób działania w takim sensie, że zaczęli znacznie bardziej brać pod uwagę zdanie Rosji niż zdanie Ukrainy i szerzej Europy, odsuwając wręcz nas od tych głównych negocjacji - wyjaśniła.