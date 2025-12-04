Rzeczpospolita
Dr Małgorzata Bonikowska: Odkąd Donald Trump jest prezydentem, Rosja uwierzyła, że może wygrać wojnę

Po dwóch dekadach XXI wieku widać, że Amerykanie zdają sobie też świetnie sprawę, że nie są w stanie całego świata upilnować - mówiła w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Publikacja: 04.12.2025 11:03

Dr Małgorzata Bonikowska

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

Dr Bonikowska stwierdziła, że świat jest obecnie rozedrgany, ponieważ skończyła się epoka, w której jedno mocarstwo – USA – pilnowało ładu międzynarodowego. - Świat wiedział, że jest jedyny model na sukces. Trzeba być demokracją, trzeba być wolnym rynkiem, trzeba mieć kapitalizm, żeby się móc rozwijać i stać się bogatym – wyliczała. Zdaniem rozmówczyni Joanny Ćwiek-Śwideckiej ten świat „skończył się mniej więcej na początku obecnego stulecia”. - Wtedy, kiedy Chiny z jednej strony weszły do Światowej Organizacji Handlu i zaczęły budować swoją potęgę, a jednocześnie Ameryka została uderzona w samo serce państwa w 2001 roku przez Al-Kaidę - wyjaśniła. 

Dr Małgorzata Bonikowska: Rosja nie jest taka, jaką Europa chciała ją widzieć

Dziś, jak mówiła dr Bonikowska, USA szukają sposobu „ułożenia się na tym globie w taki sposób, żeby nie musieć się zajmować całym światem i nie musieć wszystkich bronić”. - I w pierwszej kolejności adresuje te pytania do Europy. To znaczy: Europo, musisz się ogarnąć; Europo, musisz się zająć sama sobą i zadbać o własne bezpieczeństwo. No i właśnie jesteśmy w tym miejscu my, Europejczycy, że przeżywamy z jednej strony szok poznawczy, jak się zachowują Amerykanie za Donalda Trumpa, ale także myślę, że przeżywa pewien rodzaj szoku mentalnego związanego z tym, że Europa wcale nie musi być przy najważniejszych rozmowach o przyszłości tego świata czy takich ważnych dla Europy bardzo ważnych kwestiach, jak wojna w Ukrainie – wyjaśniła. 

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin: Rosja zajmie Donbas - tak lub inaczej

W ocenie dr Bonikowskiej Europa „próbuje przyspieszać”, ponieważ w okresie, gdy to USA pilnowały ładu międzynarodowego, „w pewnym sensie się zdemilitaryzowała”. - Myślenie było takie, że właśnie nie ma tych zagrożeń i dzisiaj w przyspieszonym tempie musimy zmienić to myślenie - podkreśliła ekspertka. 

Odkąd Donald Trump się pojawił w Białym Domu, Rosja dostała wiatru w żagle. Uwierzyła ponownie, że wygra tę wojnę, co wcale nie jest oczywiste i nie było oczywiste nawet dla Rosji

Dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych

- Wszyscy w Europie wiedzą, że wojna w Ukrainie to jest wojna w Europie. I że Rosja nie jest takim państwem, jakim Europa chciała widzieć tą Rosję. Bo Europa w latach 90. założyła, że Rosja pójdzie w takim samym kierunku, jak właściwie wszystkie inne państwa, czyli krótko mówiąc skorzysta z jednego działającego słusznego modelu, który przynosi sukces, czyli pójdzie w stronę demokratyzacji, kapitalizmu i będzie się zmieniać wewnętrznie. Federacja Rosyjska, która powstała na gruzach Związku Radzieckiego, zaczęła się przeobrażać, ale od momentu, gdy Putin przejął władzę w grudniu 1999 roku, zaczęły się tam wewnętrzne porządki. I potem, po jakimś czasie, trudno zdefiniować, kiedy, Rosja zmieniła kurs. To już było bardzo dobrze widoczne w Gruzji w 2008 roku. Od tego czasu Europa zaczęła patrzeć na Rosję z lekkim niepokojem. W 2014 roku już bardzo dużym niepokojem. Ale niewiele robiła – kontynuowała dr Bonikowska. 

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Według ekspertki dziś „znaleźliśmy się na bardzo rozchybotanym statku”. - I to jest obecnie ta sytuacja Unii Europejskiej. I trzeba się zastanowić, co możemy w tej sytuacji zrobić. I Unia Europejska próbuje się ogarnąć, czyli jakby zmienić sposób funkcjonowania, dostosować się do tych trudnych czasów - stwierdziła. 

Dr Bonikowska przyznała, że Europa zmarnowała dużo czasu. - Gdybyśmy robili to, co dzisiaj robimy, 10 lat temu, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu - oceniła. 

Dr Małgorzata Bonikowska: To, co Ukraina zrobiła dla Europy broniąc się, jest bezcenne

Na pytanie czy istnieje groźba, że wojna Rosji z Ukrainą rozleje się na UE, dr Bonikowska odpowiedziała, że nawet jeśli jest na to pół procenta szansy, to „należy brać to bardzo poważnie pod uwagę”. - My oczywiście robimy wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować, ale potrzebujemy na to czasu właśnie. I pytanie jest, czy ten czas będzie nam dany? Bo to, co Ukraina zrobiła broniąc się, to jest dla nas bezcenne. Po pierwsze Ukraińcy wzięli na siebie cały ciężar walki z imperialnym duchem Rosji. To jest walka realna. Ukraińcy mają pod bronią prawie milion ludzi i przestawili swoje państwo na funkcjonowanie w czasach wojny - podkreśliła. Dodała jednak, że „jednocześnie jest bardzo silna presja ze strony Ameryki, żeby tą wojnę zakończyć”. - I oczywiście Europa, i Ukraina chce zakończenia tej wojny. To jest bardzo istotne, to trzeba ciągle podkreślać. Natomiast to nie może być kapitulacja Ukrainy. I myślę, że dla nas największym problemem jest to, że w ogóle Amerykanie zmienili sposób działania w takim sensie, że zaczęli znacznie bardziej brać pod uwagę zdanie Rosji niż zdanie Ukrainy i szerzej Europy, odsuwając wręcz nas od tych głównych negocjacji - wyjaśniła. 

W ocenie dr Bonikowskiej na obecnym etapie negocjacji pokojowych „Amerykanie z Rosjanami próbują dogadać się między sobą, kosztem Ukrainy i Europy”. - I Amerykanie uwzględniają bardzo wyraźnie punkt widzenia Rosji, a Rosja usiłuje z tej sytuacji skorzystać w pełni – dodała. - Odkąd Donald Trump się pojawił w Białym Domu, Rosja dostała wiatru w żagle. Uwierzyła ponownie, że wygra tę wojnę, co wcale nie jest oczywiste i nie było oczywiste nawet dla Rosji – zaznaczyła. 

