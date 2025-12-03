Doradca Putina mówił też, że w czasie rozmowy nie poruszano szczegółowych propozycji dotyczących planu pokojowego USA, ale „raczej istoty tego, co zawierają dokumenty” przekazane Rosji przez USA. – Możemy zgodzić się na niektóre rzeczy, prezydent potwierdził to rozmówcom. Inne kwestie przyjmujemy krytycznie i prezydent nie ukrywał naszego krytycznego, a nawet negatywnego nastawienia do części propozycji – podkreślił Uszakow.

Uzgodniliśmy, że pozostaniemy w kontakcie z Amerykanami na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności (będziemy w kontakcie) z tymi dwoma osobami, które były we wtorek na Kremlu. Jeśli chodzi o możliwe spotkanie na poziomie prezydentów, będzie to zależeć od postępów, które osiągniemy Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina

Dopytywany o kształt zawierającego pierwotnie 28 punktów planu pokojowego Donalda Trumpa, który został następnie zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą, Uszakow stwierdził: – Jeśli interesują was tylko punkty, był dokument zawierający 27 punktów. Został nam przekazany i zapoznaliśmy się z nim. Jednakże nie pracowaliśmy nad jego treścią i nie było dyskusji o nim z naszymi amerykańskimi kolegami.

Rosyjskie podboje na Ukrainie Foto: PAP

– Potem otrzymaliśmy kilka innych dokumentów, a dokładnie cztery dokumenty, które były omawiane dziś (we wtorek – red.) na spotkaniu naszego prezydenta ze (Stevem) Witkoffem i (Jaredem) Kushnerem – dodał. – Najpierw była jedna wersja (planu pokojowego – red.), potem ta wersja została zmieniona, a teraz, zamiast jednego dokumentu, są cztery – wyjaśnił też doradca Putina. – Nie mogę powiedzieć więcej – podsumował.

O rozmowach na Kremlu Uszakow mówił, że dotyczyły one „dokumentów, które Amerykanie przekazali Moskwie jakiś czas temu”. Jak mówił w czasie rozmowy Witkoffa i Kushnera z Putinem dokumenty te były omawiane. – Najważniejsze jest to, że bardzo użyteczna dyskusja miała miejsce – podkreślił.