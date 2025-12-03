Rzeczpospolita
Wydarzenia
Pięć godzin Steve'a Witkoffa na Kremlu. Co wiemy o rozmowach z Władimirem Putinem?

Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na Kremlu trwało pięć godzin. Strona rosyjska ujawnia, że rozmowy dotyczyły nie tylko planu pokojowego opracowanego przez administrację USA, ale też perspektyw współpracy gospodarczej między USA a Rosją. Bliższych szczegółów rozmów opinia publiczna ma jednak nie poznać.

Spotkanie Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem na Kremlu trwało ok. pięciu godzin

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były główne tematy rozmów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem?
  • Jakie są dalsze kroki w dialogu między Moskwą a Waszyngtonem odnośnie pokoju na Ukrainie?
  • Czy dojdzie do spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem?

Po spotkaniu na Kremlu z dziennikarzami rozmawiał doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow. Uszakow oświadczył, że Moskwa i Waszyngton uzgodniły, że nie będą ujawniać „istoty rozmów między Putinem, Witkoffem a Kushnerem”. Uszakow dodał, że przedstawiciele amerykańskiej delegacji mają osobiście przekazać Trumpowi informację na temat efektów rozmowy z Putinem. 

Doradca Władimira Putina: Otrzymaliśmy od USA 27-punktowy dokument. I cztery inne dokumenty. O nich rozmawialiśmy

Wypowiadając się ogólnie na temat wtorkowych negocjacji, Uszakow stwierdził, że rozmowa była konstruktywna. W jej trakcie Putin miał przedstawić „szereg ważnych politycznych sygnałów”, które Witkoff i Kushner mają przekazać Trumpowi. 

Pytany, czy po rozmowach na Kremlu jesteśmy dalej czy bliżej pokoju na Ukrainie, Uszakow odparł, że „nie dalej, to na pewno”. – Ale jest jeszcze wiele pracy do wykonania, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Moskwie. Kontakty będą kontynuowane – stwierdził. 

Czytaj więcej

Większość Rosjan już dawno kupiła fałszywą narrację Władimira Putina. Czy kupią to też Amerykanie?
analizy
Rusłan Szoszyn: Rozmowy pokojowe i ofensywa propagandowa Władimira Putina
Doradca Putina mówił też, że w czasie rozmowy nie poruszano szczegółowych propozycji dotyczących planu pokojowego USA, ale „raczej istoty tego, co zawierają dokumenty” przekazane Rosji przez USA. – Możemy zgodzić się na niektóre rzeczy, prezydent potwierdził to rozmówcom. Inne kwestie przyjmujemy krytycznie i prezydent nie ukrywał naszego krytycznego, a nawet negatywnego nastawienia do części propozycji – podkreślił Uszakow. 

Uzgodniliśmy, że pozostaniemy w kontakcie z Amerykanami na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności (będziemy w kontakcie) z tymi dwoma osobami, które były we wtorek na Kremlu. Jeśli chodzi o możliwe spotkanie na poziomie prezydentów, będzie to zależeć od postępów, które osiągniemy

Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina

Dopytywany o kształt zawierającego pierwotnie 28 punktów planu pokojowego Donalda Trumpa, który został następnie zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą, Uszakow stwierdził: – Jeśli interesują was tylko punkty, był dokument zawierający 27 punktów. Został nam przekazany i zapoznaliśmy się z nim. Jednakże nie pracowaliśmy nad jego treścią i nie było dyskusji o nim z naszymi amerykańskimi kolegami.

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

– Potem otrzymaliśmy kilka innych dokumentów, a dokładnie cztery dokumenty, które były omawiane dziś (we wtorek – red.) na spotkaniu naszego prezydenta ze (Stevem) Witkoffem i (Jaredem) Kushnerem – dodał. – Najpierw była jedna wersja (planu pokojowego – red.), potem ta wersja została zmieniona, a teraz, zamiast jednego dokumentu, są cztery – wyjaśnił też doradca Putina. – Nie mogę powiedzieć więcej – podsumował.

O rozmowach na Kremlu Uszakow mówił, że dotyczyły one „dokumentów, które Amerykanie przekazali Moskwie jakiś czas temu”. Jak mówił w czasie rozmowy Witkoffa i Kushnera z Putinem dokumenty te były omawiane. – Najważniejsze jest to, że bardzo użyteczna dyskusja miała miejsce – podkreślił. 

– Obie strony wyraziły gotowość do kontynuowania wspólnych prac w celu osiągnięcia długoterminowego pokoju na Ukrainie – zaznaczył Uszakow. 

Co Rosja rozumie przez „kwestie terytorialne”

Rosjanie okupują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy – w 2014 roku nielegalnie anektowali Krym, a w 2022 roku dokonali nielegalnych aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego (z tych czterech obwodów do dziś w całości kontrolują jedynie obwód ługański). Sygnały płynące z Kremla wskazują, ze Rosja uzależnia zgodę na zakończenie walk od wycofania się Ukrainy z kontrolowanej jeszcze przez nią części Donbasu (chodzi o część obwodu donieckiego). Moskwa oczekuje też uznania – przynajmniej de facto – jej kontroli nad Donbasem i Krymem. 

Z relacji Uszakowa wynika, że w czasie rozmowy poruszone zostały „kwestie terytorialne w kontekście ukraińskiego konfliktu”. Jak dodał strona rosyjska „nie widzi bez nich rozwiązania kryzysu” – przez co należy rozumieć, że bez uzgodnień w kwestiach dotyczących roszczeń terytorialnych Rosji wobec Ukrainy nie może być mowy o zakończeniu wojny. Z wypowiedzi Uszakowa wynika, że w tym punkcie strony nie osiągnęły porozumienia.

Putin miał też poruszyć w czasie rozmów – jak mówił Uszakow – „destrukcyjne działania Europy w kontekście porozumienia pokojowego”. 

Władimir Putin straszy Europę

Przed rozmowami Putin mówił dziennikarzom, że Europa nie ma pokojowych zamiarów wobec Rosji i że utrudnia amerykańskiej administracji wysiłki zmierzające do wynegocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. - Nie planujemy wojny z Europą, powtarzałem to już setki razy – powiedział Putin. - Ale jeśli Europa nagle zechce z nami walczyć i rozpocznie działania wojenne, jesteśmy gotowi już teraz. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – dodał. 

Jurij Uszakow: Rozmowa na Kremlu dotyczyła „ogromnych perspektyw współpracy gospodarczej” między Rosją a USA

Doradca Putina ujawnił też, że tematem rozmowy była m.in. potencjalna współpraca gospodarcza między Rosją a USA, która miała zostać „szczegółowo omówiona”. – Ogromne perspektywy przyszłej współpracy gospodarczej między oboma krajami zostały omówione. To było szeroko omawiane na poprzednich spotkaniach, ale teraz podkreślono, że jeśli naprawdę chcemy współpracować – a są do tego ogromne możliwości – musimy zademonstrować szczerą wolę zrobienia tego – mówił Uszakow. Jak dodał, taką wolę muszą okazać zarówno Moskwa, jak i Waszyngton. 

Pytany o ewentualne spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem, Uszakow odparł, że uzależnione jest to od wyników dalszych rozmów między przedstawicielami USA i Rosji. 

– Uzgodniliśmy, że pozostaniemy w kontakcie z Amerykanami na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności (będziemy w kontakcie) z tymi dwoma osobami, które były we wtorek na Kremlu. Jeśli chodzi o możliwe spotkanie na poziomie prezydentów, będzie to zależeć od postępów, które osiągniemy (...) – wyjaśnił. 


