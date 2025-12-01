Aktualizacja: 01.12.2025 10:39 Publikacja: 01.12.2025 10:31
Rozmowy USA - Ukraina w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie
Foto: REUTERS/Eva Marie Uzcategui
Spotkanie, które trwało pięć godzin, określili jako „trudne” i „intensywne”, choć jednocześnie produktywne.
Władimir Putin utrzymuje, że Rosja nie przerwie działań wojennych, dopóki nie przejmie pełnej kontroli nad całym Donbasem. Waszyngton naciska tymczasem na Kijów, by rozważył odstąpienie części terytorium w regionie jako element ewentualnego kompromisu. Dla Ukrainy byłaby to decyzja niezwykle bolesna i politycznie samobójcza.
Amerykańska delegacja pojawiła się na spotkaniu w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie – miejscu wybranym przez wysłannika prezydenta Donalda Trumpa, Steve’a Witkoffa – z zamiarem osiągnięcia przełomu przed jego wtorkową rozmową z Putinem.
Po godzinie rozmów w szerokim formacie dyskusje zawężono do trzech przedstawicieli z każdej strony. Jak relacjonują ukraińscy przedstawiciele, jedynym realnym tematem był przebieg przyszłej linii kontroli, a w negocjacjach uczestniczyli: specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta USA Jared Kushner. Stronę ukraińską reprezentowali szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umerow, szef sztabu gen. Andrij Hnatow oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.
Po zakończeniu rozmów w pełnym składzie Umerow odbył dodatkowe spotkanie w cztery oczy z Witkoffem, a następnie zdał relację prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
„Było intensywnie, ale nie negatywnie. Doceniamy poważne zaangażowanie USA. Naszym celem jest zrobić wszystko, by Stany Zjednoczone osiągnęły sukces – bez utraty naszego kraju i z zapobieganiem kolejnej agresji” – napisał po spotkaniu jeden z ukraińskich urzędników, cytowany przez Axios.
Zełenski liczył na rozmowę z Trumpem bezpośrednio o granicach, ale amerykański prezydent miał uznać, że spotka się z nim lub z Putinem dopiero wtedy, gdy porozumienie będzie „blisko”.
Na zakończenie rozmów zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy deklarowali ostrożny optymizm. Trump powiedział dziennikarzom w Air Force One, że został poinformowany o ustaleniach i uważa, że „jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia”. Z kolei jeden z wysokich rangą urzędników USA określił niedzielne rozmowy jako „pozytywne”.
„Dokonaliśmy znaczącego postępu na rzecz sprawiedliwego pokoju i zbliżenia naszych stanowisk do amerykańskich. Nasze kluczowe cele – bezpieczeństwo, suwerenność i trwały pokój — pozostają niezmienne i są podzielane przez stronę amerykańską” – napisał Umerow na Telegramie.
Umerow ma w poniedziałek spotkać się z prezydentem Zełenskim w Paryżu i przedstawić mu pełną relację z negocjacji. W tym samym czasie Witkoff planuje wylecieć do Moskwy i spotkać się z Putinem dzień później. – Główne pytanie brzmi, jakie jest faktyczne stanowisko Rosjan i czy ich zamiary są realne. Zobaczymy, z czym Witkoff wróci z Moskwy – powiedział jeden z ukraińskich urzędników.
