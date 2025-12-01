Spotkanie, które trwało pięć godzin, określili jako „trudne” i „intensywne”, choć jednocześnie produktywne.

Granica w Donbasie kluczowa w rozmowach o pokoju na Ukrainie

Władimir Putin utrzymuje, że Rosja nie przerwie działań wojennych, dopóki nie przejmie pełnej kontroli nad całym Donbasem. Waszyngton naciska tymczasem na Kijów, by rozważył odstąpienie części terytorium w regionie jako element ewentualnego kompromisu. Dla Ukrainy byłaby to decyzja niezwykle bolesna i politycznie samobójcza.

Amerykańska delegacja pojawiła się na spotkaniu w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie – miejscu wybranym przez wysłannika prezydenta Donalda Trumpa, Steve’a Witkoffa – z zamiarem osiągnięcia przełomu przed jego wtorkową rozmową z Putinem.

Po godzinie rozmów w szerokim formacie dyskusje zawężono do trzech przedstawicieli z każdej strony. Jak relacjonują ukraińscy przedstawiciele, jedynym realnym tematem był przebieg przyszłej linii kontroli, a w negocjacjach uczestniczyli: specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta USA Jared Kushner. Stronę ukraińską reprezentowali szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umerow, szef sztabu gen. Andrij Hnatow oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.