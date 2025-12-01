Reklama
Plan pokojowy Donalda Trumpa. Jeden temat zdominował rozmowy USA - Ukraina

Niedzielne negocjacje pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w całości skupiły się na tym, gdzie w ewentualnym porozumieniu pokojowym miałaby przebiegać de facto granica Ukrainy z Rosją — informują dwaj ukraińscy urzędnicy cytowani przez Axios.

Publikacja: 01.12.2025 10:31

Rozmowy USA - Ukraina w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie

Foto: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Przemysław Malinowski

Spotkanie, które trwało pięć godzin, określili jako „trudne” i „intensywne”, choć jednocześnie produktywne.

Granica w Donbasie kluczowa w rozmowach o pokoju na Ukrainie

Władimir Putin utrzymuje, że Rosja nie przerwie działań wojennych, dopóki nie przejmie pełnej kontroli nad całym Donbasem. Waszyngton naciska tymczasem na Kijów, by rozważył odstąpienie części terytorium w regionie jako element ewentualnego kompromisu. Dla Ukrainy byłaby to decyzja niezwykle bolesna i politycznie samobójcza.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow stoi na czele ukraińskiej de
Konflikty zbrojne
Delegacja Ukrainy leci do USA na rozmowy ws. planu pokojowego

Amerykańska delegacja pojawiła się na spotkaniu w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie – miejscu wybranym przez wysłannika prezydenta Donalda Trumpa, Steve’a Witkoffa – z zamiarem osiągnięcia przełomu przed jego wtorkową rozmową z Putinem.

Po godzinie rozmów w szerokim formacie dyskusje zawężono do trzech przedstawicieli z każdej strony. Jak relacjonują ukraińscy przedstawiciele, jedynym realnym tematem był przebieg przyszłej linii kontroli, a w negocjacjach uczestniczyli: specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta USA Jared Kushner. Stronę ukraińską reprezentowali szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umerow, szef sztabu gen. Andrij Hnatow oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

Po zakończeniu rozmów w pełnym składzie Umerow odbył dodatkowe spotkanie w cztery oczy z Witkoffem, a następnie zdał relację prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Andrij Jermak
Polityka
Andrij Jermak zapewnia, że jest uczciwy. „Jadę na front”

„Było intensywnie, ale nie negatywnie. Doceniamy poważne zaangażowanie USA. Naszym celem jest zrobić wszystko, by Stany Zjednoczone osiągnęły sukces – bez utraty naszego kraju i z zapobieganiem kolejnej agresji” – napisał po spotkaniu jeden z ukraińskich urzędników, cytowany przez Axios.

Zełenski chciał rozmawiać z prezydentem USA

Zełenski liczył na rozmowę z Trumpem bezpośrednio o granicach, ale amerykański prezydent miał uznać, że spotka się z nim lub z Putinem dopiero wtedy, gdy porozumienie będzie „blisko”.

Na zakończenie rozmów zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy deklarowali ostrożny optymizm. Trump powiedział dziennikarzom w Air Force One, że został poinformowany o ustaleniach i uważa, że „jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia”. Z kolei jeden z wysokich rangą urzędników USA określił niedzielne rozmowy jako „pozytywne”.

„Dokonaliśmy znaczącego postępu na rzecz sprawiedliwego pokoju i zbliżenia naszych stanowisk do amerykańskich. Nasze kluczowe cele – bezpieczeństwo, suwerenność i trwały pokój — pozostają niezmienne i są podzielane przez stronę amerykańską” – napisał Umerow na Telegramie.

15 sierpnia 2025. Spotkanie Trump-Putin na Alasce
Polityka
„WSJ”: Róbcie pieniądze, nie wojnę, czyli jak USA i Rosja chcą zarobić na pokoju

Co dalej? Kluczowy będzie sygnał z Moskwy

Umerow ma w poniedziałek spotkać się z prezydentem Zełenskim w Paryżu i przedstawić mu pełną relację z negocjacji. W tym samym czasie Witkoff planuje wylecieć do Moskwy i spotkać się z Putinem dzień później. – Główne pytanie brzmi, jakie jest faktyczne stanowisko Rosjan i czy ich zamiary są realne. Zobaczymy, z czym Witkoff wróci z Moskwy – powiedział jeden z ukraińskich urzędników.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski Marco Rubio Rustem Umerow

