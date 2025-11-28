Starcie w Bajt Dżinn. Izrael mówi o „zasadzce”

Aktualizacja: 28.11.2025 12:46 Publikacja: 28.11.2025 12:34
Zniszczenia po izraelskim nalocie na syryjską wioskę Bajt Dżinn
Armia Izraela podała, że celem operacji byli islamiści z grupy Al-Dżamaa al-Islamija oraz że zatrzymano dwie osoby podejrzane o ostrzeliwanie celów w Izraelu. „Podczas walk sześciu izraelskich żołnierzy zostało rannych, z czego trzech ciężko” – przekazał portal Times of Israel. Z relacji przekazanej przez izraelskie wojsko wynika, że „podczas operacji terroryści otworzyli ogień do żołnierzy Sił Obronnych Izraela, którzy odpowiedzieli ogniem”, a do wsparcia sił lądowych skierowano lotnictwo.
Nalot opisano jako „część rutynowych operacji w tym rejonie”, prowadzonych w ostatnich miesiącach, dodano też, że „wielu terrorystów zostało wyeliminowanych”. Wojsko izraelskie odmówiło podania dalszych szczegółów na temat grupy bojowników, która, jak twierdzi, była celem nalotu. Oskarżyło podejrzanych o działalność militarną, w tym podkładanie improwizowanych ładunków wybuchowych, oraz „planowanie przyszłych ataków na Izrael, w tym ostrzału rakietowego”.
Katarska telewizja Al-Dżazira przekazała, że izraelskie siły zostały okrążone, kiedy weszły do wioski Bajt Dżinn, na południowy zachód od Damaszku. Spowodowało to interwencję lotnictwa.
Syryjska państwowa agencja informacyjna SANA, powołując się na szefa dyrekcji zdrowia w prowincji Damaszek, poinformowała, że w wyniku izraelskiego ataku zginęło 10 osób, a dziesiątki zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych było dwoje dzieci. Z kolei syryjska telewizja państwowa podała, że ofiarami są cywile, a mieszkańcy wioski uciekli do sąsiednich osad. Resort spraw zagranicznych Syrii w oświadczeniu nazwał atak Izraela na Bajt Dżinn „zbrodnią wojenną”.
Siły izraelskie systematycznie prowadzą operacje bezpieczeństwa w Syrii, twierdząc, że z tego terenu prowadzą ataki ugrupowania islamistyczne, często wspierane przez Iran. Władze syryjskie uznają te incydenty za porwania lub bezprawne aresztowania, następujące po bezprawnym wtargnięciu na suwerenne terytorium. Izrael wspiera również druzów – mniejszość religijną, zamieszkującą zarówno Syrię, jak i Izrael i Liban. Między druzami a sunnicką większością i władzami w Damaszku dochodziło do spięć i starć. Szczególnie widoczne były interwencje w prowincji Swaida w lipcu, kiedy to sunniccy muzułmanie, beduińscy bojownicy oraz siły rządowe starły się z bojownikami druzyjskimi.
Izrael, który często bombardował Syrię, gdy rządził nią Assad, nasilił działania militarne w tym kraju po jego obaleniu.
Doniesienia syryjskich mediów państwowych sugerowały, że izraelski nalot na obszar Beit Dżinn przerodził się w jeden z najtragiczniejszych incydentów tego typu od czasu obalenia prezydenta Baszara al-Asada rok temu. Od tamtego czasu Izrael regularnie przeprowadza inwazje na południową Syrię, twierdząc, że stara się utrzymywać bojowników z dala od granicy.
Al-Dżamaa al-Islamija jest odłamem Bractwa Muzułmańskiego w Libanie, organizacją wspierającą palestyński Hamas – przypomniał iracki portal The New Region. Organizacja brała udział w atakach na Izrael od początku wojny, współpracując z Hamasem w Libanie i Syrii oraz z Hezbollahem w Libanie.
Mniejszość druzyjska na Bliskim Wschodzie
