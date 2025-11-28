Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Starcie w Bajt Dżinn. Izrael mówi o „zasadzce”

W wyniku izraelskiego ostrzału wioski Bajt Dżinn na południu Syrii zginęło dziesięć osób - poinformowały syryjskie media państwowe. Izraelskie wojsko twierdzi, że pięciu żołnierzy zostało rannych w starciu podczas operacji zatrzymania członków tamtejszej grupy bojowników.

Aktualizacja: 28.11.2025 12:46 Publikacja: 28.11.2025 12:34

Zniszczenia po izraelskim nalocie na syryjską wioskę Bajt Dżinn

Zniszczenia po izraelskim nalocie na syryjską wioskę Bajt Dżinn

Foto: Reuters/Ali Ahmed al-Najjar

Bartosz Lewicki

Armia Izraela podała, że celem operacji byli islamiści z grupy Al-Dżamaa al-Islamija oraz że zatrzymano dwie osoby podejrzane o ostrzeliwanie celów w Izraelu. „Podczas walk sześciu izraelskich żołnierzy zostało rannych, z czego trzech ciężko” – przekazał portal Times of Israel. Z relacji przekazanej przez izraelskie wojsko wynika, że „podczas operacji terroryści otworzyli ogień do żołnierzy Sił Obronnych Izraela, którzy odpowiedzieli ogniem”, a do wsparcia sił lądowych skierowano lotnictwo.

Nalot opisano jako „część rutynowych operacji w tym rejonie”, prowadzonych w ostatnich miesiącach, dodano też, że „wielu terrorystów zostało wyeliminowanych”. Wojsko izraelskie odmówiło podania dalszych szczegółów na temat grupy bojowników, która, jak twierdzi, była celem nalotu. Oskarżyło podejrzanych o działalność militarną, w tym podkładanie improwizowanych ładunków wybuchowych, oraz „planowanie przyszłych ataków na Izrael, w tym ostrzału rakietowego”.

Czytaj więcej

Izraelski myśliwiec F-15
Konflikty zbrojne
Izrael zbombardował Syrię. Damaszek mówi o naruszeniu suwerenności

Siły izraelskie, okrążone w Bajt Dżinn, wezwały lotnictwo

Katarska telewizja Al-Dżazira przekazała, że izraelskie siły zostały okrążone, kiedy weszły do wioski Bajt Dżinn, na południowy zachód od Damaszku. Spowodowało to interwencję lotnictwa.

Syryjska państwowa agencja informacyjna SANA, powołując się na szefa dyrekcji zdrowia w prowincji Damaszek, poinformowała, że w wyniku izraelskiego ataku zginęło 10 osób, a dziesiątki zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych było dwoje dzieci. Z kolei syryjska telewizja państwowa podała, że ofiarami są cywile, a mieszkańcy wioski uciekli do sąsiednich osad. Resort spraw zagranicznych Syrii w oświadczeniu nazwał atak Izraela na Bajt Dżinn „zbrodnią wojenną”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Podcast „Rzecz w tym”. Anas Adi: Syria będzie krajem demokratycznym i tolerancyjnym
Społeczeństwo
Podcast „Rzecz w tym”. Anas Adi: Syria będzie krajem demokratycznym i tolerancyjnym

Izraelskie operacje w Syrii

Siły izraelskie systematycznie prowadzą operacje bezpieczeństwa w Syrii, twierdząc, że z tego terenu prowadzą ataki ugrupowania islamistyczne, często wspierane przez Iran. Władze syryjskie uznają te incydenty za porwania lub bezprawne aresztowania, następujące po bezprawnym wtargnięciu na suwerenne terytorium. Izrael wspiera również druzów – mniejszość religijną, zamieszkującą zarówno Syrię, jak i Izrael i Liban. Między druzami a sunnicką większością i władzami w Damaszku dochodziło do spięć i starć. Szczególnie widoczne były interwencje w prowincji Swaida w lipcu, kiedy to sunniccy muzułmanie, beduińscy bojownicy oraz siły rządowe starły się z bojownikami druzyjskimi.

Izrael, który często bombardował Syrię, gdy rządził nią Assad, nasilił działania militarne w tym kraju po jego obaleniu. 

Czytaj więcej

Izraelskie siły zbrojne jadące w strefie buforowej z Syrią, w pobliżu wioski Madżal Szams na zaanekt
Konflikty zbrojne
Izrael atakuje Syrię po upadku Asada. Szczęście sprzyja państwu żydowskiemu

Doniesienia syryjskich mediów państwowych sugerowały, że izraelski nalot na obszar Beit Dżinn przerodził się w jeden z najtragiczniejszych incydentów tego typu od czasu obalenia prezydenta Baszara al-Asada rok temu. Od tamtego czasu Izrael regularnie przeprowadza inwazje na południową Syrię, twierdząc, że stara się utrzymywać bojowników z dala od granicy.

Al-Dżamaa al-Islamija, odłam Bractwa Muzułmańskiego w Libanie

Al-Dżamaa al-Islamija jest odłamem Bractwa Muzułmańskiego w Libanie, organizacją wspierającą palestyński Hamas – przypomniał iracki portal The New Region. Organizacja brała udział w atakach na Izrael od początku wojny, współpracując z Hamasem w Libanie i Syrii oraz z Hezbollahem w Libanie.

Reklama
Reklama
Mniejszość druzyjska na Bliskim Wschodzie

Mniejszość druzyjska na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Syria

Armia Izraela podała, że celem operacji byli islamiści z grupy Al-Dżamaa al-Islamija oraz że zatrzymano dwie osoby podejrzane o ostrzeliwanie celów w Izraelu. „Podczas walk sześciu izraelskich żołnierzy zostało rannych, z czego trzech ciężko” – przekazał portal Times of Israel. Z relacji przekazanej przez izraelskie wojsko wynika, że „podczas operacji terroryści otworzyli ogień do żołnierzy Sił Obronnych Izraela, którzy odpowiedzieli ogniem”, a do wsparcia sił lądowych skierowano lotnictwo.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraińscy żołnierze jadą transporterem opancerzonym wyposażonym w kratę chroniącą przed dronami bojo
Konflikty zbrojne
Jaka jest sytuacja na froncie? Władimir Putin znów kłamie o swych zwycięstwach
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Ernest Wyciszkiewicz politolog, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Konflikty zbrojne
Ernest Wyciszkiewicz: Putin zobaczył w ekipie Trumpa okno możliwości
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin wskazał warunek zakończenia walk na Ukrainie
Eksplozja na Moście Krymskim, zdjęcie archiwalne z 8 października 2022 r.
Konflikty zbrojne
Przed rosyjskim sądem zapadł wyrok za atak na Most Krymski. Surowe kary dla ośmiu mężczyzn
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Emmanuel Macron
Konflikty zbrojne
Francja wraca do zasadniczej służby wojskowej. Ale pobór nie wróci
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama