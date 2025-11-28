Dywersja na kolei. Prokuratura Krajowa wydała listy gończe

Aktualizacja: 28.11.2025 12:41 Publikacja: 28.11.2025 12:19
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
Jak przekazał na platformie X rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, sąd uwzględnił w czwartek wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową.
Na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym Jewhenija Iwanowa, urodzonego 13 września 1984 r. w Estonii i Ołeksandra Kononowa, urodzonego 7 września 1986 r. na Ukrainie.
Jak dodał prok. Nowak, poszukiwania zostały zlecone Komendzie Stołecznej Policji.
Przypomnijmy, iż w weekend 15-16 listopada na trasie kolejowej Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.
Podejrzani o dywersję mężczyźni w nocy z soboty na niedzielę 15-16 listopada uciekli na Białoruś.
W poniedziałek Prokuratura Krajowa podała, że zarzut działania na rzecz rosyjskiego wywiadu i udzielenia pomocy bezpośrednim sprawcom aktów dywersji usłyszał Volodymyr B. Śledczy ustalili, że we wrześniu zawiózł on Jewhenija Iwanowa w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu rozpoznanie terenu oraz wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenie urządzenia rejestrującego obraz i instalację metalowego elementu na szynach.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
