Zatrzymano Ukraińców podejrzanych o pomoc Oleksandrowi K. i Yevheniowi I. Nie usłyszeli zarzutu udziału w dywersji

Na początku ubiegłego tygodnia w związku ze sprawą zatrzymanych zostało czterech Ukraińców – przebywających w Polsce byłych mieszkańców okupowanego przez Rosję Donbasu. Doszło do tego tuż po incydentach z 15 i 16 listopada, gdy wysadzono fragment torów i uszkodzono trakcję kolejową.

Choć bezpośrednimi wykonawcami zamachów ma być dwójka Ukraińców, zwerbowanych przez rosyjski wywiad wojskowy GRU – Jewhienij I. i Ołeksandr K., którzy po przeprowadzeniu akcji szybko uciekli na Białoruś – to ze sprawą związanych było także kilka innych osób – czterech Ukraińców z Donbasu, których zatrzymano, służby uznały za ich pomocników.

Dwóch mężczyzn zatrzymała policja, zaś kolejną dwójkę – mężczyznę i kobietę – funkcjonariusze ABW. Spędzili oni 48 godzin w policyjnej izbie zatrzymań.

Onet zauważa, że ABW i prokuratura różnią się w ocenie działań zatrzymanych Ukraińców. – Przez cały czwartek i piątek mieliśmy gorącą linię z prokuraturą. Oni: że dostarczone przez nas dowody na zaangażowanie tej czwórki w akcje dywersji są niewystarczające. My: że wszystko składa się w całość i kwalifikuje się na przedstawienie zatrzymanym zarzutu z art. 130 paragraf 7 Kodeksu karnego – powiedział w rozmowie z portalem wysoko postawiony funkcjonariusz ABW.

Mimo że rozmówca Onetu był pewien, iż prokuratura wystąpi o areszty dla całej czwórki Ukraińców, to ostatecznie śledczy podjęli inną decyzję. Prokuratura Krajowa w piątek opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że „zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia im zarzutów dotyczących udziału w aktach dywersji z 15–16 listopada 2025 r. Po przesłuchaniu w charakterze świadków trzy z czterech osób zostały zwolnione. Jednej z zatrzymanych osób (M. Ch.) prokurator przedstawił zarzut niezwiązany z aktami dywersji”.

Oznacza to więc, że żaden z zatrzymanej czwórki Ukraińców nie usłyszał zarzutu udziału w dywersji. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał co prawda zarzut, ale dotyczący ukrywania dokumentów – m.in. rosyjskich paszportów. Jak wskazuje Onet, mimo wniosku śledczych sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie go za to przestępstwo.