Do zdarzenia doszło w niedzielę rano, około godziny 7:39. „Maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – przekazała we wpisie opublikowanym w serwisie X Komenda Wojewódzka Policji.

W komunikacie poinformowano także, że na miejsce zdarzenia skierowano odpowiednie służby, między innymi funkcjonariuszy policji. „Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany” – czytamy.

Po południu w niedzielę, 16 listopada rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała w rozmowie z TVN24, że „niewielki fragment torów został odłamany”. Dodała, że dopóki trwają czynności nie można spekulować, co było przyczyną.