Również spółka jest oszczędna w informowaniu o sprawie. Marzena Rogoźnik z biura komunikacji ArcelorMittal Poland podkreśla, że „dochodzenie w sprawie tego zdarzenia prowadzi obecnie komisja kolejowa i prokuratura” i „do zakończenia czynności nie udziela bardziej szczegółowych informacji, by nie wpływać na wyniki postępowania”. I zapewnia: „Zależy nam na dogłębnym wyjaśnieniu okoliczności tego poważnego zdarzenia i ujęciu sprawcy, dlatego aktywnie uczestniczymy w pracach komisji kolejowej i udzielamy wszelkich niezbędnych informacji, które posiadamy”.

Jak doszło do odczepienia wagonu? 3 września po północy pociąg Kolpremu, relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – kopalnia Szczygłowice (należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – największego producenta węgla koksującego w Europie, który jest głównym dostawcą koncernu ArcelorMittal) odjechał w kierunku posterunku odgałęźnego Panewnik (dzielnica Katowic) ze stacji Katowice-Ligota.

Koncern wyjaśnia nam, że „w trakcie jazdy doszło do spadku ciśnienia w przewodzie hamulcowym, co skutkowało zatrzymaniem składu pociągu”. Pociąg z wagonami ruszył „po automatycznym odhamowaniu składu”, a więc kiedy zadziałały systemy bezpieczeństwa pojazdu. Spółka informuje, że „maszynista pociągu zgłosił potrzebę zweryfikowania osygnalizowania końca pociągu przez dyżurnego ruchu” i że – co ciekawe – „nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości”. Jednak po dojeździe do stacji końcowej, a więc kopalni Szczygłowice (to od Katowic-Ligoty ok. 22 km), skąd miał odebrać węgiel – „maszynista na ostatnim wagonie zauważył rozkręcony i zwisający sprzęg śrubowy oraz prawidłowo umieszczone sygnały końca pociągu”. Dlaczego to ważne? Każdy skład pociągu w ostatnim wagonie ma tablicę ostrzegawczą – to specjalne tarcze lub lampy sygnalizacyjne, które umieszcza się na końcu składu pociągu dla bezpieczeństwa. – Po zweryfikowaniu numeru wagonu zorientował się, że wagon osygnalizowany sygnałami w rzeczywistości jest wagonem przedostatnim z listy wagonów, a ostatniego wagonu nie ma w składzie. O całej sytuacji niezwłocznie powiadomił dyżurnych ruchu oraz przełożonych – podkreśla Marzena Rogoźnik.

Co to oznacza? – Jeśli ten, który odczepił wagon, zdjął także z niego sygnalizację ostrzegawczą i przypiął ją do przedostatniego wagonu, to widać intencjonalność sprawcy i próbę zacierania śladów – wskazuje Piotr Skolasiński. Porzucony wagon, stojący na torach w Katowicach, nie miał żadnych odblasków. Był niewidoczny dla maszynistów innych pociągów jadących tą trasą.

Sprzęgi śrubowe łączą poszczególne wagony taboru. Mają mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne zabezpieczenia i są projektowane tak, aby samoczynne rozpięcie było praktycznie niemożliwe – tym bardziej bez wiedzy maszynisty. Skolasiński tłumaczy, że odpięcie wagonu to nie jest prosta sprawa. M.in. muszą być ściśnięte hamulce w całym składzie. Jednak na YouTubie są filmiki, jak to zrobić. Systemy kontroli przejazdu pociągów są także wyposażone m.in. w czujniki liczby osi – punkty kontrolne wskazują maszyniście, że jego skład nie jest pełny.