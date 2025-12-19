– Od wybuchu wojny w Ukrainie minęły trzy lata, przyjęliśmy dużo uchodźców i niebawem możemy mieć zalew wniosków o przyznanie im polskiego obywatelstwa. A w tym gronie mogą być osoby odpowiednio legendowane, ulokowane przez obcy wywiad, który wykorzysta nasze przepisy i procedury demokratyczne, łatwość uzyskania polskiego obywatelstwa i brak możliwości jego odebrania – mówi „Rzeczpospolitej” gen. Maciej Materka, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, współzałożyciel Frontline. – Jeżeli jako państwo nic z tym nie zrobimy, będziemy mieli problemy – od zamachów terrorystycznych po ruchy polityczne generowane przez obce służby – podkreśla.

Prawnik z polskim obywatelstwem szpiegował dla Rosji. Mimo skazania, obywatelstwa nie stracił

Luka w prawie już jest widoczna. Polskie obywatelstwo (oprócz rosyjskiego) posiada skazany w 2017 r. za szpiegostwo na rzecz Kremla prawnik Stanisław Sz., który przez trzy lata (2012-2014) świadomie pracował na zlecenie GRU – rosyjskiego wywiadu wojskowego. Wykradł i przekazał tej służbie niejawny raport NIK dotyczący gazoportu w Świnoujściu i umów gazowych. Po „nieoficjalne informacje” wchodził na obrady sejmowej komisji, „zainspirował” w mediach artykuły zgodne z polityką Rosji i deprecjonujące działania strony polskiej w obszarze energetyki. Rozpracowywał dziennikarzy i ekspertów z branży energetycznej, by wyłowić podatnych na rosyjskie wpływy. „Pozyskał dwa źródła osobowe” – wynika z wyroku.

Sz. działał przeciwko Polsce, szkodząc jej „interesom ekonomicznym w kontekście bezpieczeństwa, zwłaszcza energetycznego” – uznał sąd, skazując go na siedem lat więzienia (sam oskarżony się nie przyznał). Nawet teraz polskiego obywatelstwa nie można mu odebrać – nie ma przepisu, który na to pozwala.

Stanisław Sz. odsiedział wyrok i nadal mieszka w Polsce, przeciwko której działał. „Stał się rzutkim biznesmenem, bywa na kilkudziesięciu imprezach rocznie, pojawia się w ambasadach. Bryluje na konferencjach w sprawie odbudowy Ukrainy” – ujawnił niedawno portal Frontstory.pl, zauważając, że „jego aktywność przypomina tę, którą przed aresztowaniem prowadził na zlecenie GRU”.

– Ta sprawa jest kuriozalna, dobitnie pokazuje lukę w naszym systemie prawnym, przez którą państwo polskie jest bezbronne – komentuje Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych.