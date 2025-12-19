Czy uporządkowania wymagają konkursy na dyrektorów, by wszędzie panowały te same zasady, czego nie było np. w konkursie na dyrektora Teatru Narodowego, gdy ministra Hanna Wróblewska nie kierowała się żadnym kluczem instytucjonalnym, tylko powołała swoich reprezentantów, a także w przypadku Instytutu Teatralnego, gdzie była parzysta liczba jurorów i jurorek, zaś ówczesna szefowa resortu zawarowała sobie wybór i wybrała ostatecznie osobę, która w pierwszej turze głosowania otrzymała 1 punkt, a osobę z 4 punktami pominęła?

W zestawie propozycji do nowelizacji jednogłośnie wskazaliśmy i zdefiniowaliśmy proceduralnie (wraz z propozycją odpolitycznienia komisji) trzy drogi wyboru dyrektora: powołanie bez konkursu, konkurs otwarty oraz konkurs zamknięty. Ten trzeci to nasza propozycja usankcjonowania prawnego formy, którą wspomniana ministra Wróblewska zastosowała przy wyborze dyrektora sceny narodowej.

To prawda, ale ja mówiłem o składzie komisji.

Na marginesie – nie uważam, aby ministra kultury miała złe intencje przy wyborze dyrektora Teatru Narodowego. Moim zdaniem zabrakło rozmowy – tym bardziej, że Jan Englert jest w półce mistrzów, nic nie musi udowadniać. Zbudował oblicze Narodowego po dyrekcji Grzegorzewskiego, wybitnego twórcy, który bardzo krótko był dyrektorem w szczególnym momencie po pożarze (remont trwał przez około 12 lat, teatr bardzo długo był nieczynny). Jan Englert nie planował pozostania w Narodowym, więc według mnie tę zmianę pokoleniową należało poprowadzić z szacunkiem i zrozumieniem wyjątkowości sceny narodowej. Cieszę się, że Jan Klata jest dyrektorem, trzymam za niego kciuki.

Jak się okazuje nawet powołanie komisji konkursowej niezwykle reprezentatywnej, jak było w przypadku Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, przy złej woli i politycznych manipulacjach może nie przynieść rozwiązania. Zwycięzca Jacek Jabrzyk od ponad pół roku nie jest mianowany przez Urząd Marszałkowski, działa prawo kaduka, sprawa ślimaczy się w sądach. Z kolei w Radomiu mamy przez rok pełniącego obowiązki dyrektora. Co z tym robić?

Sytuacja z Kielcami jest kolejnym smutnym przykładem tego, jak polityka może niszczyć kulturę. Michał Kotański (obecnie znakomicie kierujący Teatrem Telewizji) stworzył w Kielcach świetny zespół i zrealizował wielką inwestycję, zbudował nowoczesne miejsce wypełnione wartościową sztuką. Gdy byłam tam kilka miesięcy temu, czułam ducha, zryw, gotowość do walki o teatr. Oby upływający czas nie działał na niekorzyść i aby te wartości nie uleciały... Interweniowaliśmy w sprawie kieleckiego teatru, zwracając się trzykrotnie do zarządu województwa świętokrzyskiego – podobnie jak interweniowaliśmy w innych przypadkach, kiedy należało bronić teatrów (między innymi awantura wokół Teatru im. Słowackiego w Krakowie, oskarżenia i odsunięcie od stanowiska dyrektora Bartosza Szydłowskiego pomimo uniewinnienia, bulwersująca sprawa siedziby szczecińskiego Teatru Współczesnego). Wierzymy, że Jacek Jabrzyk zostanie powołany. Nie może być tak, że pomysłem na rozwiązanie problemu będzie zmiana organizatora teatru – jest propozycja, aby organizatorem Teatru Żeromskiego zostało Ministerstwo zamiast województwa. Na ten moment to najlepsze wyjście, niemniej jednak to prawo powinno działać i zapobiegać takim sytuacjom. W naszych propozycjach do nowelizacji zaproponowaliśmy zapisy, z których jasno wynika, że wybór komisji konkursowej jest niepodważalny – osoba wskazana przez komisję jest dyrektorem i organizator musi ją powołać. Zaproponowaliśmy również, aby dyrektor musiał być wybrany najpóźniej rok przed upływem kadencji urzędującego dyrektora.

Jak ocenia pani aktywność Instytutu Teatralnego? Wedle mojej wiedzy żaden nowy duży program aktywizujący branżę nie został w nowej kadencji uruchomiony.

Trudno mi się wypowiedzieć na temat pracy Instytutu, zmiany w zespole Instytutu nie są dla nas odczuwalne – ostatnio byłam tam, kiedy odbieraliśmy nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej dla „Biedermannów”.