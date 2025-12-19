Rzeczpospolita
Wydarzenia
UE podjęła decyzję w sprawie miliardów euro dla Ukrainy. Nie sięgnie po aktywa Rosji

Przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro w latach 2026-2027. Środki na pomoc dla Ukrainy zostaną pozyskane dzięki pożyczce na rynkach finansowych zabezpieczonej przez unijny budżet - wynika z projektu konkluzji po trwającym właśnie w Brukseli szczycie Unii Europejskiej, z którym zapoznała się agencja Reutera.

Publikacja: 19.12.2025 04:54

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

„Mamy umowę. Decyzja, by dostarczyć 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy w latach 2026-2027 została zatwierdzona” - napisał w serwisie X António Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Wpis ukazał się ok. 3 rano czasu polskiego. 

Costa nie wskazał we wpisie z czego sfinansowana zostanie pomoc dla Ukrainy. Jednak z projektu konkluzji po szczycie, z którym zapoznała się agencja Reutera wynika, że pieniądze zostaną pożyczone na rynkach kapitałowych, a zabezpieczeniem dla pożyczki będzie budżet UE. 

Tekst rezolucji mówi też, że decyzja o pomocy dla Ukrainy nie wpłynie na finansowe zobowiązania Węgier, Słowacji i Czech, które nie chciały uczestniczyć we wsparci finansowym Kijowa. 

Ukraina będzie musiała spłacić otrzymaną od Unii Europejskiej pożyczkę tylko w sytuacji, w której otrzyma reparacje wojenne od Rosji. Do tego czasu rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone w Europie, a Unia Europejska rezerwuje sobie prawo do wykorzystania ich, by spłacić zobowiązania finansowe, które zaciągnie, by pomóc Ukrainie – wynika z projektu konkluzji. 

Jednocześnie rządy państw UE i Parlament Europejski mają nadal pracować nad ustanowieniem tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, której źródłem mają być zamrożone w Europie aktywa Rosji. Taki zapis oznacza, że decyzja w sprawie wykorzystania aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy nie zapadła na szczycie w Brukseli. 

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz napisał w X, że Ukraina otrzyma „nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro”. „To jasny sygnał Europy dla Putina: Ta wojna będzie nie warta jej prowadzenia. Aktywa Rosji pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie wypłaci rekompensaty Ukrainie” - dodał niemiecki kanclerz. 

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby António Costa
