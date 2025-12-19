Aktualizacja: 19.12.2025 05:12 Publikacja: 19.12.2025 04:54
„Mamy umowę. Decyzja, by dostarczyć 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy w latach 2026-2027 została zatwierdzona” - napisał w serwisie X António Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Wpis ukazał się ok. 3 rano czasu polskiego.
Costa nie wskazał we wpisie z czego sfinansowana zostanie pomoc dla Ukrainy. Jednak z projektu konkluzji po szczycie, z którym zapoznała się agencja Reutera wynika, że pieniądze zostaną pożyczone na rynkach kapitałowych, a zabezpieczeniem dla pożyczki będzie budżet UE.
Tekst rezolucji mówi też, że decyzja o pomocy dla Ukrainy nie wpłynie na finansowe zobowiązania Węgier, Słowacji i Czech, które nie chciały uczestniczyć we wsparci finansowym Kijowa.
Ukraina będzie musiała spłacić otrzymaną od Unii Europejskiej pożyczkę tylko w sytuacji, w której otrzyma reparacje wojenne od Rosji. Do tego czasu rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone w Europie, a Unia Europejska rezerwuje sobie prawo do wykorzystania ich, by spłacić zobowiązania finansowe, które zaciągnie, by pomóc Ukrainie – wynika z projektu konkluzji.
Jednocześnie rządy państw UE i Parlament Europejski mają nadal pracować nad ustanowieniem tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, której źródłem mają być zamrożone w Europie aktywa Rosji. Taki zapis oznacza, że decyzja w sprawie wykorzystania aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy nie zapadła na szczycie w Brukseli.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz napisał w X, że Ukraina otrzyma „nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro”. „To jasny sygnał Europy dla Putina: Ta wojna będzie nie warta jej prowadzenia. Aktywa Rosji pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie wypłaci rekompensaty Ukrainie” - dodał niemiecki kanclerz.
