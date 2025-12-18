Reklama
Rosyjski wywiad wojskowy zastrasza Belgów. Premier i szefowie Euroclear na celowniku

Do Kremla dotarło, że naprawdę może stracić 210 mld euro, które dotąd smacznie spały na Zachodzie. Reżim sięga więc po wypróbowane metody. Rosyjskie służby zastraszają belgijskich przywódców i szefów Euroclear. I na razie zastraszanie skutkuje.

Publikacja: 18.12.2025 11:59

Bart De Wever, premier Belgii, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli

Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny zastraszania belgijskich polityków i szefów Euroclear przez rosyjskie służby wywiadowcze?
  • Dlaczego Valérie Urbain, prezes Euroclear, zdecydowała się zatrudnić ochroniarzy?
  • Jakie kroki podejmuje Unia Europejska, aby rozwiązać problem zamrożonych funduszy rosyjskich?

Rosyjski wywiad prowadzi kampanię zastraszania przeciwko belgijskim politykom i kierownictwu depozytariusza Euroclear, w którym jest zamrożona większość rosyjskich rezerw walutowych – dowiedział się The Guardian. Brytyjska gazeta powołuje się na ustalenia europejskich agencji wywiadowczych.

Szefowa Euroclear zatrudniła ochroniarzy

Kampania jest prowadzona przez wojskowy wywiad GRU (główny zarząd sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji), który celuje w czołowych dyrektorów Euroclear, w tym prezes Valérie Urbain oraz belgijskich przywódców – poinformowali The Guardian funkcjonariusze europejskiego wywiadu.

Różnie oceniają oni skalę zagrożeń, ale według jednego z europejskich urzędników „z pewnością stosowane są taktyki zastraszania”. Może to tłumaczyć zadziwiający opór Belgów wobec licznych propozycji Komisji Europejskiej i unijnych przywódców przekazania rosyjskich rezerw Ukrainie.

Urbain wielokrotnie publicznie wypowiadała się przeciwko planowi Komisji Europejskiej dotyczącemu wycofania 185 mld euro z depozytów Euroclear; pieniądze te mają zostać włączone do pakietu o wartości 210 mld euro, który ma sfinansować potrzeby wojskowe i budżetowe Ukrainy przez około dwa lata.

Według niedawnego śledztwa EUobserver, Valérie Urbain otrzymywała groźby już w 2024 r., a potem i w 2025 r., za każdym razem, kiedy przejęcie aktywów na rzecz Ukrainy trafiało na unijny stół. Prezes zwróciła się o ochronę do belgijskiej policji, ale spotkała się z odmową. Dlatego szefowa Euroclear i inni dyrektorzy firmy zatrudnili najpierw belgijską, a następnie francuską firmę ochroniarską.

Przestraszony premier Belgii broni samego siebie

Premier Belgii  jest również głównym przeciwnikiem planu Komisji Europejskiej, domagając się, aby jego partnerzy podzielili się ryzykiem finansowym i prawnym z Belgią. Gwarancje oferowane przez Komisję Europejską i kilku czołowych przywódców UE jak dotąd go nie przekonały. Na początku grudnia De Wever oświadczył na konferencji katolickiej: „Moskwa jasno dała nam do zrozumienia, że jeśli fundusze zostaną skonfiskowane, Belgia i ja osobiście będziemy odczuwać konsekwencje na zawsze. A to jak mi się widzi – dość długi czas”.

Dziś 18 grudnia przywódcy UE spotkają się na dwudniowym szczycie, którego głównym tematem będzie znalezienie funduszy na wsparcie Ukrainy. Początkowo przewiduje się przeznaczenie 90 mld euro z zamrożonych rezerw rosyjskich. Aby rozwiać obawy Belgii przed niespodziewanym zwrotem funduszy, UE podjęła niedawno decyzję o bezterminowym zamrożeniu aktywów. Zgodnie z planem Komisji Europejskiej, fundusze mogą zostać zwrócone Rosji tylko wtedy, gdy wypłaci ona Ukrainie reparacje. Moskwa dawno zapowiedziała, że niczego nie zapłaci, więc i niczego nie dostałaby z powrotem. Wydana Ukrainie pożyczka stałaby się bezzwrotna.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa obiecał, że przywódcy „nie opuszczą” szczytu, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie. W czwartek rano De Wever powiedział dziennikarzom, że nie może zgodzić się na proponowany tekst porozumienia, dopóki nie zostaną usunięte pewne „przeszkody w osiągnięciu porozumienia”, donosi Financial Times.

W obliczu ustaleń The Guardian, wygląda na to, że premier Belgii walczy już nie tylko o finanse kraju i Euroclear, nie tylko o bezpieczeństwo całej Unii, ale o bezpieczeństwo własne i swojego otoczenia.

