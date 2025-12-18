Rosyjski wywiad wojskowy zastrasza Belgów. Premier i szefowie Euroclear na celowniku

Aktualizacja: 18.12.2025 21:06 Publikacja: 18.12.2025 11:59
Bart De Wever, premier Belgii, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli
Rosyjski wywiad prowadzi kampanię zastraszania przeciwko belgijskim politykom i kierownictwu depozytariusza Euroclear, w którym jest zamrożona większość rosyjskich rezerw walutowych – dowiedział się The Guardian. Brytyjska gazeta powołuje się na ustalenia europejskich agencji wywiadowczych.
Kampania jest prowadzona przez wojskowy wywiad GRU (główny zarząd sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji), który celuje w czołowych dyrektorów Euroclear, w tym prezes Valérie Urbain oraz belgijskich przywódców – poinformowali The Guardian funkcjonariusze europejskiego wywiadu.
Różnie oceniają oni skalę zagrożeń, ale według jednego z europejskich urzędników „z pewnością stosowane są taktyki zastraszania”. Może to tłumaczyć zadziwiający opór Belgów wobec licznych propozycji Komisji Europejskiej i unijnych przywódców przekazania rosyjskich rezerw Ukrainie.
Urbain wielokrotnie publicznie wypowiadała się przeciwko planowi Komisji Europejskiej dotyczącemu wycofania 185 mld euro z depozytów Euroclear; pieniądze te mają zostać włączone do pakietu o wartości 210 mld euro, który ma sfinansować potrzeby wojskowe i budżetowe Ukrainy przez około dwa lata.
Według niedawnego śledztwa EUobserver, Valérie Urbain otrzymywała groźby już w 2024 r., a potem i w 2025 r., za każdym razem, kiedy przejęcie aktywów na rzecz Ukrainy trafiało na unijny stół. Prezes zwróciła się o ochronę do belgijskiej policji, ale spotkała się z odmową. Dlatego szefowa Euroclear i inni dyrektorzy firmy zatrudnili najpierw belgijską, a następnie francuską firmę ochroniarską.
Premier Belgii jest również głównym przeciwnikiem planu Komisji Europejskiej, domagając się, aby jego partnerzy podzielili się ryzykiem finansowym i prawnym z Belgią. Gwarancje oferowane przez Komisję Europejską i kilku czołowych przywódców UE jak dotąd go nie przekonały. Na początku grudnia De Wever oświadczył na konferencji katolickiej: „Moskwa jasno dała nam do zrozumienia, że jeśli fundusze zostaną skonfiskowane, Belgia i ja osobiście będziemy odczuwać konsekwencje na zawsze. A to jak mi się widzi – dość długi czas”.
Dziś 18 grudnia przywódcy UE spotkają się na dwudniowym szczycie, którego głównym tematem będzie znalezienie funduszy na wsparcie Ukrainy. Początkowo przewiduje się przeznaczenie 90 mld euro z zamrożonych rezerw rosyjskich. Aby rozwiać obawy Belgii przed niespodziewanym zwrotem funduszy, UE podjęła niedawno decyzję o bezterminowym zamrożeniu aktywów. Zgodnie z planem Komisji Europejskiej, fundusze mogą zostać zwrócone Rosji tylko wtedy, gdy wypłaci ona Ukrainie reparacje. Moskwa dawno zapowiedziała, że niczego nie zapłaci, więc i niczego nie dostałaby z powrotem. Wydana Ukrainie pożyczka stałaby się bezzwrotna.
Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa obiecał, że przywódcy „nie opuszczą” szczytu, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie. W czwartek rano De Wever powiedział dziennikarzom, że nie może zgodzić się na proponowany tekst porozumienia, dopóki nie zostaną usunięte pewne „przeszkody w osiągnięciu porozumienia”, donosi Financial Times.
W obliczu ustaleń The Guardian, wygląda na to, że premier Belgii walczy już nie tylko o finanse kraju i Euroclear, nie tylko o bezpieczeństwo całej Unii, ale o bezpieczeństwo własne i swojego otoczenia.
